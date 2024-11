Alena Vitásková: Měla jsem Vetchého jako herce ráda. Teď už nemohu

Úvodem se Alena Vitásková pozastavila u státních vyznamenání, která minulý týden udělil prezident Petr Pavel. Konkrétně pak nad paradoxem, že dnes z rukou prezidenta – exkomunisty a rozvědčíka, který utužoval nesvobodu předchozího režimu, přebírají vyznamenání chartisté a lidé, kteří byli bývalým režimem perzekuováni: „Musíme si přiznat, že pan prezident byl rozvědčík, a nejenom ledasjaký, byl velmi významný, pokud lidé, kteří byli minulým režimem poškození od těchto představitelů státu, přebírají vyznamenání, tak to je už silná káva. To se musíme bavit o tom, že nikdo z nich nemá morální zásady,“ uvedla v pořadu Aby bylo jasno ředitelka institutu založeného na ochranu a podporu lidských práv a svobod Vitásková s tím, že to vše negativně dopadá na českou společnost, v níž rovněž rozpad morálky narůstá.

Vyznamenání si přebral od prezidenta, bývalého komunisty, například herec Vetchý, který je jedním ze signatářů iniciativy „s komunisty se nemluví“. Vitásková vyjádřila zklamání: „Možná toužil být vyznamenán kýmkoli, i když dříve proti těmto lidem bojoval. Jako herce mám pana Vetchého ráda, ale myslím, že teď už ho mít ráda nemohu,“ dodala Alena Vitásková.

V pořadu Aby bylo jasno vyjádřila také obavy z vytvořeného seznamu „nepohodlných lidí“, jeden takový seznam dezinformátorů vytvořila společnost Prague Security Studies Institute, kde se rovněž objevilo její jméno. „Vyrábět na nějaké osoby z nějakého důvodu seznamy chápu, pokud se tak děje v diktátorském režimu. Doufám, že ale žijeme stále v demokracii, kde je to absolutně nepřípustné. Ptám se, v čem vadíme? K čemu takové seznamy slouží?“ sdělila spisovatelka s tím, že vytvoření seznamu neziskovou organizací cizí země podporuje Ministerstvo zahraničí z peněz daňových poplatníků. Vitásková dodala, že se touto věcí již zabývá společně se svými advokáty.

Na otázku, zda se Česká republika dá ještě nazývat bezpečným domovem, vyjádřila velké pochybnosti. „Pokud se tu uplatňují nedemokratické metody, tak v takovém systému nemůžeme hovořit o tom, že jde o bezpečný domov. Blíží se to diktátorskému režimu, tam se tito lidé umlčují,“ pokračovala Vitásková. „Neumím to pochopit... Jestli se část vládnoucích kruhů obává, že jim končí moc nebo že je slabší a slabší. A potřebují si těmito nátlakovými metodami udržet pozice, tak pak už to není o demokracii...,“ přemítá obránkyně svobody.

Psali jsme: Vitásková ostře: Co chcete dělat lidem, které dnes dáváte na seznamy? Braňme se

Kdo v ČR zastrašuje. „Analýzy dezinformací“ od dotovaného Američana

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15231 lidí

Mohou být nadějí na změnu parlamentní volby 2025? „Volby mohou změnit. Lidé by měli tu sílu ukázat v těch volbách, ale musejí nám tu vyrůst strany a politici, kteří i v této opravdu těžké době budou ochotni jít s kůží na trh a znovu zabojovat o demokracii, zabojovat o to, abychom si ty střípky demokracie udrželi.“

Komentovala také sebevědomé vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS), který poté, co koalice SPOLU podepsala v minulém týdnu novou koaliční smlouvu, prohlásil, že by parlamentní volby v příštím roce rád vyhrál. „Zrovna tito strach nemají, protože neví, co se děje dole, mezi občany. Kdyby byli sebevědomí a byli přesvědčení, že to, co tu poslední tři roky páchali, je ku prospěchu občanů České republiky, tak nebudou vytvářet nějaké koalice a půjde do toho Fiala s ODS sám, stejně tak KDU-ČSL i TOP 09,“ uvedla Vitásková.

„Pro ně občané České republiky nejsou to hlavní, nejsou těmi, pro které by měli pracovat, obrátili se a dávají prioritu zahraničním občanům, myslím tím neutichající podporu Ukrajině, dodávání zbraní. To považuji za selhání této vlády,“ uvedla Alena Vitásková také k vládě premiéra Petra Fialy.

Psali jsme: Zahraniční agenti. Alena Vitásková závažně k novému „seznamu nepohodlných“ Zkouška, co si občané ještě nechají líbit. Alenu Vitáskovou vytočil pokus dát první dámě apanáž „To nebylo loučení Miloše Zemana, ale začátek.“ Vitásková o oslavě exprezidenta „Železná pěst v hedvábné rukavici“. Bobošíková dostala k narozeninám unikátní knihu