„Šíříte srač*y.“ Britská ČT na pokraji rozvratu

Šéfové BBC, Tim Davie a Deborah Turnessová, oznámili, že odejdou ze svých pozic. Oznámili, že odcházejí z britské veřejnoprávní stanice kvůli účelovému sestříhání videa o 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. O účelovém sestříhání videa s Trumpem informoval jako první deník The Daily Telegraph.
BBC odvysílala reportáž s těmito slovy jen týden před loňskými americkými prezidentskými volbami.
Realita byla taková, že Trump své příznivce nabádal, aby všechno řešili v klidu. Řekl tehdy, že s nimi půjde, „aby pokojně a vlastenecky nechal zaznít jejich hlas“.
Šéf BBC Tim Davie vydal prohlášení.
„Stejně jako všechny veřejné organizace není ani BBC dokonalá a musíme být vždy otevření, transparentní a odpovědní,“ uvedl Tim Davie ve svém prohlášení. „Ačkoli to není jediný důvod, současná debata kolem BBC News pochopitelně přispěla k mému rozhodnutí.“
Britská televize Sky News připomněla, že Davie odchází z pozice šéfa BBC po pěti letech.
Trump nenechal na odcházejícím šéfovi BBC Davieovi nit suchou.
„Nejvyšší představitelé BBC, včetně šéfa Tima Davieho, všichni odcházejí nebo byli propuštěni, protože byli přistiženi při ‚upravování‘ mého velmi dobrého (PERFEKTNÍHO!) projevu ze 6. ledna. Děkuji deníku The Telegraph za odhalení těchto zkorumpovaných ‚novinářů‘. Jsou to velmi nečestní lidé, kteří se pokusili ovlivnit výsledek prezidentských voleb. Navíc pocházejí ze zahraničí, ze země, kterou mnozí považují za našeho nejbližšího spojence. Jaká hrůza pro demokracii,“ napsal na své sociální síti Truth Social.
Trumpův nejstarší syn Donald Trump mladší zašel ve svých výrocích ještě dál.
„‚Reportéři‘ Fake News ve Spojeném království jsou stejně nečestní a šíří srač*y jako ti tady v Americe!!!“
The FAKE NEWS "reporters" in the UK are just as dishonest and full of shit as the ones here in America!!!!— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 3, 2025
Telegraph: Exclusive: BBC ‘doctored’ Trump speech, internal report revealshttps://t.co/Tv77LNpXQB
Nigel Huddleston, stínový ministr kultury z řad britských konzervativců položil na stůl otázku poplatků, které BBC dostává od britských občanů. Jde o obdobu koncesionářských poplatků, které v Česku dostává od občanů a firem Česká televize.
Zdůraznil také, že už kvůli licenčním poplatkům, které BBC dostává od Britů a Britek mají právo na vyšetření celé kauzy a na její vysvětlení.
Sestříhané výroky Donalda Trumpa BBC odvysílala v pořadu Panorama pod názvem „Trump: Druhá šance?“. The Telegraph v souvislosti s tímto pořadem BBC položil otázky, zda „teď lidé mohou BBC věřit“ a „kde to všechno skončí“?
Bývalý premiér Boris Johnson označil toto odhalení za „totální ostudu“.
„Toto je naprostá ostuda. BBC upravila záběry Trumpa, aby to vypadalo, jako by podněcoval k nepokojům – i když ve skutečnosti nic takového neřekl. Máme britskou celostátní vysílací společnost, která používá vlajkový program k šíření zjevných nepravd o nejbližším spojenci Británie,“ napsal Boris Johnson před pár dny na sociální síti X.
A ptal se, zda přijdou v BBC nějaké rezignace? A ty teď také přišly.
This is a total disgrace. The BBC has doctored footage of Trump to make it look as though he incited a riot - when he in fact said no such thing. We have Britain’s national broadcaster using a flagship programme to tell palpable untruths about Britain’s closest ally. Is anyone at…— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 3, 2025
„Odchod Davieho a Turnessové musí být začátkem rozsáhlé změny. Vláda musí jmenovat někoho, kdo má zkušenosti s tím, jak firmy a jejich firemní kulturu změnit k lepšímu. Nejlepší by bylo, aby to byl někdo ze soukromého sektoru, kdo má zkušenosti s podnikáním zaměřeným na budoucnost a rozumí PR. Tohle je pro BBC poslední šance. Pokud to neudělají správně, obrovské množství lidí odmítne platit licenční poplatky,“ napsal Farage na sociální síti X.
Davie and Turness going must be the start of wholesale change.— Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) November 9, 2025
The government needs to appoint somebody with a record of coming in and turning companies and their cultures around.
Preferably it would be someone coming in from the private sector who has run a forward facing…
Bývalá rozhlasová moderátorka BBC Liz Kershawová napsala, že jí současný skandál BBC nepřekvapuje. Podobné věci se podle ní děly i v minulosti, konkrétně v letech 1993 až 2011.
„Nepřekvapuje mě to. V letech 1993 až 2011 jsem na čtyřech stanicích moderovala zpravodajské a publicistické pořady na BBC. Zaujaté skupinové myšlení mezi novináři bylo nehorázné a bylo třeba s ním bojovat a každý den ho vyvažovat.“
This is no surprise to me. I presented News and Current Affairs programmes on the @BBCNews on 4 stations from 1993 to 2011. The biased group think among its journalists was outrageous and had to be fought and rebalanced every day.— Liz Kershaw (@LizKershawDJ) November 3, 2025
Exclusive: BBC ‘doctored’ #Trump @POTUS speech,…
autor: Miloš Polák
