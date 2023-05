Analytik Votápek: Kdyby dal Západ letadla, nemusí Ukrajinci zbytečně umírat

reklama

Největší balík německé pomoci, poměrně velký příslib od Francouzů, Britové dodali rakety, přivítání od italské premiérky. To vše jsou úspěchy evropské cesty ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Je to zlom? „Není to zlom, ale je to znovuvynesení trumfového esa. Prezident Zelenskyj samozřejmě jak při osobním jednání, tak při dopadu na veřejnost je velmi účinná zbraň ukrajinské strany. A oni se ho po určité době rozhodli znovu vynést a zjevně to nese úspěchy. Takže proč ne. Nezapomínejme, že všechny ty navštívené země mají velké armády, relativně velký vojenský rozpočet, to znamená, že mají co nabídnout jak teď, tak pro budoucnost Ukrajiny,“ podotkl Votápek.

Hovoří se o stíhacích letounech – a je patrné stále váhání. „Letecká podpora bude chybět ve dvou věcech, jak v tom, že letecká podpora obvykle má chránit pozemní jednotky před útoky nepřátelského letectva, tak také tím, že to letectvo vykonává konkrétní práci na zemi tím, že bombarduje velitelská centra, upevněná jaksi místa, bunkry a tak dále. Tuhletu práci na zemi, tu by mohly částečně teď zastat britské shadows, protože ony nesou zhruba pětisetkilovou hlavici, mají velice slušný dolet, jsou velice přesné, to znamená, že ony mohou do jisté míry nahradit jaksi to taktické letectvo. A do jisté míry tu roli ochrany pozemních sil může převzít protiletecká obrana, ale stále jsou to jakési náhražky, které to chybějící letectvo nahradí z 25 nebo 50 procent, pořád tam velká část bude chybět. A v těch poměrech té války, v poměrech té ukrajinské ofenzivy, to znamená stovky a tisíce mrtvých Ukrajinců, jaksi se mi dere na jazyk zbytečně mrtvých, protože kdyby tam ta podpora ze strany Západu byla, tak by tito vojáci třeba umřít nemuseli,“ zmínil Votápek.

Řeč byla také o běloruském lídrovi Alexandru Lukašenkovi. Na záběrech nevypadá příliš ve zdravotní kondici. „Pokud by Alexandr Lukašenko přestal být jaksi diktátorem běloruským, tak by to rozhodilo karty znovu a nepochybně i destabilizovalo pozici v Bělorusku. Ty nejvěrohodnější spekulace o jeho zdravotním stavu hovoří o tom, že se mu zhoršily jeho chronické ledvinové problémy a ty se mu už promítly do nějakých kardiovaskulárních problémů. Takže to může být vážné, může to být i fatální a bližší informace prostě nemáme. Otázka je, kdo ho nahradí, jestli to bude jaksi předsedkyně parlamentu, která by podle ústavy to měla být, nebo jestli to bude generál Volfovič, který je, zdá se, tím nejsilnějším z možných náhradníků nebo jeho nástupců,“ doplnil Votápek.

„Pokud na Lukašenkovo místo nastoupí někdo ze silových složek, nevidím žádný důvod, proč by nemohl vstoupit do jeho bot a vlastně stát se podobným diktátorem, jako je Alexandr Lukašenko, protože Lukašenko už ztratil všechny sympatie, všechnu legitimitu z nějakých devadesátých let nebo z minulých desetiletí, kdy tam on lavíroval mezi EU a Ruskem, teď mu nezbývá než lavírovat mezi Ruskem a Pekingem, což je úplně jiná káva, takže pokud ten nástupce Alexandra Lukašenka si zajistí podporu Putina, případně prezidenta Si, tak nevidím důvod, proč by nemohl další měsíce nebo třeba i roky hrát tu Lukašenkovu roli dál,“ dodal.

Psali jsme: Závislost na alkoholu, závislost na sítích... S Jindřichem Vobořilem o čůču, pařbě a občankách u kasy Ruské dobytí Bachmutu. Dny, možná hodiny, tvrdí Bild Istanbulskou úmluvu vláda podle premiéra projedná na přelomu května a června Temně o českém lithiu. „Co jsme slíbili Německu?“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.