Ajaj. Tohle v ČT vytáhli na Babiše. Půlhodina toho nejtěžšího, drsné

Podle Reportérů ČT je vláda velmi rychlá v omezování našich osobních svobod a žádá si naši bezvýhradnou poslušnost. „Její pokyny dodržujeme, ale ani v době nouzového stavu se nelze přestat ptát, zda to opravdu dělá jen v zájmu ochrany našeho zdraví,“ táže se moderátor.

V reportáži byly ukázky z několika tiskových konferencí, na kterých premiér chválí svoji vládu za provedená opatření, kritizuje předchozí vlády za nedostatečné zásoby zdravotnického materiálu ve státních hmotných rezervách a tvrdí, že celý svět řeší stejný problém s nedostatkem, tak ať to novináři už neřeší.

Reportéři připomněli, že již v lednu opozice požadovala od vlády odpovědi na připravované kroky v případě vypuknutí koronavirové epidemie u nás. Bohuslav Svoboda (ODS) tehdy v Poslanecké sněmovně 28. ledna žádal po vládě odpovědi.

„Už jsem několikrát řekl, že není mým cílem vyvolávat paniku, to v žádném případě, ale Sněmovna i lidé v České republice by měli dostat ujištění, že vláda bude schopna reagovat, pokud se věci nebudou vyvíjet tak, jak bychom si přáli,“ urgoval Svoboda.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) reagoval, že si nemyslí, že by vláda něco zanedbala. „Ověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, připravuje se dodávka 25 tisíc kusů roušek a jeden český výrobce jich má v tuto chvíli milion na skladě, takže roušky budou,“ byl přesvědčený Vojtěch.

Reportéři připomínají, že většina poslanců koncem ledna koronavirová opatření projednávat nechtěla. Pro zařazení mimořádného bodu nehlasoval ani jeden poslanec hnutí ANO a pouze jeden člen ČSSD a jeden zástupce KSČM. Naopak většina členů opozice hlasovala pro zařazení bodu, ale jejich hlasy nestačily.

„Ještě začátkem března premiér lidi ubezpečoval, že ochranu před virem lidé nepotřebují,“ pokračují v kritice Reportéři a odkazují na vyjádření, ve kterém Babiš tvrdí, aby lidé nekupovali roušky, protože je nebudou potřebovat. „A ještě v polovině března premiér odmítal jakékoliv pochybení s nedostatkem ochranných pomůcek,“ stojí dále v reportáži.

„Řekněte mi, kde ty roušky chybí, a já jim to dneska osobně dovezu, řekněte kde a my to zařídíme,“ tvrdil Babiš ještě 14. března na dotazy novinářů o nedostatku vybavení pro zdravotnická zařízení. „Novinář Radek Bartoníček z Aktuálně.cz se po těchto dotazech už na další tiskové konference nedostal,“ pokračují Reportéři s tím, že Babiš snížil počet mediálních zástupců kvůli hrozbě šíření koronaviru.

Reportéři hned přidali reakce zdravotníků na Babišovu tiskovku, podle kterých ochranné potřeby chybějí úplně všude, a připomněli, že mnoho praktických lékařů kvůli tomuto nedostatku muselo zavřít ordinace.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek pak dodal, že se ani v současnosti nedá na trhu nic sehnat, od roušek a respirátorů po dezinfekce. Reportéři také přidali vyjádření prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera z 15. března. „My jsme úplně v šoku z toho, co se děje, nikdo nám na dotazy neodpovídá. Potřebujeme říct, jaké jsou alternativy k těm rouškám, nepochybně něco existuje, bývaly hadrové roušky, dá se to ušít. Jistě to není ideální, ale nemůže mi pořád někdo říkat, kup si roušku třídy 3, kterou jsme ti ale zakázali koupit,“ nechápal tehdy Šmucler.

Reportéři jeho slova vysvětlili a připomněli, že na konci února vláda rozhodla, že všichni čeští výrobci nemohou prodávat roušky nikomu jinému než státu, který je poté bude distribuovat. „Kdyby nám řekli, že to prostě chybí, že roušky a respirátory nejsou, tak OK, pochopíme to. Ale když někdo řekne, že máme volat premiérovi, že on to osobně zajistí, tak pak důvěra ve stát je nulová, protože víme, že stejně nic nesežene a premiér České republiky přeci nemá zvedat telefon a řešit, kdo konkrétně nemá respirátor,“ podivoval se Šmucler.

Reportéři připomínají, že nemocnice začaly řešit situaci samy, začaly si šít látkové roušky a vyzvaly veřejnost, aby jim se šitím pomáhala. Šít roušky začala i bývalá první dáma Dagmar Veškrnová a vlastně celá Česká republika. „Je strašně snadné zavřít hranice, zavřít školy a obchody, to by vymyslel i Miloš Jakeš. Ale aktivně něco konat, na sehnání dostatku materiálu bylo 14 dní a více, to všechno absolutně selhává,“ přidal se s kritikou vlády ředitel nemocnice Slaný Štěpán Votoček.

V dalším pokračování kritické reportáže byla ukázka nevědomosti premiéra Babiše, který se přel s ředitelem Ústřední vojenské nemocnice Miroslavem Zavoralem a tvrdil mu, že jim poslali roušky a respirátory, aby nakonec Babiš udiveně zjistil, že materiál omylem skončil na Bulovce.

Jako chybu vnímají Reportéři také fakt, že ještě v půli března vláda chodila na tiskové konference bez roušek, zatímco ve stejné době již na Slovensku premiér Igor Matovič (OLaNo) v roušce vyzýval veřejnost, aby nosila roušky s tím, že to není žádná hanba. „My roušky nepotřebujeme, když je máte vy,“ řekl o dva dny později Babiš na tiskové konferenci přítomným novinářům.

K nošení roušek jako první vyzval až místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD). „Chtěl bych vás všechny poprosit, když vycházíte ven z domova, ať už do zaměstnání nebo na nákup, zakryjte si ústa rouškou, šálou nebo šátkem,“ poslal na internetu vzkaz lidem Hamáček ze své kanceláře 16. března. Tentýž den vyzval k používání roušek v hromadné dopravě primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) a zástupci opozice, všichni na tiskové konferenci v rouškách.

Reportéři poté připomínají, že jako první vládní představitelé se za nedostatek ochranných pomůcek začali omlouvat zástupci ČSSD, zejména ministr zahraničí Tomáš Petříček a ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Tohle se stát nemělo, je mi to líto, ale i přes tento defekt jsem přesvědčen, že vláda dělá ty kroky správně.“ Místopředseda vlády Karel Havlíček (za ANO) namísto omluvy přišel s tvrzením, že to nemohl nikdo vědět a že stejný problém mají v Německu, Rakousku nebo v Číně.

Až poté začali roušky nosit i zástupci vlády na tiskových konferencích s tím, že se snaží jít příkladem, a přidali první omluvy. „Ta situace se zásobováním je tristní a mě to strašně mrzí, ale děláme, co můžeme,“ prohlásil ministr vnitra Jan Hamáček. Ministr zdravotnictví Vojtěch poté přiznal, že nemá tušení, kolik materiálu vlastně chybí, ale poptávky roušek a respirátorů se počítají na miliony.

Podle Reportérů ale Vojtěch situaci svedl na ředitele nemocnic. „Já jsem již před vypuknutím krize oznámil všem ředitelům nemocnic, aby se předzásobili rouškami na čtyři měsíce. Pokud to někteří neudělali, tak je to zkrátka jejich selhání,“ myl si od problémů ruce Vojtěch.

Hamáček novinářům opakovaně tvrdil, že Babišovi svolání ÚKŠ navrhoval, ten to ale vždy zamítl. „Vláda rovná se krizový štáb, bohužel to někteří neumějí pochopit,“ reagoval premiér. Ústřední krizový štáb byl nakonec svolán až tři dny po vyhlášení nouzového stavu a do čela byl místo Hamáčka zvolen náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

„Vláda rozhodla o změně statutu ústředního krizového štábu, kdy ho bude vést pan profesor Prymula,“ prohlásil Babiš s odkazem na stejnou situaci na Tchaj-wanu. Reportéři v této souvislosti zmiňují Hamáčkovo prohlášení, že kdyby trval na svém a chtěl být v čele ÚKŠ, padla by celá vláda.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil za toto chování nenechal na premiérovi nit suchou. „Vláda nepochopitelně odkládala zřízení ústředního krizového štábu, došlo tady k nadřazení prezentace členů vlády nad optimálními postupy řešení krizové situace,“ shrnul Vystrčil. Podle senátora Petra Šilara (KDU-ČSL) to je podobné jako za dob komunismu, kdy se měnily stanovy a zákony podle toho, aby odpovídaly vládní ideologii a potřebám. „Je to sebestřednost toho psychopata, který je premiérem této země,“ nebral si servítky Šilar.

Reportéři se také vracejí k situaci, na kterou upozornily některé protikorupční instituce, kdy na jednání vlády 16. března již v době vrcholné krize bylo zařazeno projednání zákona o evidenci skutečných majitelů. „Ten by podle zamýšleného znění neumožnil zjistit, kdo skutečně ovládá svěřenské fondy premiéra,“ tvrdí Reportéři.

„Já nevím, že tam něco takového je, my jak opravdu řešíme tu krizi,“ divil se v Otázkách Václava Moravce ministr životního prostřední Richard Vrabec (ANO). Babiš pak prostřednictvím Twitteru vzkázal, že řeší pouze koronavirus a příslušný bod na jednání vlády navrhly ministryně financí Alena Schillerová a ministryně spravedlnosti Marie Benešová (obě ANO).

Reportéři na tomto místě znovu připomínají rozhodnutí Evropské komise, podle které je Andrej Babiš ve střetu zájmů právě v souvislosti se svěřenskými fondy. Premiér podle komise nadále ovládá Agrofert a má z firmy prospěch, protože si může majetek ze svěřenských fondů vzít kdykoliv zpět.

„Že je Babiš beneficientem svěřenských fondů, potvrzují i dokumenty, které Agrofert dodal do slovenského Registru partnerů veřejného sektoru,“ tvrdí Reportéři. Vláda nakonec ze svého jednání projednání zákona o evidenci skutečných majitelů stáhla na žádost ČSSD.

Reportéři pokračují v kritice vlády i připomínkou toho, jak se musel omlouvat premiér Babiš nebo ministr Vojtěch. Babiš se omluvil reportérovi Novinek, který se chtěl nechat v Ústřední vojenské nemocnici testovat na koronavirus, což mu bylo znemožněno. Babiš to označil za provokaci, ale ukázalo se, že reportér byl nakažen.

Ministr zdravotnictví Vojtěch se omlouval Soně Pekové, lékařce ze soukromé laboratoře, která se podle Vojtěcha nakazila koronavirem a je v karanténě, což nebyla pravda. „Dostal jsem tu informaci ze Státního zdravotního ústavu,“ bránil se Vojtěch, načež na naléhání Babiše zveřejnil jméno příslušné doktorky. Reportéři dále vzpomínají, že Pekové bylo i přes úspěšné testy další testování zakázáno, přestože kapacita schválených laboratoří byla nedostatečná.

Poté se Reportéři vracejí k problému s nedostatkem roušek a Babišovým prohlášením, že nikdo nemohl tušit, že je ve státních hmotných rezervách tak málo materiálu. Podle Pavla Švagra ze Správy státních hmotných rezerv ale o množství materiálu v rezervách rozhodují příslušní ministři, v tomto případě tedy ministr zdravotnictví Vojtěch. „My jsme měli těch respirátorů nejvyšší třídy pouze deset tisíc kusů,“ dodal Švagr.

Obchodníci se zdravotnickým materiálem podle Reportérů navíc kritizovali i opatření, podle kterého směli výrobci roušky a respirátory prodávat pouze vládě. „Vláda slíbila, že vše zajistí sama, o dohodnutou dodávku tak přišly nemocnice i některé kraje, stejně nemohla počet navýšit ani Správa hmotných rezerv,“ hodnotí situaci Reportéři.

Za nedostatečné množství sehnaných pomůcek a špatnou distribuci kritizují vládu a zejména ministra Vojtěcha i hejtmani. „Nákup i velkou část distribuce převzalo Ministerstvo vnitra a zajistilo dodávky z Číny,“ připomínají Reportéři údajnou neschopnost resortu zdravotnictví. Babiš pak za dodávku roušek a respirátorů z Číny podle Reportérů překvapivě neděkoval Hamáčkovi, ale Číně a prezidentu Zemanovi. „Díky panu prezidentovi a jeho kontaktům máme na cestě ty dodávky,“ prohlásil totiž Babiš.

„Andrej Babiš považuje svůj způsob řízení státu v době krize za úspěšný,“ podivují se Reportéři ČT na závěr pořadu.

