Ajaj. Němcům chybí miliardy. V armádě se všechno „prožere“

12.03.2024 14:06

Německo letos od roku 1990 poprvé splní alianční závazek dvou procent HDP na obranu. Jenže to také může být naposledy. Podle deníku Bild je pro příští rok na obranu vyčleněno „jen“ 52 miliard eur, a to nestačí. V rozpočtu Bundeswehru prý zeje díra o velikosti 4,5 až 6 miliard eur a německý ministr obrany už bije na poplach. Zatím ale zbytečně, ministerstvo financí nechce povolit, ledaže by se škrtalo v sociálních výdajích. To ale německá SPD nechce připustit.