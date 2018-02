Andrej Babiš ještě před volbami v ČT napadl žalobkyni a věc nekončí. Policie s ním musí zahájit trestní řízení

Žalobkyně Dagmar Máchová patří mezi obviněné v takzvané kauze Bereta, kde čelí obvinění z vynášení informací ještě bývalý policista - lobbista, policista a celník. Přestože Babiš v televizi zjevně přestřelil a Máchová s případem Čapího hnízda nemá nic společného, policista Marek Valenta její podání „kvalifikovaně posoudil a vyšetřil, že nebyly zjištěny skutečnosti napovídající tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení“.

Máchová se proti odložení případu ohradila a Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 jí dalo podle informací ParlamentníchListů.cz za pravdu. Podle našich zdrojů dostal policista od žalobců už před rychlým odložením případu jasný pokyn zahájit s Babišem trestní řízení pro křivé obvinění. Policista Valenta ale tento pokyn nerespektoval.

Dagmar Máchová podala trestní oznámení na Babiše na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. „Zmocněnec paní Máchové podal dvacátého pátého října trestní oznámení na Andreje Babiše pro podezření ze spáchání trestného činu podle § 345 trestního zákoníku,“ potvrdil ParlamentnímListům.cz zdroj z justičních kruhů. Podání Máchové na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 ale skončilo na Praze 1, žalobci ze „4“ se vyloučili.

Pokud by se prokázalo, že Andrej Babiš Máchovou skutečně křivě obvinil, hrozí mu následující možný postih: „Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta... ...Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Nebo páchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Nebo spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin,“ stojí v trestním zákoníku. Babiš Máchovou v souvislosti s Čapím hnízdem v médiích skutečně několikrát zmínil. Vždy v souvislosti s vyšetřovatelem Čapího hnízda Pavlem Nevtípilem.

Podle Babiše měli Nevtípil a Máchová v minulosti spolupracovat s kmotry v kauze, při níž byl podnikatel Vladimír Sitta připraven o papírnu Neograph. Jde o známý příběh jízdenek pro pražský Dopravní podnik, přičemž z každé z nich měla plynout podle policie sedmnáctihaléřová provize do firmy Cokeville Assets, a koncovým příjemcem měl být podle detektivů pražský lobbista Ivo Rittig.

Dagmar Máchová se proti Babišovým atakům, které začaly v průběhu roku 2015, už několikrát ohradila, avšak nikdy tak razantně jako naposledy, formou trestního oznámení. Šéf hnutí ANO měl před delším časem například Radiožurnálu říci, že Máchová měla kauzu Čapí hnízdo přidělit Rittigovým policajtům. Skutečností ovšem je, že pražská žalobkyně případ Čapího hnízda nikdy nedozorovala a ani nikomu nepřidělovala.

„Jako státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze jsem nikdy nevykonávala dozor v žádné trestní věci, ve které by byl pan Babiš procesní stranou a ani jsem s ním nikdy nepřišla do žádného kontaktu. Přesto jsem zaznamenala jeho vulgární vyjadřování vůči mně a to zejména poté, co zjistil, že jsem vykonávala dozor nad prověřováním podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s povolením internetového sázení, a které se týkalo Miroslava Kalouska,“ uvedla před časem Dagmar Máchová pro server Česká justice. A podotkla: „Další jeho slovní výpady se týkaly i jiných trestních věcí, ve kterých jsem vykonávala dozor. Vzhledem k postavení státního zástupce, který je součástí soustavy státního zastupitelství a jeho činnost je usměrňována a kontrolována v rámci podřízenosti a nadřízenosti a v rámci dalších kontrolních mechanismů, jako je vnější a vnitřní dohled, přezkoumání skončené věci apod., a je kdykoliv zastupitelný jiným státním zástupcem, považuji jeho vulgární vyjadřování za urážku a snižování autority celého státního zastupitelství.“

O to horší podle Máchové je, že takto se vyjadřuje Andrej Babiš jako poslanec a vyjadřoval se tak i jako člen vlády. „Nepamatuji si za svou takřka čtyřicetiletou kariéru, že by se například recidivista takto veřejně vyjadřoval o státních zástupcích, či policistech nebo soudcích,“ podotkla.

„Není mi známo, z jakých informací pan Babiš čerpá své výroky o tom, že jsem spolupracovnicí policejního orgánu, který se zabývá jeho současnou trestní věcí. Z titulu svých pracovních pozic jsme se spolu setkali on jako policejní orgán a já jako státní zástupkyně, pokud si pamatuji, asi na dvou trestních věcech, přičemž oběma nám byly tyto trestní věci přiděleny našimi nadřízenými zcela nezávisle na sebe,“ vysvětlila Máchová narážky na úzký pracovní vztah s vyšetřovatelem Čapího hnízda Pavlem Nevtípilem.

A rozebrala také, jak to bylo s kauzou papírny Neograph, kterou Andrej Babiš ve spojitosti s ní často zmiňuje. „Pokud bylo v případu Neograph použito Andrejem Babišem kritizované zajišťovací opatření na majetku obviněného, tak tento postup byl v souladu s trestním řádem. Důvody pro takový postup byly přezkoumány v řádném řízení Městským soudem v Praze a v dalším řízení Nejvyšším soudem a Ústavním soudem. Uvedené soudy shledaly náš postup jako důvodný a zákonný,“ tvrdí Máchová.

Zdrojem inspirace pro veřejné výroky politiků vůči Dagmar Máchové je i známý případ Bereta. V něm je žalobkyně Máchová spolu s bývalým policistou Igorem Gáboríkem, vysoce postaveným detektivem Radkem Holubem a celníkem Pavlem Šímou obviněna, způsobil vloni obrovské pnutí uvnitř bezpečnostních složek. Podle kritiků takzvané policejní reorganizace z loňského roku může kauza Bereta za pád Roberta Šlachty a jeho protimafiánského útvaru, který byl po rozpoutání Berety sloučen s protikorupční policií do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Máchová považuje kauzu Bereta za vykonstruovanou. „Je to paradoxní situace. Na jedné straně za podezření z dosud neprokázaných úniků informací z vyšetřovacích spisů je vedeno trestní stíhání mé osoby a spoluobviněných. Na druhé straně z tohoto spisu (jakož i z dalších spisů) unikají informace, které jsou svou povahou daleko závažnější, než které jsou kladeny za vinu mně, přičemž jejich šetření je laxní, vlastně žádné. Podala jsem trestní oznámení na úniky informací ze spisu a několik jejich doplnění. Některá oznámení byla administrativně uložena, jiná byla odňata Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Orgánu GIBS nebylo umožněno pro své šetření ani nahlédnout do spisu, řekla bych, že je ve své řádné činnosti paralyzována,“ prohlásila k Beretě na serveru Česká justice Máchová.

autor: Jaroslav Šťastný