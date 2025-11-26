Dalších 50 Kč za krabičku cigaret, aby se splnil plán EU. Česko utrpí

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Nové minimální zdanění skrze zvýšení spotřební daně z cigaret a z dalších tabákových výrobků, které se má u cigaret v EU zvýšit o 139 % (zhruba z 90 eur/1000 ks na 215 eur /1000 ks) a u tabáku až o 258 % (ze zhruba 60 eur/kg na 215 eur/kg), a rovněž výrazně zvýšit daně u e-cigaret či nikotinových sáčků, naráželo při jednání na kritiku od pozvaných odborníků.
Zaznívalo, že kvůli tlaku Komise na zahrnutí méně škodlivých výrobků a náhražek cigaret nejde o řešení zdravotních problémů, a že otázku je, zda již určováním minimálních spotřebních daní u množství výrobků Komise už přesahuje rámec a zasahuje do oblasti, která je primárně výsadou členských států EU. Ředitelka pro nepřímé daně a správu daní Generálního ředitelství pro daně a celní unii Evropské komise Maria Elena Scoppiová si však stála za tím, že je zapotřebí zahrnout elektronické alternativy k tabáku do působnosti směrnice a zavést další opatření ke kontrole obchodu se surovým tabákem – stejně jako i delší dobu uvažované zvýšení minimálních sazeb spotřební daně pro tradiční tabákové výrobky, které dnes již dle ní „nefungují jako účinný odrazující prostředek“.
Scoppiová stanovisko Komise dále komentovala s tím, že elektronické cigarety, zahřívané tabákové výrobky a nikotinové sáčky „nejsou neškodné“. „Představují zdravotní rizika, prodlužují závislost a slouží jako brána k cigaretám a k jiným konvenčním tabákovým výrobkům,“ zmínila – a během jednání došlo i na přirovnání nikotinu k tvrdým drogám.
Osvětlila pak, že hlavním dopadem bude výběr 15 miliard eur od občanů do rozpočtu EU, přičemž Komise s příjmy z tabáku již počítá na příští roky. „Ještě důležitější je, že budou značné dopady na veřejné zdraví,“ dodala, že jde primárně o zdraví občanů.
Evropská komise iniciativu vnímá jako základní krok a jít má tak jen o dílčí část plánu, který má přetvořit občany v zemích EU na „beztabákovou společnost“, v níž bude do roku 2040 kouřit již jen pod 5 % populace EU. „Tento cíl bude přínosem pro nás všechny, protože vytvoří svět bez kouře a nikotinu pro naše děti a vnoučata,“ hlásá již delší dobu Evropská komise.
Scoppiová v té souvislosti zmínila, že je třeba cílit i na nové nikotinové výrobky, jelikož ty přitahují mladé lidi a „jsou vstupní branou k tradičním cigaretám“. Připustila též, že Komisi jde o hrozbu „narušení vnitřního trhu“, jež prý plyne z toho, že státy EU dosud k těmto výrobkům přistupovaly dle svého uvážení a neřídily se žádnou minimální daní dle Evropské komise.
Nyní projednávaný návrh by mohl znamenat kromě uvalení daně na další výrobky s nikotinem zdražení cigaret až o 50 korun za krabičku, což podle dřívějších informací deníku Financial Times vycházelo z podnětu 15 států pro předsedkyni komise Ursulu von der Leyen, v němž vlády žádaly, aby „neodkladně podnikla nezbytné kroky“ k aktualizaci směrnice o zdanění tabáku. Vedle vlád Německa, Francie a Španělska se o vyšší zdanění v Bruselu přimlouval také český kabinet končícího premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) pod taktovkou resortu ministra financí v demisi Zbyňka Stanjury.
„Současná oblast působnosti a ustanovení směrnice nejsou dostatečné k tomu, aby umožnily členským státům vypořádat se s významnými výzvami, které představuje probíhající vývoj a trendy na evropském trhu s tabákem včetně vzniku nových výrobků,“ psaly některé evropské vlády předsedkyni EK.
Zvýšení cen skrze daně naopak nevítají občané, kteří zaslali kolem 20 tisíc připomínek, a z České republiky dorazilo 244 příspěvků, z nichž 96 % návrh odmítlo. Kritici upozorňují, že příliš vysoké sazby daně budou mít negativní dopady na podnikání, ohrozí legální trh a zvýší riziko rozmachu černého prodeje. Obavy vyjádřili nejen provozovatelé menších podniků, ale také oborové svazy, firmy z jiných oblastí a zástupci veřejnosti.
Nejvíc pozornosti přitáhlo navrhované zvýšení daně na tabák do vodních dýmek – až o 386 %. Podle čajoven a dodavatelů by tak prudké navýšení vedlo k ukončení legálního prodeje. Vodní dýmka je podle nich spíše společenská a příležitostná záležitost než každodenní zvyk. S cigaretami se nedá srovnávat ani způsobem užití, ani cenou směsi, kde samotný tabák tvoří jen menší část.
Lobbistická organizace Tobacco Europe podotýká, že je dle ní návrh Evropské komise „chybný a zničí poptávku“ po produktech nahrazujících běžné cigarety, „alespoň po těch legálních“.
Brusel však pevně stojí za zvýšením daně z tabáku navzdory odporu průmyslu a při výpočtu příjmů nového rozpočtu už de facto počítá se scénářem, dle nějž v EU minimální daň na balený tabák vzroste asi o 258 % a o 139 % u cigaret.
K finálnímu rozhodnutí bude ještě zapotřebí jednomyslný souhlas od jednotlivých členských zemí, přičemž není ještě zcela jasné, kdo o věci na nadcházejícím jednání Evropské rady 18. a 19. prosince v Bruselu bude rozhodovat za Českou republiku. Kvůli průtahům mezi prezidentem Petrem Pavlem a vítězem voleb Andrejem Babišem by v rámci debat o rozpočtovém rámci EU na příští roky do zdanění tabáku mohl promluvit premiér v demisi Petr Fiala (ODS).
V rámci náhražek cigaret a cílení na všechny nikotinové výrobky chystané zdanění ze strany Evropské komise může tvrdě dopadnout na český průmysl. Právě u nás se totiž tyto výrobky vyrábějí a jejich potírání v době, kdy například společnost Philip Morris International významně rozšiřuje svůj investiční záměr v továrně v Kutné Hoře, by mohlo znamenat rizika do budoucna. Rozšiřovat se má totiž zrovna výroba bezdýmných výrobků a navyšuje se investice na zahájení výroby nikotinových sáčků ZYN, které chce Evropská komise začít rovněž potírat.
Společnost Philip Morris International konstatuje, že jde o její „strategii nabízet dospělým uživatelům nikotinu širokou nabídku alternativ s prokazatelně či potenciálně nižším rizikem než tradiční cigarety“.
Záměr, že by tyto výrobky skončily bez výjimky a v budoucnu mohly být nadále potírány v rámci strategie EU, což by ohrozilo daný průmysl, vadí vícero státům. Spolu s devítkou zemí tak Česko vzneslo námitky proti návrhům Komise ohledně politik, které zahrnují omezení, jako jsou generační zákazy cigaret, zákazy cigaret s filtrem či omezení pro maloobchodníky. Jaký bude finální postoj zemí EU ke změně zdanění, to se ovšem finálně ukáže během blížícího se jednání o rozpočtu Evropské unie.
autor: Radek Kotas