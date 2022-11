Ajajaj, tohle se v kavárně líbit nebude. Petr Pavel je u Ukrajiny „realista“

reklama

Moderátor Takáč zmínil, že v Českou jsou však lidé, kteří zkrátka nechtějí vojáka. „Kdybych ze svých transparentů, billboardů odstranil slovo generál, tak ty, kteří mi nevěří, by to stejně nepřesvědčilo, že mě mají volit,“ nemyslí si, že by svou vojenskou minulost mohl veřejnosti méně prezentovat. „I voják může být ve funkci prezidenta humanistou,“ pravil Petr Pavel. Nad tím moderátor zapochyboval.

Kritice armádní generál ve výslužbě čelí pro svou komunistickou minulost. Petr Pavel ji ale nevidí jako překážku zastávat úspěšně nejvyšší státní funkci. „Já jsem se s komunismem před 33 lety rozešel. A to tak, že jsem dal najevo, kam bych rád tuto zemi směřoval, a také jsem se na tom celou dobu aktivně podílel. A těch 33 let je právě mou kolektivní omluvou těmto lidem. Dlouho jsem byl na nepřátelské straně, je mi to líto, ale to už nezměním,“ zopakoval. A že v životě děláme chyby všichni a podstatné je, jak se k nim postavíme a jaké činy následují.

V interview se pozastavil u válečného konfliktu na Ukrajině, jehož důsledky pociťují značně i čeští občané. Ekonomové upozorňují, že až třetina domácnosti se může dostat na hranici příjmové chudoby. Na jak velkou oběť jsou Češi připraveni pro vítězství ve válce na Ukrajině? „Myslím, že na mnohem větší, než to vypadá na povrch. Obyvatelé ve své většině vnímají, že to není jenom válka Rusko proti Ukrajině, ale že je v přeneseném smyslu i válkou naší, tam jde o mnohem víc. My v této válce obětujeme jenom svůj komfort, ale Ukrajinci své životy a materiální hodnoty,“ zdůraznil kandidát na prezidenta.

Považuje na nutné lidem zdůrazňovat, že je „válka vedena v našem zájmu a musí být dovedena do úspěšného konce pro Ukrajinu“. „A mám tím na mysli to, že Ukrajina musí sama dospět do stavu, kdy řekne – ano, teď jsme dosáhli podmínek, na základě kterých jsme ochotni vést jednání o míru,“ řekl Petr Pavel.

Není podle jeho slov nezbytně nutnou podmínkou, aby se Ukrajina vrátila do podoby, jak jsme ji znali před rokem 2014. „Já jsem realista a rozhodně bych si nerad kladl za cíle něco, co by třeba nebylo dosažitelné. Na jednu stranu chápu, že chce Ukrajina obnovit svou teritoriální celistvost v původních hranicích. Na druhou stranu ale vývoj konfliktu ukáže dál, co je realisticky možné, a co není,“ řekl.

„Nakonec v konfliktu vždy dochází k určité únavě. A to nejen bojujících stran, ale i těch, kteří jednotlivé bojující strany podporují. V určitém okamžiku je třeba dát větší prostor pro jednání, byť by nebyly naplněny úplně všechny cíle, protože protahování konfliktu by přineslo naprosto nepoměrné ztráty a škody,“ doplnil uchazeč o Hrad Petr Pavel.

