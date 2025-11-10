Zima se blíží. A Ukrajinci bojují už i proti ruským knihám

10.11.2025 10:50 | Zprávy

Rusové provedli jeden z nejmasivnějších útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Do temnoty byla uvržena města Charkov, Černihi, ale i Kyjev. A zima se blíží. Ukrajinci mezitím uvalili na Rusko nové sankce. Včetně pěti vydavatelů knih. „Oslovíme Amazon a další prodejce, aby přestali prodávat literaturu těchto vydavatelů,“ zaznělo z okolí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Sám Zelenskyj oznámil, že ve spolupráci s EU chystá 20. balíček protiruských sankcí.

Zima se blíží. A Ukrajinci bojují už i proti ruským knihám
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

97%
1%
2%
hlasovalo: 4909 lidí
Válka na Ukrajině pokračuje. Ukrajinci hlásí, že Rusové provedli jeden z nejmasivnějších útoků na energetickou infrastrukturu země od začátku války. Proud vypadával i v Kyjevě. Rusové vyslali nad Ukrajinu stovky dronů a desítky raket. Server Kyiv Independent uvedl, že šlo o 45 raket. Hlavními cíli ruských útoků prý byla města Kremenčuk v Poltavské oblasti, Kyjev, Dněpr, Charkov a Černihov. Výbuchy byly slyšet také ve městě Sumy a v Oděské oblasti.

„Kyjev se ponořil do tmy,“ zaznělo na sociálních sítích.

„Záběry ukazují, jak se Kyjev a Záporoží ponořily do tmy,“ lze se také dočíst. „Ruské ozbrojené síly provedly včera večer a dnes ráno rozsáhlý kombinovaný úder zaměřený na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, který zasáhl několik tepelných a energetických zařízení po celé zemi. Úřady začaly zavádět nouzová omezení dodávek elektřiny po celé zemi,“ zaznělo již 8. listopadu.  

 

 

 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina pracuje na systémech protivzdušné obrany Patriot. Současně Zelenskyj své spoluobčany v neděli ujistil, že opraváři se nepřetržitě snaží obnovit elektrické sítě po celé zemi po víkendových ruských náletech.

„Ve většině regionů pracují opravářské čety, energetici a energetické služby prakticky nepřetržitě,“ uvedl prezident.

Bývalá mluvčí prezidenta Zelenského Julia Mnedelová upozornila, že v Kyjevě si lidé mohli v obývácích rozsvítit po osmnácti hodinách výpadků. „Světlo svítí po 18 hodinách výpadku proudu... Ukrajinští energetici opravují energetickou infrastrukturu nepřetržitě,“ zdůraznila.

 

 

Přidala také záběry z Charkova.

„Charkov bez elektřiny... Druhou noc po sobě po ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu,“ upozornila.

 

 

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
95%
2%
hlasovalo: 16436 lidí
Největší ukrajinská soukromá energetická společnost DTEK 8. listopadu oznámila, že jedna z jejích tepelných elektráren byla „vážně poškozena“ ruským útokem. Podle společnosti Rusko od začátku totální invaze zaútočilo na elektrárny společnosti DTEK více než 210krát.

Během podzimu Rusko zintenzivnilo útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Od začátku vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 tak Rusové činí každý podzim a připravují Ukrajincům studené zimy. Vůbec nejhorší útoky 3. a 5. října prý zničily přibližně 60 % ukrajinských plynárenských závodů.

Ministryně energetiky Svitlana Grynčuková, uvedla, že vlna útoků, při kterých zahynuli čtyři lidé, znamenala pro ukrajinskou energetiku „jednu z nejtěžších nocí“ od začátku ruské invaze v únoru 2022. Na její vyjádření upozornil server Kyiv Post.

Náměstek ministryně energetiky Artem Někrasov uvedl, že Moskva změnila taktiku a útočí současně na výrobní zařízení i na přenosové a distribuční systémy elektřiny.

Ruský ministr zahraničí v rozhovoru pro RIA Novosti uvedl, že je připraven jednat s Američany, konkrétně s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem, ale trvá na tom, že je třeba řešit „základní příčiny“ konfliktu na Ukrajině. Otázkou je, zda za této situace Američané kývnou na další dvoustranné rozhovory. Právě Marco Rubio totiž před pár týdny prezidentovi Donaldu Trumpovi doporučil, aby nejezdil na připravovanou schůzku v Budapešti, protože Rusové nejsou ochotni uzavírat kompromisy a ustupovat alespoň částečně ze svých stávajících požadavků.

Ukrajina mezitím uvalila nové sankce na osm vysokých představitelů Kremlu, včetně zvláštního vyslance Kirilla Dmitrijeva, a také na pět ruských vydavatelství za zločiny proti Ukrajině a Ukrajincům, oznámila 9. listopadu kancelář Zelenského.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

2%
97%
1%
hlasovalo: 10131 lidí
„Oslovíme Amazon a další prodejce, aby přestali prodávat literaturu těchto vydavatelů,“ řekl listu Kyiv Independent šéf ukrajinského sankčního oddělení Vladislav Vlasjuk.

Sankční rozhodnutí se týká ruských nakladatelství Book World, Veche, Tsentrpoligraf, Yauza a Piter. Vydavatelé jsou z pohledu Ukrajinců zodpovědní za šíření ruské propagandy po celém světě a za podporu protiukrajinských nálad a násilí na Rusy okupovaných územích, napsala prezidentská kancelář.

Sám Zelenskyj oznámil, že se ve spolupráci s EU chystá 20. balíček protiruských sankcí.

„S našimi partnery z EU připravujeme již 20. balíček sankcí. Očekáváme, že obsah tohoto balíčku bude připraven do měsíce, a navrhujeme, aby do 20. sankčního balíčku EU byly zahrnuty i ruské právnické a fyzické osoby, které stále profitují z energetických zdrojů,“ uvedl ukrajinský prezident.

„Samozřejmě musí být také podstatně zvýšen tlak na všechny programy, které umožňují ruskou vojenskou výrobu. To je zásadní. Každá ruská raketa a každý ruský dron obsahuje specifické komponenty z jiných zemí, konkrétních zemí – bez nich by ruské zbraně prostě neexistovaly,“ rozváděl myšlenku Zelenskyj.

Psali jsme:

Omluvte se! Vondráček nevydržel Bartoška. Vyhrocený závěr u Moravce
„Fakt si někdo myslí, že raketa za české peníze, která přiletí na Moskvu, zajistí světový mír?“ Senátorka Kovářová v ráži
Zaorálek (SOCDEM): Co by znamenal pád ukrajinského města Pokrovsk?
Náš cíl zůstává jasný, hlásí z Kyjeva

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/ukraine-war-latest-125/

https://t.co/Dinf99FGkC

https://t.co/djxzi25ShN

https://t.co/NOmudhNRHa

https://t.co/Qs22D6S1lz

https://t.co/RoLFPFoetY

https://twitter.com/DD_Geopolitics/status/1987243152349254083?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1987477420979437684?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1987566694353477872?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/U24_gov_ua/status/1987605347394027842?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.kyivpost.com/post/63925

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , EU , Rusko , sankce , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Lavrov , Rubio , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Měla by podle vašeho názoru EU schválit dvacátý balíček protiruských sankcí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Polarizace společnosti

Dobrý den, nemáte pocit, že za polarizaci společnosti můžete všichni politici? Dokonce bych řekl, že vy i víc, že vy jste ti, co vykopali obrovské příkopy, které nejste ochotni zakopat - viz třeba to, že jste se ani nepokusili jednat o vládě třeba s ANO a ti, kteří volí někoho jiného shazujete a naz...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu Výherci na stupnici nejvíce nezdravých jídel světaVýherci na stupnici nejvíce nezdravých jídel světa

Diskuse obsahuje 21 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Kvůli čemu Ukrajina pokračuje ve válčení? , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusesathene , 10.11.2025 11:50:08
Zakázat nacismus, vyhodit Zelenského z funkce a je po válce!

|  5 |  0

Další články z rubriky

Úder na spolek Vetchého a Řehky. „Jak vám jde vývoz? Co peníze?“

11:20 Úder na spolek Vetchého a Řehky. „Jak vám jde vývoz? Co peníze?“

Měsíc a týden uplynul od voleb. V některých oblastech je změna viditelná, například u ukrajinské vla…