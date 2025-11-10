Zima se blíží. A Ukrajinci bojují už i proti ruským knihám

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
„Kyjev se ponořil do tmy,“ zaznělo na sociálních sítích.
„Záběry ukazují, jak se Kyjev a Záporoží ponořily do tmy,“ lze se také dočíst. „Ruské ozbrojené síly provedly včera večer a dnes ráno rozsáhlý kombinovaný úder zaměřený na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, který zasáhl několik tepelných a energetických zařízení po celé zemi. Úřady začaly zavádět nouzová omezení dodávek elektřiny po celé zemi,“ zaznělo již 8. listopadu.
After russian attacks on Ukraine's energy infrastructure, Kyiv was plunged into complete darkness. Help protect Ukrainians from russian terror — join the Sky Sentinel fundraiser for air defense units that shoot down enemy targets. https://t.co/djxzi25ShN pic.twitter.com/NOmudhNRHa— UNITED24 (@U24_gov_ua) November 9, 2025
???? Widespread power outages across Ukraine.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 8, 2025
Footage shows Kiev and Zaporozhye plunged into darkness as rolling blackouts take effect.
Last night and this morning, the Russian Armed Forces carried out a large-scale, combined strike targeting Ukraine’s energy infrastructure,… pic.twitter.com/RoLFPFoetY
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina pracuje na systémech protivzdušné obrany Patriot. Současně Zelenskyj své spoluobčany v neděli ujistil, že opraváři se nepřetržitě snaží obnovit elektrické sítě po celé zemi po víkendových ruských náletech.
„Ve většině regionů pracují opravářské čety, energetici a energetické služby prakticky nepřetržitě,“ uvedl prezident.
Bývalá mluvčí prezidenta Zelenského Julia Mnedelová upozornila, že v Kyjevě si lidé mohli v obývácích rozsvítit po osmnácti hodinách výpadků. „Světlo svítí po 18 hodinách výpadku proudu... Ukrajinští energetici opravují energetickou infrastrukturu nepřetržitě,“ zdůraznila.
Light on after 18 hours of power outage... Ukrainian energy workers repair energy infrastructure round the clock pic.twitter.com/Qs22D6S1lz— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 9, 2025
Přidala také záběry z Charkova.
„Charkov bez elektřiny... Druhou noc po sobě po ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu,“ upozornila.
Kharkiv without electricity... Second night in a row after Russian attacks of Ukraine's energy infrastructure pic.twitter.com/Dinf99FGkC— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) November 9, 2025
Během podzimu Rusko zintenzivnilo útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Od začátku vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 tak Rusové činí každý podzim a připravují Ukrajincům studené zimy. Vůbec nejhorší útoky 3. a 5. října prý zničily přibližně 60 % ukrajinských plynárenských závodů.
Ministryně energetiky Svitlana Grynčuková, uvedla, že vlna útoků, při kterých zahynuli čtyři lidé, znamenala pro ukrajinskou energetiku „jednu z nejtěžších nocí“ od začátku ruské invaze v únoru 2022. Na její vyjádření upozornil server Kyiv Post.
Náměstek ministryně energetiky Artem Někrasov uvedl, že Moskva změnila taktiku a útočí současně na výrobní zařízení i na přenosové a distribuční systémy elektřiny.
Ruský ministr zahraničí v rozhovoru pro RIA Novosti uvedl, že je připraven jednat s Američany, konkrétně s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem, ale trvá na tom, že je třeba řešit „základní příčiny“ konfliktu na Ukrajině. Otázkou je, zda za této situace Američané kývnou na další dvoustranné rozhovory. Právě Marco Rubio totiž před pár týdny prezidentovi Donaldu Trumpovi doporučil, aby nejezdil na připravovanou schůzku v Budapešti, protože Rusové nejsou ochotni uzavírat kompromisy a ustupovat alespoň částečně ze svých stávajících požadavků.
Ukrajina mezitím uvalila nové sankce na osm vysokých představitelů Kremlu, včetně zvláštního vyslance Kirilla Dmitrijeva, a také na pět ruských vydavatelství za zločiny proti Ukrajině a Ukrajincům, oznámila 9. listopadu kancelář Zelenského.
Sankční rozhodnutí se týká ruských nakladatelství Book World, Veche, Tsentrpoligraf, Yauza a Piter. Vydavatelé jsou z pohledu Ukrajinců zodpovědní za šíření ruské propagandy po celém světě a za podporu protiukrajinských nálad a násilí na Rusy okupovaných územích, napsala prezidentská kancelář.
Sám Zelenskyj oznámil, že se ve spolupráci s EU chystá 20. balíček protiruských sankcí.
„S našimi partnery z EU připravujeme již 20. balíček sankcí. Očekáváme, že obsah tohoto balíčku bude připraven do měsíce, a navrhujeme, aby do 20. sankčního balíčku EU byly zahrnuty i ruské právnické a fyzické osoby, které stále profitují z energetických zdrojů,“ uvedl ukrajinský prezident.
„Samozřejmě musí být také podstatně zvýšen tlak na všechny programy, které umožňují ruskou vojenskou výrobu. To je zásadní. Každá ruská raketa a každý ruský dron obsahuje specifické komponenty z jiných zemí, konkrétních zemí – bez nich by ruské zbraně prostě neexistovaly,“ rozváděl myšlenku Zelenskyj.
autor: Miloš Polák
