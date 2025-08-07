Hodnoty, Fiala. Že dostala přes 617 tisíc Kč, Pazderková neřekla

Prospěla někdy ODS České republice?
Fiala ve scénce na videu odpovídá: „To máte pravdu. Teď jde o všechno. Udělám tour po Česku.“ A připojuje dotaz směrem k Pazderkové: „Jdete do toho se mnou?“ „No jasně. Naživo, osobně, diskuse s lidma. To je skvělý. Vy a já,“ přikyvuje premiérovi nadšeně herečka.
Jak však nyní ukazuje transparentní účet koalice SPOLU, z pouhého entuziasmu se k premiérovi v debatách nepřipojila. Za moderování si řekla o statisíce.
Hlavní prací herečky bylo s předsedou vlády cestovat po republice na debaty s občany, kde měla pomoci ukázat, že má koalice SPOLU „sílu, energii a odvahu uspět v letošních volbách“.
„Když slyším představitele některých stran, jak veřejně deklarují, že jim v následujících volbách jde ‚o změnu režimu‘, je zřejmé, že naši zemi čeká na podzim okamžik rozhodnutí. Ve volbách půjde opravdu o všechno – o bezpečnost, o prosperitu, zda bude pokračovat modernizace země… Zkrátka budeme rozhodovat o tom, jaká bude naše budoucnost. O tom všem chci mluvit s lidmi – s těmi, co nás podporují, s lidmi, kteří jsou z nějakého důvodu zklamáni, ale samozřejmě i s těmi, kteří s námi nesouhlasí. Proto během května a června projedu celou zemi. Jsem moc rád, že mě na mé tour v roli moderátorky doprovodí Iva Pazderková. Současně se na cestu po svém regionu vydají i všichni naši lídři a kandidáti, kteří navštíví další stovky míst po celé zemi. Chceme připomenout občanům, že v sázce je příliš mnoho, a ukázat, že máme sílu, energii a odvahu uspět v podzimních volbách a postarat se o dobrou budoucnost naší země,“ uvedl při startu kampaně SPOLU Fiala.
Pazderková v oficiální materiálu strany o štědré finanční odměně nehovořila. „Budu moderovat tour Petra Fialy, protože si pana premiéra vážím a myslím si, že současná vláda je nejlepší, jakou jsme tu za poslední roky měli. Česká republika patří mezi nejbezpečnější, nejbohatší a nejdemokratičtější země na světě – a já bych byla nerada, kdyby výsledek letošních voleb ohrozil to, na čem jsme tady všichni dlouhé roky pracovali. Proto je podle mě opravdu důležité, aby Petr Fiala mluvil s lidmi, odpovídal těm, kteří jsou na vážkách nebo zklamaní. Protože demokracie není samozřejmost, je potřeba ji chránit a pečovat o ni. Zvláště v kontextu toho, co se ve světě aktuálně děje. A já v tomhle směru nechci stát stranou,“ hovořila o svém poslání.
Jedeme za vámi. Teď jde o všechno! ???? pic.twitter.com/65rSpAa8G4— Petr Fiala (@P_Fiala) May 2, 2025
První debata se uskutečnila v půli května v Jihlavě a do konce června následovala i další krajská města s výjimkou Karlových Varů. Ještě předtím však došlo na zahájení kampaně v Praze, kde kromě Pazderkové přišel SPOLU podpořit rovněž například Bolek Polívka.
Jedeme za vámi! ????— Petr Fiala (@P_Fiala) May 14, 2025
Pojďme se potkat, bude to jízda! pic.twitter.com/Ttscd6XckJ
Došlo dokonce i na grilování. Pazderková během grilovačky moderovala debaty v Brně či u Vranovské přehrady.
Fiala & Pazderková na grilu ??— Marek Výborný (@MarekVyborny) July 8, 2025
… a naše dvě maličkosti ??
Veselí nad Moravou ?? pic.twitter.com/9MvXd0uYdr
Herečka Iva Pazderková v rozhovoru s Čestmírem Strakatým později prozradila, proč se k moderování pro SPOLU odhodlala. „Řeknu to, jak to říkají ti staří lidi – doba je zlá,“ pronesla herečka a rozesmála se. Připustila, že moderování Fialových akcí je náročné. „Ale že by to byl jen nepříjemný zážitek, to bych neřekla. Osciluje to,“ řekla a dodala, že za to, čemu věří, bojuje vždycky.
„Teď není čas na hrdinství. Než jsem tu nabídku přijala, tak jsem strávila pár bezesných nocí, protože jsem věděla, že to vzbudí emoce. Ale nikdy jsem se netajila svými názory, svým postojem a tím, jaké mám hodnoty, že jsou pro mě důležité a měly by být důležité pro každého občana této republiky. Jsem moc ráda, že jsem to vzala. Věřím svému premiérovi a jsem na něj pyšná. Jsem šťastná, že ho mám,“ vyznala se herečka ze svých pocitů.
Uvedla, že co dělá, má podle ní smysl. Nemyslí si, že by nějaký volič změnil názor, ale spousta lidí je nerozhodnutých a právě ty mohou vystoupení ovlivnit.
Označení za propagandistku se neobává. „Nejsem naivní, ale nepovažuju za propagandu to, že stojím za tím, že je potřeba zůstat v EU, pomáhat Ukrajině, poslat Rusáka do…,“ nedopověděla kam. A pak hovořila o tom, že je třeba společnost kultivovat či že při moderování Fialových akcí může být i „ostrá“. „Když se někdo neumí chovat, tak musím být ostrá,“ tvrdí herečka.
Pozornosti se však dostalo i jejímu náhledu na mateřství. „Zjistila jsem, že děti nechci. Chtěla jsem je, protože se říkalo, že je to jediné štěstí,“ vyprávěla, načež začala líčit, jak se jednoho dne probudila a jednoduše jí prý spadl kámen ze srdce, že děti nemá. Zpětně si podle svých slov uvědomuje, že rodinu chtěla ve chvíli, kdy byla nejméně šťastná.
A o kolik tedy přesně si Pazderková za akce a grilovačku s premiérem řekla? Koalici SPOLU vyšla dle transparentního účtu dosud na 617 100 korun, přičemž jí první výplata od SPOLU přišla v červenci ve výši 308 550 korun a totožná částka jí byla za moderování předvolebních akcí zaslána i ve středu 6. srpna.
Nejen za tyto peníze jen pro samotnou moderátorku se podle předsedkyně Sněmovny a šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové daří SPOLU vytvářet kampaň, jež podle ní nezaostává za tou hnutí ANO. „Je naprosto zřejmé, že premiér Fiala se svou roadshow úspěšně objel celou republiku a byl o ni obrovský, nebývale velký zájem,“ zhodnotila pro Novinky.cz.
Politolog Lukáš Jelínek pro ParlamentníListy.cz však určité pochybnosti o úspěšnosti kampaně SPOLU formou debat s Pazderkovou zmiňuje. Debaty po republice podle něj možná byly úspěšné v tom, že přitahovaly pozornost. „Ale jinak mi všechny projevy kampaně SPOLU přišly dost mdlé, nezajímavé a voličsky neatraktivní,“ shrnuje.
Účast podle Jelínka na roadshow Pazderkové a Fialy nelze označit za nikterak velkou a míní, že nešlo o formu klasického mítinku. „Přece jen je to příliš organizované a sešněrované do nějakého konkrétního stylu či žánru. Takže z mého pohledu se ta efektivita kampaně SPOLU hodnotí nejlépe preferencemi v rámci předvolebních modelů a vzhledem k tomu, že SPOLU zamrzla na nějaké plus minus dvacetiprocentní hranici a zatím se jí ani náhodou nepodařilo, jak slibovala, snižovat náskok hnutí ANO – tak z tohoto hlediska si myslím, že ta kampaň příliš úspěšná není,“ zhodnotil Jelínek pro ParlamentníListy.cz dosavadní úspěšnost kampaně s Ivou Pazderkovou.
autor: Radek Kotas