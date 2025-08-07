Lidé mohou v klidu více krást a raději méně mluvit. Karikatura spravedlnosti, nechápou právníci

Pokud opakovaně ukradnete nějakou drobnost, podle změny trestního zákoníku dostanete mírnější trest než dosud. Naproti tomu, když se dopustíte verbálního zločinu, soud bude trestat přísněji. Je taková změna v pořádku? ParlamentníListy.cz se zeptaly v anketě.
Nižší tresty za opakované krádeže, a naopak přísnější tresty za verbální zločiny? Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) v posledních dnech prezentovala změny trestního zákoníku.
Paradoxní situace, kdy za slova, která občané vyřknou, budou trestáni více než dosud a zloději za krádeže méně, vzbudila silnou vlnu nevole. Je to součást rozsáhlé novely trestního zákoníku. Změnám propůjčila tvář nová ministryně spravedlnosti Decroix, která musela nahradit svého předchůdce Blažka kvůli bitcoinovému skandálu.
„Nenávist do naší společnosti nepatří. Proto nový trestní zákoník zpřísňuje tresty za předsudečné trestné činy – pokud jsou spáchány kvůli víře, etnicitě, zdravotnímu postižení či sexuální orientaci. Je to správně. Každý má právo cítit se v naší zemi bezpečně a s respektem,“ tvrdí politička ODS s tím, že je to správné. Po jejím nástupu do funkce se vedla veřejná debata ohledně neoprávněnosti užívání akademického titulu.
Naproti tomu zloději se mohou radovat, přestože se zmírnění trestů týká menších krádeží. „Opakovaná drobná krádež již nebude trestána přísněji než drobná krádež. A to je krok správným směrem. Chceme, aby tresty dávaly smysl, chránily společnost a současně pomáhaly lidem vrátit se zpátky do běžného života,“ řekla Eva Decroix.
Jak to vnímají politici? Oslovení respondenti reagují pro ParlamentníListy.cz na změnu kritikou.
„V pořádku to není a na toto konstatování nemusí být člověk ani právník. Že to říká do kamery s širokým úsměvem ministryně spravedlnosti, je jen další karikaturou pojmu spravedlnost v dnešním chápání. Méně přísně trestat za krádeže a více přísně trestat za slova... Když to padlo poprvé, nevěřila jsem tomu. A máme to tu. Lidé mohou v klidu více krást a raději méně mluvit... Bude co napravovat,“ míní senátorka a právnička Jana Zwyrtek Hamplová.
Vlně nevole u veřejnosti se nediví ani její kolegyně ze Senátu a rovněž právnička Daniela Kovářová. „Nedivím se, v pořádku to určitě není. Dávat lidi do basy za tři ukradené rohlíky dobré není, ale trestat za slova, to bývá vždy začátkem diktatury. Potvrzuje to neblahý trend, který dlouhodobě kritizuji. Svoboda slova dostává různými způsoby ‚na zadek‘ a udivuje mě, že se omezováním veřejných projevů pyšní právě údajně pravicová vláda,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz.
„V tuto chvíli bych nejvíce ocenila, kdyby se falešná madam Decroix sebrala, vyklidila ministerskou kancelář a nedělala nic. Jediné, v čem je totiž skutečně dobrá – kromě lhaní – je zametání problémů pod koberec! Nicméně obecně chápu potřebu nějak řešit neblahou situaci ve vězeňství s přeplněnými věznicemi a nedostatkem personálu. Nicméně řešit to tím, že budu méně trestat recidivisty, tedy lidi, kteří opakovaně páchají trestnou činnost – byť v tomto případě bagatelní, je pro mě zcela nepřípustné. Musíme si říct, jaký signál bychom tím totiž dali společnosti – kraďte, klidně opakovaně, nic se vám nestane. Co se týče druhé změny, a to je přísnější trestání tzv. hate crime – tam bych byla také velmi opatrná. Tyto trestné činy lze velice jednoduše používat v politickém boji,“ sděluje lídryně STAČILO! Kateřina Konečná.
Taková změna není v pořádku ani podle poslance SPD Radovana Vícha. „Není to v pořádku. Jenom to potvrzuje názory, že ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS je nekompetentní a její jediným úkolem do konce Fialovy vlády je zamést vládní bitcoinovou kauzu pod koberec. Předsudečné, resp. verbální činy trestat je ze strany ODS pouze další nástroj, jak omezovat opoziční názory a svobodu slova,“ sdělil redakci.
„Že drobné krádeže mají víc řešit obce jako přestupky, mi nevadí. Stát na to ale obcím musí dát dost peněz, aby mohly mít na tuhle práci dost lidí. Trestem může být veřejná práce, kde lidé uvidí, že jste něco provedli. Trest může být náramek, kde zase víte, že jste sledovaní, a nemůžete se o žádnou krádež pokusit. Problém je, že ve vězení se žádný malý zlodějíček nenapraví. Útočit na někoho jen proto, že nějak vypadá nebo si něco myslí, je hanebnost. A útočit znamená nejen na něj hulákat na ulici, ale třeba i napsat stovku sprostých zpráv na Facebook. Stát nesmí omezovat politické názory a nikoho za ně trestat, to odmítám. Ale dokola na někoho vulgárně pořvávat, protože je třeba na vozíku, za to ať trest klidně přijde. Veřejné práce, náramek, pokuta,“ míní šéfka SOCDEM a lídryně STAČILO! v Praze Jana Maláčová.
Vyjádření poslal i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Chápu, že některé výroky ministryně Decroix mohou na první pohled vyvolat nevoli, ale je důležité si uvědomit širší kontext. Ministryně nehájí recidivu, ale volá po efektivnějším a diferencovanějším přístupu k trestní politice. Cílem není ‚méně trestat krádeže‘, ale odlišit drobné přestupky – často spojené se sociálními problémy – od skutečně závažné kriminality, která má dlouhodobé dopady na oběti i společnost. Naopak přísnější postihy předsudečných trestných činů (zejména verbálních útoků motivovaných nenávistí k menšinám, náboženství, sexuální orientaci atd.) reagují na nárůst netolerance a extremismu ve společnosti. Takové trestné činy nejsou jen slovy – často vedou k radikalizaci, rozdělování společnosti a skutečnému násilí,“ uvedl.
„To je výborný nápad! Celá Fialova vládní koalice půjde sedět za předsudečnou nenávist vůči všemu ruskému, Puškinem počínaje, tenistkami pokračuje a Annou Netrebko konče,“ konstatuje první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.
autor: Radim Panenka
