Ajaj. Jiřího Dienstbiera se v ČT ptali na to, co neslyšel rád. Takto to dopadlo

Moderátor Událostí, komentářů Jakub Železný přivítal ve studiu ČT tři senátory: Jiřího Dienstbiera (ČSSD), Tomáše Czernina (TOP 09) a Miroslava Adámka (za ANO). Zeptal se jich na možné změny prezidentských pravomocí. „Je třeba jakýmkoli způsobem měnit pravomoc prezidenta?“ otázal se svých hostů Železný

A nastal kolotoč reakcí.

„Je určitě dobře k tomu otevřít debatu, protože přímá volba, kterou jsme zavedli a která byla populistickým krokem v té době, protože jsme řekli přímá volba, ale neřekli jsme to B, co to bude znamenat,“ upozornil senátor Adámek s tím, že se v té době nabízela k řešení celá řada otázek, které však zákonodárci pominuli.

Czernin okamžitě oponoval, že kvůli prezidentovi není třeba víc měnit Ústavu jen proto, že je prezident volen přímo. „Žijeme v parlamentní demokracii a to, že byl prezident zvolen přímo, na tom nic nemění. Já myslím, že opravdu není potřeba kvůli každému prezidentovi měnit Ústavu,“ pravil uchazeč o post lídra TOP 09.

„Já se nedomnívám, že by prezident měl mít silnější pravomoci kvůli tomu, že je volen přímo,“ pokračoval Czernin s poukazem na to, že když Zemana volil Parlament, ta ho volili poslanci a senátoři, kteří svůj mandát dostali ve volbách od voličů, a pokud se neměnily pravomoci prezidenta před rokem 2013, kdy jsme hlavu státu přímo volili poprvé, tak podle Czernina není co měnit ani dnes.

Ke slovu se dostal také Jiří Dienstbier, ale než se tak stalo, dělal si z něj Jakub Železný tak trochu legraci.

„Očekávám, že pan senátor Dienstbier by jistě měnil pravomoci současného prezidenta, který ho porazil v přímé prezidentské volbě a který s ním nemá dobré vztahy. Teď si z vás dělám trošku legraci, uznávám,“ smál se Železný.

„Nesouvisí to spolu,“ bránil se Dienstbier mírně. Jedním dechem dodal, že jakákoli změna Ústavy by se týkala až příští hlavy státu, a nikoli Miloše Zemana, který nejpozději po březnu 2023 prezidentem již nebude. Ani Dienstbier by těžiště politické moci nepřesouval z parlamentní úrovně na úroveň prezidentskou. Nikdo na ní nechce nic měnit,“ zdůraznil sociální demokrat. „Já tady souhlasím, že to nutně nemění formu vlády ve státě. Pořád jsme parlamentní republikou, nicméně tady je určitá tendence to posouvat k poloprezidentskému systému,“ upozornil.

Řadu let si prý zákonodárci mysleli, že Ústavu nebude třeba zpřesňovat, protože politici dlouho ctili i nepsané ústavní zvyklosti, ale zkušenosti s tím, jak se v úřadě chová Miloš Zeman, podle Dienstbiera ukázaly, že možná bude třeba Ústavu zpřesnit.

„Ale vy jste říkal, že to není Lex Zeman, promiňte,“ ozval se Železný.

Dienstbier zdůraznil, že tam, kde by měl prezident postupovat bez zbytečného odkladu a nečiní tak, je třeba Ústavu zpřesnit.

Dosud také platilo, že v sestavování vlády hraje prim premiér, protože nese za vládu odpovědnost, zatímco prezident podle Ústavy nenese odpovědnost vůbec za nic. „Dneska kolem toho vzniká spor, byť podle mě ty výklady sporné nejsou,“ uvedl sociální demokrat.

„Ale kauza Šmarda ukázala, že prostě pan Šmarda nakonec nebyl jmenován,“ oponoval Dienstbierovi Železný, který tím naznačil, že svou vůli si nakonec prosadil Miloše Zeman jako prezident, nikoli Andrej Babiš (ANO) jako premiér.

Když dostal znovu slovo Adámek, tak i on zdůraznil, že Česká republika je parlamentní demokracií a tou bychom měli zůstat, ale je podle něj v pořádku vést debatu o tématech, která otevřeli senátor Dienstbier nebo senátor Czernin.

Senátoři však nezůstali jen u pravomocí prezidenta. Věnovali se také ukotvení práva na obranu se zbraní v ruce do Ústavy.

„Já se domnívám, že v tomto opatření se tolik nejedná ani o zbraně jako spíše o právo na obranu čímkoliv. Já jsem přesvědčen, že je vlastně morální povinností kohokoliv, pokud dojde k ohrožení života nebo zdraví, tak dostupnými prostředky toho napadeného, nebo se bránit. Nejedná se tady jen o střelné zbraně, ale může to být klidně násada na krumpáč,“ zdůraznil Czernin.

Dienstbier označil návrh na ústavní zákon o právu bránit svůj život za naprosto nesmyslný a nadbytečný, protože právo bránit svůj život máme i dnes. „Jak já říkám, dokonce s vlastní nebo s cizí, s legální nebo nelegální. Prostě, když někdo útočí na můj život, tak já se mohu bránit vším, co mám po ruce,“ zdůraznil Dienstbier. „Je to naprosto nesmyslný návrh, tak jak je předložen,“ rozčílil se s tím, že tento návrh je totálně nedomyšlený.

Ve skutečnosti obhájci tohoto práva chtějí zabránit přijetí právního předpisu EU v České republice.

„Promiňte, ale mně to trošku připomíná to slavné video vašeho stranického kolegy, pana Chovance, jestli si na něj vzpomínáte, jak v něm držel tu pušku,“ rýpl si do bývalého ministra vnitra za ČSSD Milana Chovance Železný. „Ano, bylo to stejně populistické, jako je to teď,“ poznamenal k tomu Dienstbier. „Děkuju za toto slovo do řad vlastní strany,“ odvětil moderátor.

Adámek znovu konstatoval, že je dobře, že se tato debata otevřela. „Bavme se o tom,“ požádal své kolegy.

