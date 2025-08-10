Ani největší plakát s Putinem to nezakryje. Bobošíková shrnula, co napáchal Rakušan

Sama lídryně středočeské kandidátky se nejprve vyjádřila k „nejnovější drzosti Víta Rakušana“, ve které skandály zmítané hnutí STAN požaduje ministerstvo spravedlnosti. „ Česká republika nesmí být mafiánským státem a Rakušanů v STAN na ministerstvu vnitra představuje ohrožení země. Vždyť je přece propojen s praktikami organizovaného zločinu a nejhorší korupce,“ uvedla.
Připomněla, že Rakušan ještě v tomto volebním období vlastnil šifrovaný telefon, kterým jej vybavila mafiánská skupina, která dnes stojí před soudem.
„Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství a je také nadřízeným Vězeňské službě České republiky. A já, vážení občané, zodpovědně prohlašuji, že jako lídryně hnutí stačilo ve Středočeském kraji udělám všechno proto, protože kandiduji proti Vítu Rakušanová, aby předseda STAN nejen že nezískal přístup k tomuto klíčovému resortu, ale aby celé hnutí STAN nebylo součástí vlády, která vzejde z říjnových voleb,“ ujistila Jana Bobošíková.
A připomněla, že Vítu Rakušanovi podléhá i Úřad pro zahraniční styky a informace, civilní rozvědná služba, vybavená speciální technikou a velkými pravomocemi. „A tato civilní rozvědka v poslední době čelí řadě skandálů, včetně zpronevěry ve stovkách milionů korun. A právě i z této rozvědky vzešla současná ředitelka bezpečnostního odboru Kanceláře republiky Mlada Princova, o které ale média píší jako o blízké přítelkyni ředitele BIS Koudelky. Takže takové je skutečné pozadí STAN a jeho předsedy,“ dodala Bobošíková se sarkastickým komentářem, že na ministerstvu vnitra se odehrávaly tak temné boje o moc, peníze a vliv, že to ani ta největší plachta s Putinem nedokáže zakrýt.
Hnutí Stačilo je podle ní připraveno bránit tomu, aby aktéři kauz bitcoin a dozimetr měli nadále příležitost ovládat naše bezpečnostní složky. „My velmi často nebo čím dál tím častěji slyšíme úvahy o společné vládě STAN s hnutím ANO. Když jsem tyto úvahy vyslovila poprvé, tak jsem strašně dostala, co si to dovoluji, že snižuje ano a že nemáme ANO rádi a že jdeme proti němu. Není to tak,“ připomněla Bobošíková téma spojenectví ANO a STAN, o kterém se v týdnu vážně psalo.
Pane Fialo, kde jsou ty peníze?
Jindřich Havelka na tiskovce velmi rozhořčeně kritizoval současné tempo bytové výstavby, kvůli kterému dnes mladé rodiny nemají kde bydlet. „ Nejsme schopni stavět. My nejsme schopni vůbec povolit ty stavby, kde je návaznost na hypotéky, kde je návaznost na to, aby ty lidi vůbec dosáhly na tu hypotéku. Podívejte se, kolik dneska mladá rodina vydělává, kolik je schopná odložit a kolik může vlastně u té banky alokovat peněz na splátky těch bytů. Já jsem z toho strašně smutný,“ uvedl. Změny podle něj musí jednoznačně začít od legislativy. Na tiskovce představil hlavní cíle, které by tato novela měla sledovat.
Druhým zásadním sociálním problémem je pro něj stárnutí, které vůbec nejsme schopni zvládnout. Dostupnost pečovatelských a dalších služeb je podle něj naprosto nedostatečná. A současná vláda s tím nedělala vůbec nic. „Petr Fiala, tento člověk mnohokrát, mnohokrát řekl, že ne v žádném případě nezvýší daně. Jen se dostali k moci, zvýšili třeba daň z nemovitostí minimálně o 100 procent. Byly zvýšeny daně prakticky na všechno, co potřebujeme k dennímu životu. A já se zeptám, kde jsou ty peníze? Mohly skončit právě ve zdravotnictví, v sociálních službách a mohly minimálně minimálně být nějakým způsobem využity na úrovni vlády, nebo na úrovni krajů,“ myslí si.
Podle Havelky, který se v oboru záchranářství pohybuje desítky let, je schopnost postarat se o starší a odcházející spoluobčany v terminální fázi života dokladem, na jaké úrovni je společnost. A u nás je to v současnosti úroveň taková, že rodiny jsou odkázány na soukromý sektor, kde ji péče o jednoho seniora často stojí třicet tisíc korun měsíčně.
„Třicet tisíc měsíčně za toho nebohého seniora, kterého tam musí ta rodina dát, protože musí chodit do práce, aby vydělali dostatek peněz a byli k tomu schopni platit hypotéky, nebo dětem vzdělání. My sice máme bezplatné vzdělání, ale já sám mám tři děti, takže vím, co stojí všechno kolem,“ dodal Havelka.
Moss, expert na digitální agendu, rozebral hned dvě věci. Vládní neúspěchy s digitalizací stavebního řízení a bitcoinovou kauzu.
„ Digitalizace, která měla zrychlit a zjednodušit celý proces, se prakticky proměnila v noční můru, kdy stavebník je frustrovaný a úředník prakticky také. Stavební úřady dnes místo jedné funkční platformy používají starý systém, kdy si veškeré dokumenty posílají datovou schránkou a potřebné papíry si musí ručně přepisovat do svých vlastních systémů. A teď to nejhorší. Pokud tento stav potrvá další tři až čtyři roky, jak bylo avizováno, že nový další stavební systém by měl být až v roce 2028, ale spíše v roce 2029. Potom nám tedy reálně hrozí, že naše stavebnictví zamrzne. A já říkám jasně, nemůžeme dovolit, aby nám zamrzl celý stavební sektor,“ varoval.
Pokud jde o bitcoinovou kauzu, nikdo podle něj nemůže zpochybnit, že vláda České republiky dělala kšefty s člověkem odsouzeným za drogy a zbraně a musela o tom vědět. „Posloucháme výmluvy na anonymitu kryptoměn, ale ve skutečnosti už dnes policie používá nástroje, díky kterým dokáže během pár minut určit celou transakční historii a tím pádem zjistit, jestli nepochází z trestné činnosti. Ministerstvo mohlo a mělo tento původ kryptoměn zjistit během pár několika hodin. Neudělalo to a dnes se to snaží zamést pod koberec,“ obává se.
Ukrajinu nepozvali, a nás už vůbec ne
Na závěr se Jana Bobošíková vyjádřila ještě k zahraniční politice, konkrétně k chystané schůzce Donalda Trumpa s Vladimírem Putinem o ukončení války na Ukrajině. „Já už řadu měsíců říkám a říkám to nahlas, že válka na Ukrajině není naše válka. Česká republika o jejím průběhu vůbec nerozhoduje a o jejím konci, jak je vidět, rozhodovat rozhodně nebude. Přesto jsme ale mohli aktivně přispět k ukončení krveprolití. Proletí. Jenomže Fialova vláda i prezident Pavel tyto šance promarnili,“ uvedla.
A jak podotkla, ke stolu nikde nezve nejen Ukrajinu, ale ani Evropskou unii. A už vůbec ne Českou republiku, jejíž premiér se v roce 2022 tvářil, že řídí svět.
„Nás nikdo nebere vážně. A to, proč nás nikdo nebere vážně, to je výsledek zahraniční politiky Fialovi vlády a Petra Pavla jako prezidenta, protože všichni ti selhali.“ Jan Lipavský podle ní udělal z ministerstva zahraničí propagační kancelář a místo diplomacie nabízí mentorování, agresivitu a podřízenost silnějšímu.
„Národní zájmy. Tato vláda je definovala. Slepě hájí zájmy Ukrajiny, Spojených států a bruselských elit, ale vůbec ne zájmy českých občanů. A těm, kdo volali, kdo léta volali po ukončení zabíjení a po diplomacii, tak nadávali do chcimírů a sviní,“ dodala Bobošíková.
autor: Jakub Vosáhlo