Ani Čech, ani Evropan. Vondra připustil, že Evropa je bez vlivu

Alexandr Vondra vyjádřil smíšený postoj k Donaldu Trumpovi. V minulosti oceňoval některé aspekty jeho prvního prezidentského mandátu, ale zároveň kritizoval jeho selhání v souvislosti s událostmi 6. ledna, kdy proběhl tzv. útok na Kapitol. I dnes ještě existují věci, za které Vondra Trumpovi tleská. Patří mezi ně sociálně kulturní témata, konkrétně odklon od wokismu do „normálu“. Vymezil se však proti Trumpově obchodní protekcionistické politice a bezpečnostní politice. Zde Vondra uvedl, že Trump spolu s viceprezidentem JD Vancem ve svém důrazu na přerozdělování bohatství smýšlejí jako sociální demokraté. „Po tom PR cvičení, kde Trump oznamoval reciproční cla na celý svět, včetně tučňáků, pak celý víkend vše vysvětlovali… a je v tom levicové přerozdělování bohatství,“ řekl Vondra.

Podle něj bude pro Evropu těžké se s Trumpovou politikou „Amerika na prvním místě“ neboli „America first“ vyrovnat, protože často není v souladu se zájmy evropských zemí. Situaci podle něj komplikuje i měnící se globální kontext. „Čína šla nahoru, Indie šla nahoru, Rusko si dělá co chce… globalizace se zadrhla,“ řekl Vondra a dodal, že pro Českou republiku nemusí být deglobalizace výhodná.

„Uzavřít se není cesta. My potřebujeme mít ten svět otevřenej a on se teď bude víc uzavírat. Jde to proti nám,“ uvedl Vondra.

Alexandr Vondra nastínil zajímavou myšlenku, že v obchodní válce s Amerikou mohla být výhodou Evropské unie právě její pomalost v rozhodovacích procesech. Podle něj totiž „neschopnost jednat imperiálně rychle“ může být v některých situacích přínosem, protože Evropa díky tomu „nehysterčí“. Moderátor Tomáš Kulidakis mu však oponoval s tím, že alespoň na verbální úrovni Evropa hysterická byla. Vondra s tím částečně souhlasil: „Verbálně ano, ale v rozhodování ne,“ trval na svém.

Zároveň Vondra uznal, že český politik ani evropský poslanec nemá vliv ani na administrativu Spojených států, ani na administrativu Pekingu nebo v Moskvě. Když se ho moderátor Tomáš Kulidakis zeptal, proč se tedy kampaň koalice Spolu tolik zaměřuje na zahraniční politiku, Vondra odpověděl, že ačkoliv by se politici měli více soustředit na domácí témata, rozumí tomu, proč se téma Ruska a bezpečnosti objevuje.

Podle něj mají lidé v Česku silný strach z Ruska a z návratu jeho vlivu, a právě to chce koalice Spolu jasně odmítnout. „Rusko je země, která má svoje choutky a využije každé příležitosti, aby se vecpala tam, kde cejtí nějaký prostor. O tom nemám ani špetku pochybnosti,“ řekl Vondra. Proto je podle něj klíčové, aby Česko zůstalo loajální ke svým spojencům a pevně zakotvené na Západě – v rámci Evropy i transatlantických vztahů.

Právě za tento jasný postoj Vondra ocenil předsedu ODS a premiéra Petra Fialu. „Ať je premiér Petr Fiala jaký chce, tak v tomhle on má naprosto jasno a je pevný jako skála,“ řekl a dodal, že u jiných politických aktérů, kteří by Fialu chtěli nahradit, takovou pevnost a odpovědnost necítí.

Vondra k tématu ještě dodal, že ho vůbec nepřekvapuje pokles podpory hnutí ANO. Podle něj totiž váhající voliči u této strany necítí dostatečné ujištění, že by dokázala zabránit návratu ruského vlivu do České republiky. Tedy že „sem toho Rusáka nepustíme“.

I v rámci tohoto Vondra chápe kampaň Spolu a heslo „čas stát na správné straně“, ačkoliv sám své sociální sítě stále ponechává v tradiční modré barvě ODS a na zelenou či oranžovou je zatím nemění.

„Spolu je projekt, abychom porazili Andreje Babiše,“ řekl Vondra a připustil, že samotná ODS by to nedokázala. Zdůraznil, že už samotná koalice Spolu má co dělat, aby uspěla, a připomněl, že se zvítězit podařilo v minulých volbách, takže nyní přichází „druhý pokus“.

Vondra následně hájil postoj ODS ke zvyšování daní tím, že šlo o nutný koaliční kompromis, ačkoliv on osobně z toho radost neměl. „ODS by nic nezvyšovala, ale ti ostatní chtěli, no tak jsme někde couvli…“ vysvětloval Vondra. Zároveň argumentoval, že bez účasti ODS ve vládě by zvýšení daní bylo ještě výraznější.

V rozhovoru se Vondra také krátce vyjádřil k dění v Evropském parlamentu. Víc a víc europoslanců si podle Vondry uvědomuje, že je třeba více měnit a redukovat zelenou tranzici, která podlamuje konkurenceschopnost Evropy ve vztahu k Číně i Spojeným státům. Hlasování v Evropském parlamentu je navíc dle Vondry napínavou věcí, jelikož síly jsou již zhruba vyrovnány ve srovnání s předchozím obdobím, které bylo ve prospěch „Timmermansových zelených“.

