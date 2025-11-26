Senátorka Ludková: Nepodceňujme zdravotní stránku u migrace

26.11.2025 18:02 | Monitoring

Projev na 17. schůzi Senátu ČR 26. 11. 2025 k migraci nejen z Ukrajiny.

Senátorka Ludková: Nepodceňujme zdravotní stránku u migrace
Foto: ODS
Popisek: Vladimíra Ludková (ODS)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem byla už asi měsíc a půl zpátky na výjezdním zasedání v Řecku, účastnili jsme se de facto celodenní návštěvy azylového zařízení. Byl to hotspot Malakasa, kousek u Atén. Situace na místě není vůbec radostná, sami Řekové netuší, jak tu situaci řešit, přijali zpřísňující opatření v rámci jejich azylové politiky k nelibosti zbytku Evropy.

Nicméně, co je mým cílem tady teď sdělit, já pevně doufám, že nikdo nepodceňuje například zdravotní stránku, která právě, jak mluvila paní senátorka Mračková Vildumetzová, není brána u žadatelů o tu ochranu na stejné rovině jako u žadatelů o azyl. Čili nám tam dochází k úplnému vakuu, co se týče zdravotního zjišťování ve věci zdravotního stavu velkého množství lidí, kteří jsou v České republice, kteří jsou v Evropě. A to, co jsme zjistili s kolegou, panem senátorem Kantorem, na místě, bohužel se o této situaci musí mluvit i v souvislosti s žadateli o azyl, protože tam poté, co dojde k identifikační proceduře, otisky prstů, fotografie, dochází k jakési povšechné lékařské prohlídce. Tito lidé, vybavení červenou plastovou kartičkou, opouští hotspot, aby někde v Evropě zažádali o azyl. Tam nám dochází k velkému vakuu, kdy vůbec nevíme nic o zdravotním stavu těchto lidí. Pokud Česká republika v této situaci bude cokoliv dělat, já, prosím, bych velmi chtěla apelovat právě na ty otázky zdravotní, které jsou pro Evropu obrovským rizikem. Děkuji.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hřib (Piráti): Ať Babiš vrátí 7,5 miliardy peněz z neoprávněných dotací
Těm milost? Ani náhodou. Trumpovo díkůvzdání bylo trochu jiné
Schillerová (ANO): 95 miliard, které stát vydat musí, nejsou v rozpočtu
Macinka všechny převezl? Po novém řešení Filipa Turka začal řev

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

migrace , Ludková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Hrozí vinou migrace epidemie?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Budete prověřovat všechny, kdo nebudou s vámi za jedno?

Co Vám říká nezávislost? Nebo vy v ní v tomto státě nevěříte? Viz to, že si chcete posvítit na ty, co prověřují kampaně, Okamura si zas chtěl posvítit na šéfa policie…

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Abstinence v masturbaci mužům vážně škodíAbstinence v masturbaci mužům vážně škodí Potravinám zvyšujícím váš biologický věk se obloukem vyhnětePotravinám zvyšujícím váš biologický věk se obloukem vyhněte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

14:02 Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Martina Kuby z ODS.