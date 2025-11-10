„Šíříte srač*y.“ Britská ČT na pokraji rozvratu

10.11.2025 8:06 | Zprávy

Britská veřejnoprávní BBC řeší skandál. Její šéfové Tim Davie a Deborah Turnessová rezignovali. Kvůli zmanipulovaným zprávám o 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Ten v reakci nešetřil ostrými slovy. Jeho nejstarší syn Donald Trump mladší prohlásil, že BBC šíří „srač*y“. Zdá se navíc, že podobné problémy může BBC mít celé roky.

„Šíříte srač*y.“ Britská ČT na pokraji rozvratu
Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

Šéfové BBC, Tim Davie a Deborah Turnessová, oznámili, že odejdou ze svých pozic. Oznámili, že odcházejí z britské veřejnoprávní stanice kvůli účelovému sestříhání videa o 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. O účelovém sestříhání videa s Trumpem informoval jako první deník The Daily Telegraph.

Šlo o videa spojená s 6. lednem 2021, kdy někteří příznivci Donalda Trumpa vtrhli na Kapitol. BBC tyto momenty připomněla během americké předvolební kampaně před prezidentskými volbami v loňském roce, kdy Trump usiloval o návrat do úřadu. Na BBC se v souvislosti s tím objevilo video, které naznačuje, že Trump své nejradikálnější přívržence podpořil a podněcoval je v úderu na Kapitol. BBC sestříhala Trumpovy výroky tak, že to vypadalo, jako by svým nejradikálnějším příznivcům říkal, že „s nimi půjde na Kapitol, aby s nimi bojoval jako o život“.

BBC odvysílala reportáž s těmito slovy jen týden před loňskými americkými prezidentskými volbami.

Realita byla taková, že Trump své příznivce nabádal, aby všechno řešili v klidu. Řekl tehdy, že s nimi půjde, „aby pokojně a vlastenecky nechal zaznít jejich hlas“.

Šéf BBC Tim Davie vydal prohlášení.

„Stejně jako všechny veřejné organizace není ani BBC dokonalá a musíme být vždy otevření, transparentní a odpovědní,“ uvedl Tim Davie ve svém prohlášení. „Ačkoli to není jediný důvod, současná debata kolem BBC News pochopitelně přispěla k mému rozhodnutí.“

Britská televize Sky News připomněla, že Davie odchází z pozice šéfa BBC po pěti letech.

Trump nenechal na odcházejícím šéfovi BBC Davieovi nit suchou.

„Nejvyšší představitelé BBC, včetně šéfa Tima Davieho, všichni odcházejí nebo byli propuštěni, protože byli přistiženi při ‚upravování‘ mého velmi dobrého (PERFEKTNÍHO!) projevu ze 6. ledna. Děkuji deníku The Telegraph za odhalení těchto zkorumpovaných ‚novinářů‘. Jsou to velmi nečestní lidé, kteří se pokusili ovlivnit výsledek prezidentských voleb. Navíc pocházejí ze zahraničí, ze země, kterou mnozí považují za našeho nejbližšího spojence. Jaká hrůza pro demokracii,“ napsal na své sociální síti Truth Social.

Trumpův nejstarší syn Donald Trump mladší zašel ve svých výrocích ještě dál.  

„‚Reportéři‘ Fake News ve Spojeném království jsou stejně nečestní a šíří srač*y jako ti tady v Americe!!!“

 

 

Nigel Huddleston, stínový ministr kultury z řad britských konzervativců položil na stůl otázku poplatků, které BBC dostává od britských občanů. Jde o obdobu koncesionářských poplatků, které v Česku dostává od občanů a firem Česká televize.

„Toto jsou extrémně znepokojivá odhalení, která by mohla vážně podkopat značku a reputaci BBC. Licenční poplatky, které BBC dostává, jsou přitom odůvodněny tím, že si BBC musí zachovat nestrannost a důvěru občanů. … Pro tento druh úmyslné manipulace a šíření dezinformací neexistuje omluva. Není to poprvé, co se objevily důkazy o zaujatosti BBC, ale toto je jeden z dosud nejvýraznějších a nejznepokojivějších příkladů,“ zdůraznil Nigel Huddleston.

Zdůraznil také, že už kvůli licenčním poplatkům, které BBC dostává od Britů a Britek mají právo na vyšetření celé kauzy a na její vysvětlení.

Sestříhané výroky Donalda Trumpa BBC odvysílala v pořadu Panorama pod názvem „Trump: Druhá šance?“.  The Telegraph v souvislosti s tímto pořadem BBC položil otázky, zda „teď lidé mohou BBC věřit“ a  „kde to všechno skončí“?

Bývalý premiér Boris Johnson označil toto odhalení za „totální ostudu“.

„Toto je naprostá ostuda. BBC upravila záběry Trumpa, aby to vypadalo, jako by podněcoval k nepokojům – i když ve skutečnosti nic takového neřekl. Máme britskou celostátní vysílací společnost, která používá vlajkový program k šíření zjevných nepravd o nejbližším spojenci Británie,“ napsal Boris Johnson před pár dny na sociální síti X.

A ptal se, zda přijdou v BBC nějaké rezignace? A ty teď také přišly.

 

 

Šéf strany Reform UK Nigel Farage naznačil, že BBC teď má poslední šanci se napravit.

„Odchod Davieho a Turnessové musí být začátkem rozsáhlé změny. Vláda musí jmenovat někoho, kdo má zkušenosti s tím, jak firmy a jejich firemní kulturu změnit k lepšímu. Nejlepší by bylo, aby to byl někdo ze soukromého sektoru, kdo má zkušenosti s podnikáním zaměřeným na budoucnost a rozumí PR. Tohle je pro BBC poslední šance. Pokud to neudělají správně, obrovské množství lidí odmítne platit licenční poplatky,“ napsal Farage na sociální síti X.

 

 

Bývalá rozhlasová moderátorka BBC Liz Kershawová napsala, že jí současný skandál BBC nepřekvapuje. Podobné věci se podle ní děly i v minulosti, konkrétně v letech 1993 až 2011.

„Nepřekvapuje mě to. V letech 1993 až 2011 jsem na čtyřech stanicích moderovala zpravodajské a publicistické pořady na BBC. Zaujaté skupinové myšlení mezi novináři bylo nehorázné a bylo třeba s ním bojovat a každý den ho vyvažovat.“

 

 

autor: Miloš Polák

