Analytik Votápek: Kdyby Nikulin v USA začal spolupracovat s obžalobou a rozkryl roli ruského státu...

I přesto, že byl ministr spravedlnosti Robert Pelikán ohledně vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina zadrženého v Praze – o kterého měli zájem Rusové i Američané – vystaven nátlaku například ze strany prezidenta Miloše Zemana a jeho kancléře Vratislava Mynáře, kteří u něj lobbovali za vydání hackera do Ruska, rozhodl se nakonec pro USA. „Udělal správně, i když se Hrad zlobí a hněv prezidenta Zemana by mohl padnout na ministra i vládního šéfa Babiše,“ napsal ve svém komentáři pro server iDNES.cz analytik Vladimír Votápek.

Ruský hacker Jevgenij Nikulin odletěl v pátek večer z Prahy do Spojených států, obviněn je hned z několika trestných činů, včetně hackerských útoků na servery firem LinkedIn, Dropbox a Formspring, či také z krádeže identity. Podle informací serveru iDNES.cz byl v sobotu předveden před federálního soudce v San Francisku, který rozhodl o jeho umístění do vazby, v pondělí stane znovu před soudcem.

Analytik Vladimír Votápek připomněl, že případ Jevgenije Nikulina vzbudil pozornost nejen proto, že o jeho vydání žádaly hned dva státy, ale také proto, že jej americká strana obviňuje ze zločinů, které patrně souvisejí s ruskými pokusy ovlivnit americké prezidentské volby, a to prostředky jako je šíření fake news a trollingem na sociálních sítích, ale také hackerskými útoky. Ruská strana ovšem tvrzení amerických vyšetřovatelů setrvale odmítá. „Pokud by se tedy hacker rozhodl spolupracovat s obžalobou a pomohl by podrobně osvětlit roli ruského státu, byl by to z pohledu Moskvy velký problém,“ míní Votápek.

Když se proto v ruských médiích ojevily informace že se Nikulinův zdravotní stav v české věznici podstatně zhoršil a že mu hrozí smrt, šlo podle analytika o znepokojivou informaci nejen pro českou justici, která takové obvinění kategoricky odmítla, ale i pro samotného vězně. „Ten totiž musel počítat i s možností, že se Kreml může pokusit o zajištění hackerova mlčení i jinými prostředky, nejen spoléháním na jeho loajalitu,“ uvedl ve svém komentáři na iDNES.cz analytik.

I tato skutečnost může být podle Votápka důvodem, proč ministr spravedlnosti Pelikán neváhal a vydal Nikulina do Spojených států bezprostředně poté, co padla poslední překážka hackerovy extradice. „Ve čtvrtek totiž Ústavní soud odmítl Rusovu stížnost na přípustnost vydání do USA jako zjevně neopodstatněnou, a už v pátek seděl Jevgenij Nikulin na palubě speciálního letadla, které pro něj přiletělo ze Spojených států,“ upřesnil analytik.

„Pelikánova volba nebyla vůbec snadná. Ruská žádost byla nejspíše čistě účelová a jejím smyslem nebylo ani tak potrestat údajného kriminálníka, jako spíše zajistit jeho bezpečný návrat na území,“ řekl s tím, že to ale ještě neznamená, že ministr Pelikán nebyl vystaven otevřeným i skrytým tlakům různých stran na to, aby upřednostnil právě jejich žádost. „Asi největším přímluvcem na proruské straně byl prezident Zeman. Pro vydání do Spojených států se zase přimlouval předseda Sněmovny reprezentantů Kongresu USA Paul Ryan,“ uvedl Votápek.

Ministr Pelikán nakonec rozhodl ve prospěch americké strany a podle analytika učinil zcela správně, jelkož poté, co se česká vláda rozhodla být solidární s Velkou Británií a v rámci koordinované akce vypověděla tři ruské diplomaty, jde už o druhý krok správným směrem.

Původní zdroj ZDE

„Zemanovým zvykem je ale i to, mstít se svým politickým oponentům. Andrej Babiš je premiérem v demisi a prezidentovi nemůže nic zabránit, aby jmenoval novým předsedou vlády kohokoli jiného,“ sdělil Votápek a dodal, že v případně může jeho hněv padnout na Roberta Pelikána, který nemá nikde garantováno, že se stane novým ministrem. „O tom, že se Hrad hněvá, svědčí vyjádření kancléře Mynáře, který vydání Nikulina do USA odsoudil, označil extradici za nezákonný akt, který Českou republiku posunul na úroveň Bangladéše,“ uzavřel analytik s tím, že něco takového by státní úředník na adresu ministra spravedlnosti neměl nikdy vyslovit.

Psali jsme: Média v USA spekulují, zda má Nikulin pomoci Muellerovu šetření Vydání Nikulina Američanům má ochladit česko-ruské vztahy Nikulin u soudu v USA řekl, že se cítí být nevinen Kancléř Mynář s vydáním hackera Nikulina do USA nesouhlasí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab