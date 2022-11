ANO s ODS. V 29 městech to jde. V Praze...

reklama

Jak uvedl v reportáži datový novinář Českého rozhlasu Jan Boček, téměř v polovině měst, kde mají strany své zastupitele, se spojí v povolební koalici. „A to navzdory ostré předvolební rétorice, kdy Fialova vládní koalice oblepila zemi billboardy varujícími před šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem,“ uvedl.

„Ten typický výsledek povolebních jednání je koalice ANO a ODS, která přibere do party ještě další strany,“ dodal Boček. Primátora v koalicích ANO a ODS podle jeho slov častěji získává hnutí ANO. „Bude mít 16 primátorů, ODS 11, jiné strany 2. To není překvapivé, protože ANO v okresních městech častěji vyhrálo, takže by mělo být i více primátorů. V mnoha městech se tato logika neuplatňuje, někde sice ANO vyhrálo a sestavilo vládnoucí koalici, ale primátorské křeslo přenechalo někomu jinému. Že by naopak vítězná ODS přepustila křeslo primátora hnutí ANO, tak to se myslím nestalo nikde,“ řekl Boček.

O spolupráci ANO a ODS na regionální úrovni pak hovořili ve vysílání také poslanec za ODS Marek Benda a poslankyně ANO Alena Schillerová. Benda připustil, že v předvolební rétorice ODS poukazovala na hrozbu lídra ANO Andreje Babiše. „Víte také to, jak je obtížné nyní dohodnout koalici v Praze, právě proto, že se ji pokoušíme dohodnout na vládním půdorysu a trvá to už dva měsíce, protože pokládáme za klíčové, abychom byli dohodnuti na vládním půdorysu. Ale v každé obci občané viděli, jak se střetávají, jestli je to úplně nesmiřitelné, nebo jestli je tam ta možnost dohody. A nakonec je dohoda vždycyky o tom, s kým se domluvíte,“ sdělil Benda.

„Něco jiného je centrální politika, kde opravdu každý stojíme ideologicky na protipólech, na úplně opačných stranách, a něco jiného je komunální politika. Ono to svým způsobem, i ta čísla, která jsem slyšela v reportáži, která předcházela tomuto našemu duelu, tak napovídají, že hnutí ANO je jasně vyprofilovanou politickou stranou, že má obrovský koaliční potenciál. To nakonec ta čísla potvrzují. My jsme posílili v komunálních volbách – a ta komunální politika je o tom, jestli se bude investovat tam či onde, jestli se opraví chodníky, postaví nová škola. A na to je potřeba se domluvit. A pak je to o tom, jestli lidé jsou spolu schopni spolupracovat – a myslím si, že ty koalice ukazují, že jsou a že jim jde o blaho lidí ve městech a obcích, které řídí,“ zmínila následně Schillerová.

K vyjednávání v Praze se před několika dny na twitteru vyjádřila pražská zastupitelka Bára Soukupová.

„SPOLU a ANO dnes přehlasovali všechny naše návrhy a dokonce nahradili arch. Petra Hlaváčka ve funkci určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace zastupitelem za ANO Radomírem Nepilem. Proč tedy přerušujeme zastupitelstvo na 3 týdny, když koalice už je zjevná?“ zeptala se.

Vyjádřil se také lídr pražské kandidátky STAN Petr Hlaváček. „Koalice SPOLU tvrdí, že se ze všech sil snaží složit koalici na vládním půdorysu. Dnes ale společně s ANO zvolili určeným zastupitelem pro územní rozvoj zástupce ANO Radka Nepila a odmítli tak, abych tuto funkci, jakožto stále náměstkem pro územní rozvoj, vykonával já. Tak teď nevím. Podráží SPOLU nohy svému potenciálně nejbližšímu koaličnímu partnerovi, nebo už promazávají ‚oposmlouvu‘? Obojí je blbě...“ uvedl.

