Advokát Sokol se rozjel na ČT: Nouzový stav je protiústavní

Úvodem se Sokol vyjádřil k tomu, jak by mu bylo, kdyby měl jako ministr oznámit zákaz vycházení. "Tak asi potěšující by to v žádném případě nebylo. Ale na druhou stranu to, co by bylo pro mne důležité, by bylo, jestli jsem skutečně přesvědčen reálně o tom, že to je opravdu nezbytné, že jsem udělal všechno pro to, abych si prověřil jiné alternativy a že jiná alternativa doopravdy neexistuje... což tedy, protože nepochybně reflektuje tu současnou situaci, je trochu problém, protože se zdá, že takové hluboké analýze ta rozhodnutí, která nás posléze lockdownují, abych to počeštil trochu, že takové analýze nepodléhají,“ míní Sokol.

„Já si myslím, že vláda si občas něco rozmyslí, ale ta rychlost, jakou se to všechno mění a jak ta vláda střídá ta rozhodnutí, tak mám pocit, že v takové rychlosti se to opravdu seriózně rozmýšlet nedá," dodal na otázku moderátora Daniela Takáče, zda si podle něj vláda své kroky nerozmýšlí.

Své pak řekl i k současnému nouzovému stavu vyhlášenému na základě žádosti hejtmanů. „Mám pocit, že to skutečně je protiústavní, prostě proto, že vláda šla, velmi zjednodušeně řečeno, do Sněmovny s tím, že končí nouzový stav a potřebuje k jeho prodloužení souhlas Sněmovny. Sněmovna řekla ne a vláda tedy vyhlásila nový nouzový stav, to znamená, že logicky se každý musí ptát: A proč tedy to omezení je a proč šla vláda do Sněmovny, nebo tedy jinak řečeno, to si vláda, kdykoliv Sněmovna řekne ne, může vyhlásit svůj nouzový stav?“ ptá se Sokol.

V současné době pak považuje za legitimní, pokud vláda poukáže na konkrétní okolnosti, které se změnily oproti tomu předchozímu stavu, a řekne, že za této situace nám nezbývá nic jiného než vyhlásit nouzový stav. Mínil tím nové varianty či mutace viru a kolaps nemocniční péče. „Ale tehdy to tak nebylo, tehdy se situace ze dne na den nezměnila. A změnilo se pouze to, že náhle přišli hejtmani a říkali: My bychom to chtěli. Ale to mohla přijít jakákoliv iniciativa,“ sdělil.

Podle něj je také otázkou, zda kvůli koronaviru, který je nepochybně významným problémem, budeme rezignovat i na ochranu demokracie a ústavních pořádků. „Je tady přesně to, že jakákoliv opatření, která by byla vyhlášená v době, kdy je zpochybněna legitimnost toho vyhlášeného nouzového stavu, jako se to stalo teď, by se po létech mohla vracet. S tím, že by to bylo napadáno u soudu, soudní spory, žaloby o náhradu škody, vy jste mi zavřeli provozovnu, ale na základě neústavního postupu. Takže já si myslím, že i když tedy samozřejmě musíme vnímat a já vůbec ji nezlehčuji, tu zdravotní situaci, tak by vždycky mělo být hledáno řešení, které je právně korektní. A ono se nakonec našlo. Takže nejde o to, že by to bylo, buď budou lidé umírat, nebo budeme mít právní jaksi nějaký reálný stav odpovídající řekněme tomu, co by mělo být, ale ono se to dá dát všechno dohromady,“ podotkl Sokol.

„Možná, že v někom existuje představa, že stát se řídí jako firma nebo jako obchodní společnost a že to může znamenat i to, že to nezávisí na tom, co si občané myslí, co jim je nařizováno, ale prostě musí poslouchat. Ve firmě to tak nepochybně je. Když zaměstnanci neposlouchají, dostanou výpověď – ale občané nemohou dostat výpověď. To znamená, že představa, že právo je vynutitelné za všech okolností, je nesmyslná. To právo je vynutitelné, jestliže tedy existují excesy proti tomu, co má být, jak se mají lidé chovat a někteří se tak nechovají... Ale jestliže dojde k tomu, co se dá pomalu nazvat občanská neposlušnost, k čemuž v některých případech docházelo, tak to znamená, že ti občané říkají: My už vám nevěříme, my vás nebudeme poslouchat. A to je samozřejmě velmi závažný problém, to je ztráta důvěry,“ řekl k současné situaci také Sokol.

Závěrem se pak Sokol vyjádřil k tomu, zda vláda může nařídit podnikům, že budou povinně testovat své zaměstnance, a ti zda jsou povinni to přijmout. „Diskusi o tom, jestli budeme oprávněni nutit zaměstnance k tomu, aby se očkovali nebo testovali... jde o nějaké zdravotnické opatření – a teď jde o to, zda bude bráno, že lze takovéto opatření provést se souhlasem toho v uvozovkách pacienta, nebo jestli je to někde mimo, jestli je to v oblasti pracovního práva... Já si myslím, že s tím mohou být potíže,“ dodal Sokol.

„Samozřejmě, můžeme si říct, že rozumný člověk zvolí tu klidnější variantu, protože to není způsobené, není to nijak invazivní test, není to nic, co by ohrožovalo zdraví, tak řekne, jasně, já se nechám otestovat... Ale pokud přijdou jedinci, kteří budou tvrdit, že to je porušením jejich práv a že je k tomu nikdo nemůže nutit, tak s tím mohou být komplikace. A na druhou stranu zase je potřeba říct, jak se ve jménu toho, co jsem označil za zdravý rozum, že jestliže ten zaměstnavatel je, a řekněme specificky u toho soukromníka, jestliže tedy je tím, kdo tu firmu ovládá, a řekne: Heleďte, já vás pustím tady do toho domu, který je můj, s. r.o., přeneseno, personifikováno, ale jedině, když budete mít test, tak já si myslím, že proti tomu nebude moc silná obrana toho zaměstnance,“ uzavřel Sokol.

