Senátorka Ludková: Nepodceňujme zdravotní stránku u migrace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem byla už asi měsíc a půl zpátky na výjezdním zasedání v Řecku, účastnili jsme se de facto celodenní návštěvy azylového zařízení. Byl to hotspot Malakasa, kousek u Atén. Situace na místě není vůbec radostná, sami Řekové netuší, jak tu situaci řešit, přijali zpřísňující opatření v rámci jejich azylové politiky k nelibosti zbytku Evropy.
Nicméně, co je mým cílem tady teď sdělit, já pevně doufám, že nikdo nepodceňuje například zdravotní stránku, která právě, jak mluvila paní senátorka Mračková Vildumetzová, není brána u žadatelů o tu ochranu na stejné rovině jako u žadatelů o azyl. Čili nám tam dochází k úplnému vakuu, co se týče zdravotního zjišťování ve věci zdravotního stavu velkého množství lidí, kteří jsou v České republice, kteří jsou v Evropě. A to, co jsme zjistili s kolegou, panem senátorem Kantorem, na místě, bohužel se o této situaci musí mluvit i v souvislosti s žadateli o azyl, protože tam poté, co dojde k identifikační proceduře, otisky prstů, fotografie, dochází k jakési povšechné lékařské prohlídce. Tito lidé, vybavení červenou plastovou kartičkou, opouští hotspot, aby někde v Evropě zažádali o azyl. Tam nám dochází k velkému vakuu, kdy vůbec nevíme nic o zdravotním stavu těchto lidí. Pokud Česká republika v této situaci bude cokoliv dělat, já, prosím, bych velmi chtěla apelovat právě na ty otázky zdravotní, které jsou pro Evropu obrovským rizikem. Děkuji.
