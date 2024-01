Ajajaj. Už i Jaroslav Hutka šíří vtipy na Fialu

reklama

Písničkář Jaroslav Hutka je voličem Pirátů a přiznává, že radikální názory Markéty Gregorové, která minulý týden prohrála v souboji o předsednické křeslo, jsou mu bližší. „Takový druh pozitivního radikalismu zde chybí, ale z druhého pohledu to asi dopadlo dobře. Piráti by teď měli ve vládě zůstat, i když je STAN oholili o desítky poslanců. Ve dvoukoalici by se kroužkování mělo zrušit, je to vlastně nezákonné ovlivňování existence druhé strany, které by mohlo vést až k jejímu zničení. Kroužkování má smysl v rámci jedné strany,“ poznamenal k současnému pirátskému angažmá Hutka.

Ministra zahraničí Jana Lipavského podle svých slov považuje Hutka za nejlepšího ministra Fialovy vlády.

Hutka hovořil také o tom, zda jsou PIráti v koalici dostatečně důrazní. Ve stranickém hlasování totiž například vyzvali své čelné představitele, aby ve vládě navrhli odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka, ale nakonec se spokojili s tím, že dostal žlutou kartu.

„Pavel Blažek je ve vládě ostuda a vůbec tam neměl nastupovat. Zdá se ale, že Don Pablo je už dlouho velmi silnou a temnou zákulisní eminencí ODS. Je tím vázacím kamenem mocenské klenby ODS, takže se bez něj neobejdou. Pro koalici i pro nás občany je to mizerná situace, protože skutečně této vládě bere, nebo už vzal, důvěryhodnost. Po každých volbách v každé zemi se i ve svobodných volbách mocenské karty rozdávají poněkud nesvobodně a jsem přesvědčen, že Fiala byl víceméně Blažkem dosazen, takže asi není jiné cesty, než že se bude vláda propadat čím dál více, a stále se nebude schopna Blažka zbavit,“ domnívá se Hutka.

Vládě Petra Fialy podle svých slov nejprve hodně fandil, ale nyní z nich jde pocit zmatenosti a jakési neodbornosti a ne úplné otevřenosti. „Divná vláda s jaksi rozmáznutým předsedou. Prostě na Fialu platí vtip: Předseda vlády hodinu mluvil. Otázka: a o čem? Odpověď: to neřekl. Prostě ani špatně, ani dobře, a to je ten nejhorší stav, jaký může pro vládu nastat. Mlha,“ poznamenal Hutka.

Zhodnotil také prezidenta Petra Pavla, za kterého je podle svých slov rád. „Dělá to skvěle,“ pravil Hutka.

