Aliance pro rodinu placená z Ruska? Pochyby: Richterová křičí, soud kývá. Zvláštní

Zajímavou informací z článku, který pod titulkem „Soumrak mediálního trhu. O úspěchu českých vydavatelů už dávno nerozhodují čtenáři“ vyšel na EuroZprávách, začíná pravidelný přehled mediálních zajímavostí uplynulého týdne. „Český mediální trh začaly ovládat dvě skupiny. Z byznysového hlediska je to skupina kolem Seznamu, z politického hlediska skupina kolem takzvaného Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který dlouhá léta vedl Josef Šlerka. Tento Nadační fond se se Seznamem víceméně propojil. Nikoli majetkově, pokud vím, ale ideově. A vytvořily systém, jemuž se říká mediální rating. Ten by měl podle Nadačního fondu a podle vstupních informací hodnotit vývoj média z hlediska objektivity, z hlediska profesionality, z hlediska dodržování základních novinářských norem a tak dále,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ve zmíněném komentáři si však můžeme přečíst, a to je zcela zásadní, že tento rating nikterak neuvádí, ani nezmiňuje, kdo takové normy vlastně vymýšlí a kdo je hodnotí. „A dokonce ani to, proč ty normy nejsou takové, jaké normy mají být, tedy pevné a neměnné, ale proměňují se co měsíc či co půl roku. V podstatě jim ze strany hodnoceného média nelze vlastně vyhovět a vyjít vstříc. Proč takové věci vznikají, je vcelku jasné, protože ta velká finanční skupina se Seznamem může kolíkovat vlastní mediální hřiště a víceméně v důsledku eliminovat konkurenci. A ještě k tomu dostane dobrozdání od Nadačního fondu, údajně nezávislé žurnalistiky. Když se podíváte do struktur či útrob Nadačního fondu, tak vidíte, jaké projekty financuje. Jsou to tituly typu Forum 24, Hlídací pes, Neovlivni.cz, Deník referendum, čili celkem jednoznačně média pouze jednoho typu,“ upozorňuje mediální analytik.

Fotogalerie: - Ceny svobody projevu

Neschovávejme se za svobodu slova, když jde o kšeft

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18376 lidí

Je to samozřejmě totéž, i když v podstatně větším rozsahu, jako mezinárodní ratingy jednotlivých zemí. „Prostě vám nějaký rating přidělí a přitom se odvolávají na různá média, která mají odlišný vztah k tomu, jestli nahlížet naši zemi pozitivně, nebo negativně. Rating je takové velmi hezké slovo, které neznamená vůbec nic. Je to jenom vlivový nástroj. Úplně stejně to podle toho článku v EuroZprávách vypadá i v té oblasti žurnalistické. Je zjevné, že se z toho takzvaného boje za svobodu slova a za novinářskou odpovědnost a pravdomluvnost, objektivitu a nezávislost, vyvinul docela obyčejný kšeft a o nic jiného v něm nejde. Dobrá, jsme v kapitalismu a v něm jde jenom o peníze a o nic jiného. Tak si to, prosím, přiznejme a nezakrývejme to nějaký moralistními hláškami o pravdě, lásce a novinářské odpovědnosti,“ nabádá mediální odborník.

V oblasti LGBT práv říká to, co Putin, tak je proruská

Okřídlené rčení, že k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek, padne jak ulité na druhé dnešní téma. To se odvíjí od tiskové zprávy Pirátské strany pod poněkud triumfálním názvem „Nikdo by se neměl bát zeptat. Olga Richterová vyhrála precedentní spor o svobodu slova. Žalobu, kterou na ni podala Aliance pro rodinu, Vrchní soud v Praze pravomocně zamítl“. Jde o to, že konzervativní společenství Aliance pro rodinu, které, jak už název říká, hájí práva tradičních rodin a často vystupuje proti experimentům s různými genderovými kategoriemi a s postmoderními relativně nebezpečnými fenomény, což činí transparentně už dlouhá léta, zažalovalo pirátskou političku za výrok v televizní debatě, kde upozorňovala na to, že narativ, který Aliance pro rodinu zejména v oblasti LGBT práv říká, mnohdy vyznívá velmi podobně jako narativ ruského diktátora Putina.

Psali jsme: „Hrstka lidí a pro mainstream událost.“ Žantovský sleduje, co se děje kolem Foltýna „Televizní krize“ na Slovensku. A děsivá Schwarzenbergova věta, která ožívá Zneužitý atentát? Žantovský sekl „odborníka“. Trefil se mu do vzdělání „Vážná věc.“ Co o Ficovi prohlásil Pavel? Analytik se vrátil před atentát

V debatě televize CNN Prima News se proto začala vyptávat Jana Gregora, místopředsedy Aliance pro rodinu, kdo spolek Aliance pro rodinu financuje. „A strhla se mela. Podali na mě žalobu, chtěli mě zastrašit. Nás ale nezastraší,” chlubila se Olga Richterová po pravomocném rozsudku v její prospěch. „Neptala a neptám se na tyto věci z nějakého rozmaru, ale proto, že tento spolek aktivně ovlivňuje veřejné mínění, spolupracuje s ultrakonzervativními spolky, a ty jsou v jiných zemích napojené i na finance z Ruska. A ptám se proto, že v názorech na LGBT tento spolek mluví stejným hlasem jako Putin. A to je, zejména v době, kdy vede Rusko na Ukrajině válku a kdy se všemi možnými způsoby snaží rozdělit Evropany, prostě nebezpečné,“ vysvětlovala, co ji k osočování Aliance pro rodinu vedlo.

Obvinění bez důkazů, ale pro soud je to svoboda slova

„Z toho, co v debatě na CNN Prima News zaznělo, je zřejmé, že paní Richterová v podstatě mezi řádky konstatuje, že Aliance pro rodinu je proputinovský nebo snad z Ruska financovaný spolek. A to jenom proto, že má negativní postoj k aktivitám LGBT komunity. To mi přijde velmi zvláštní krátké spojení. A ještě zvláštnější mi přijde to rozhodnutí soudu, k němuž Aliance pro rodinu podala žalobu a domáhala se u něho nápravy toho obvinění, že je ve vleku Ruska nebo ruských financí. Stejně tak zvláštní mi připadá i verdikt Vrchního soudu v Praze, ke kterému se Aliance pro rodinu odvolala, ale který jen potvrdil to dřívější rozhodnutí,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle něj je to ovšem naprosto bezprecedentní porušení nejen zdravého rozumu. „To už je u nás celkem běžný dlouholetý úkaz, nad tím bychom se snad ani nepozastavovali. Ale novinkou je to, že soud se vyjádřil ve prospěch osoby, která jen tak mírnix týrnix vykřikuje do světa nějaká obvinění, ať už v náznaku nebo explicitně, a podává to, že to je svoboda slova. Já tedy nevím, ale myslím si, že svoboda slova znamená také odpovědnost za slova vyřčená. Jestliže se paní Richterová domnívá, že Aliance pro rodinu je financovaná z Ruska, měla by to dokázat. Jestliže to neprokáže, měla by se omluvit. To je pro mě naprosto jednoduchá selská logika. Jestliže v této zemi a v tomto světě a v této době už neplatí, pak už v podstatě neplatí nic,“ žasne mediální analytik nad tím, že Richterové plivanec soudy ještě posvětily.

Evropská vrchnost lídra předsedající země ke slovu nepustí

A do třetice jedna novinka ze zahraničí, kterou nám prezentuje server iRozhlas. „Jedná se o to, že navzdory tradicím a zvyklostem nebylo Viktoru Orbánovi umožněno přednést na ustavujícím zasedání nového Evropského parlamentu záměry maďarského předsednictví. To je něco, co se dodržuje, nevynechává a zástupci evropských vrchností, abych tak řekl, mají právo a dokonce i povinnost poslechnout si priority toho kterého státu na začátku jeho půlročního předsednictví. Když už Evropskou unii máme, tak bychom aspoň měli vidět sami sobě navzájem do svých vlastních talířů a mít možnost se k tomu vyjádřit. Ovšem Viktor Orbán tuto možnost nedostane, nebude na tom zasedání připuštěn ke slovu, jak píše iRozhlas, a to proto, že mezitím podnikl cestu do Ruska,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Samozřejmě že to, že byl ještě před tím na Ukrajině, nikdo jako zásluhu nevyzvedává. „Každý mu pouze vyčítá návštěvu Vladimíra Putina. Najednou ti europrofesionálové vystrkují argumentací, že hlava evropského předsednictví nemá žádné pravomoci vyjednávat nějaké diplomatické nebo jiné aktivity. No samozřejmě že ne, ale Orbán si toho je vědom. Také to komentoval velice rozumně a naprosto podle pravdy, že hledal v diskusích s lídry, ať už se Zelenským nebo s Putinem nějaké řešení nebo nějakou cestu, která by mohla válku na Ukrajině ukončit. To neznamená, že někde s někým podepisoval nějaká memoranda a zavazoval sebe, Maďarsko nebo dokonce Unii k jakémukoli konkrétnímu politickému úkonu. To se ovšem samozřejmě eurohujerům v iRozhlasu nezdá, takže tuto věc pro jistotu nezmiňují,“ podotýká mediální odborník.

Fotogalerie: - Čtyři a půl hodiny Babiše

Na lži a výmluvě aspoň vidíme, jak „demokraticky“ EU funguje

O tom se sice nezmiňují, ale zato se velice aktivně podílejí na obviňování Orbána z nějakých protievropských aktivit. „Je to už taková obehraná písnička. To je jako, když ODS ještě dva a půl roku po volbách říká, že za všechno může předchozí premiér Babiš, tak už se tomu skoro všichni – kromě Andreje Babiše – smějou. Možná se tomu v zákulisí smějou i sami členové ODS, protože vědí, jak velká je to lež a výmluva. Tohle je taky lež a výmluva, je to nedemokratické vystoupení proti jednomu plnoprávnému členovi Evropské unie, který se jim zrovna teď nelíbí a nehodí do jejich politického kufříku. Aspoň z tohoto vidíme, jak demokraticky ta Unie funguje. A také vidíme, jak objektivně, nezávisle a nestranně informují naše mainstreamová média, v daném případě server iRozhlas,“ dodává Petr Žantovský.