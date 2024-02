ANO volí 35 procent lidí. Babiš se obrátil do kamer: Dejte nám 51. Chci být premiér!

reklama

Andrej Babiš ani Karel Havlíček neměli na sněmu ANO protikandidáty, na 4 místa místopředsedů byli také 4 kandidáti. „Ta volba je tajná. Samozřejmě je tam asi nějaký souboj, ale já nevím,“ odpověděl Babiš na otázku, že nebyl k vidění žádný souboj. „My jsme tým, nevím, proč čekáte nějaký konflikt. My o směřování ANO debatujeme stále. Zbavili jsme se kariéristů, kteří přišli do ANO kvůli kariéře. Těch jsme se zbavili doma i v zahraničí,“ dodal Babiš.

V Partii Babiš uvedl, že je lídrem do sněmovních voleb. „Jsem kandidátem na premiéra, tečka. A já chci být premiér,“ sdělil Babiš a vyzval občany, aby dali hnutí ANO ve sněmovních volbách 51 procent. Zároveň uvedl, že pokud by byl pro hnutí problém, nebude na premiéra kandidovat. „Vidíme, co se teď děje v koalici, jak je to těžké, a jak se mezi sebou začínají pošťuchovat,“ řekl Babiš, kterému se podle jeho slov nejlépe vládlo v jednobarevné vládě bez důvěry. Změnu volebního systému by však neprosazoval. „Byli bychom tam čtyři roky, co bychom udělali, to bychom udělali, lidé by viděli, jak nám to jde, a pak by nás buď zvolili, nebo nezvolili,“ dodal.

Andrej Babiš ANO 2011



Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 1% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20007 lidí SPD. "Viděl jsem paní Maříkovou, skvěle mluví," pochválil mimo jiné poslankyni za SPD Babiš. "SPD volí 500 tisíc lidí, jsou to naši spoluobčané. My s nimi nesouhlasíme ohledně referenda o vystoupení z EU," podotkl Babiš, že v následujících měsících bude cílit nejen na voliče SPD, ale i na nespokojené voliče pětikoalice.

"Nemám koaliční potenciál s tím, kdo krade, kdo zneužívá funkci, aby měl koryta. S tím já nemám koaliční potenciál. Já jsem šel do politiky bojovat proti korupci, ta se teď vrátila. Za nás ve vládě žádná korupce nebyla. Chceme tady pracovat pro lidi," řekl Babiš, který vyloučil, že ODS je jeho hlavní soupeř. Odpověděl i na otázku, zda by šel do vlády s ODS: "Ne, nešli bychom." Podle aktuálního modelu Kantar pro ČT by sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Druhá ODS by dostala 15,5 procenta, SPD a Piráti by měli shodně 9,5 procenta.



Průzkum pro ČT. (Kantar)

Anketa Který diskusní pořad je nejlepší? Otázky Václava Moravce (ČT) 3% Partie Terezie Tománkové (Prima) 25% Za pět minut dvanáct (Nova) 2% Nevím / Na TV diskuse se nedívám 70% hlasovalo: 7705 lidí

"Premiér Fiala devastuje tuto zemi, zkrátka na tu funkci nemá. Není schopen tuto vládu řídit a říct: Piráti, HHC zakážeme, protože to ničí život našim dětem," pokračoval Babiš, který si tak sám chtěl nastolit téma rozhovoru.

Moderátorka se jej však následně zeptala, s čím by šlo do vlády hnutí ANO, aby napravilo to, o čem v současné době nejvíce kriticky mluví. "Vizi jsme předložili, když jsme byli ve vládě. Máme Národní investiční plán, máme plán národního boje proti rakovině, předložili jsme reformu psychiatrické péče, máme strategii ekonomiky naší země pro budoucnost, tak my jsme měli konkrétní výsledky. Do roku 2019, než přišel covid, jsme měli absolutně jasné výsledky, všechny dálnice, obchvaty, všechny investice do nemocnic, to je naše práce. A oni se s tím chlubí. A nic pro to neudělají. I ta budova naproti Úřadu vlády, když jsem tam přišel poprvé, jsem říkal: To musíme dát do pořádku. Krásná památka. Naše vláda o tom rozhodla v roce 2021. Oni ať ukážou něco nového. Nová scéna, proč to nerekonstruuje, muzeum totality v Uherském Hradišti, mají to připravené, nedělají nic," podotkl Babiš a hovořil mimo jiné o snižování daní. Podle jeho slov nejsou ani pravice, ani levice, ale catch all party.

"My jsme tady pro všechny, my jsme snižovali daně, chceme lepší život pro lidi. Chceme investovat, chceme vrátit Českou republiku tam, kde jsme ji dostali, jako devátou nejprosperující zemi v EU a ve všem jsme klesli, jsme dvanáctí. Jsme jediní, kteří máme recesi," pokračoval ve svém monologu Babiš. Přislíbil mimo jiné to, že by se vrátilo EET.

Zkritizoval také prezidenta Petra Pavla, který podle něj slíbil, že bude prezidentem všech. "Nyní už víme, že je prezidentem pětikoalice," poznamenal Babiš.

Anketa Je Petr Pavel dobrým prezidentem? Je 2% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21057 lidí

"Jde o to, abychom v evropských volbách tak uspěli, že vyženeme ty zelené šílence, kteří ničí náš průmysl a chtějí, abychom se vrátili do jeskyň, abychom neměli auta, která sliboval pan premiér, že nezakáže - a zakázal, se spalovacími motory. A další tyto věci. A hlavně, abychom zabránili ilegální migraci. Vždyť to je výsměch, co nyní předvádí ministr Rakušan s premiérem Fialou. Vždyť oni se chlubili, že ten zrádný migrační pakt vlastně připravili a teď se zdrželi," dodal Babiš.

Česko se v hlasování při migračním paktu zdrželo. "Teď zjistilo, že to asi není dobrá strategie. A v podstatě z toho couvají. V momentě, když oni řekli a chlubili se tím - Fiala a Rakušan - že bereme třicet tisíc, každý ten ilegální migrant má mobil. Jak to vypadá dneska? Takže oni lhali. Oni to připravili, oni tomu vůbec nerozumí, a v podstatě, pokud ta Evropa se nevzpamatuje, tak to dopadne, jak to vidíme ve Velké Británii, kde ti původní obyvatelé snad už jsou v menšině, Švédsko atd., Německo, 7 tisíc sexuálních násilí v Německu, statisticky, od momentu, kdy Angela řekla: Wir schaffen das. No ‚nešafovali’ to tam. My to musíme zabránit. Máme na to jasný recept. Lodě nesmí vyplout. Rozšiřte Schengen, celý západní Balkán, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko. Schengen, bráníme Evropu na moři, nikdo nesmí přijít," zdůrazňoval Babiš.

Závěrem se řeč stočila i na manželství pro všechny. Podpoří Babiš tento návrh? "Já za sebe říkám, že ano. Já souhlasím, aby měli stejná práva, nechci, aby se to jmenovalo manželství, ale partnerství. Ale v rámci hnutí si ještě musíme vyjasnit věci ohledně dětí, ty adopce, to je komplikované. Tam jsme nedospěli. Ale je zajímavé, že ta 108 se nikdy s námi o ničem nebaví a tady to vypadá, jako kdybychom my měli o tom rozhodovat," podivoval se Babiš, proč má koalice v tomto volné hlasování.

