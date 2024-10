Ani slovo. To, čím Pavel hájí apanáž pro manželku, v návrhu není

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 97% 1 - 10 000 Kč 0% 10 001 - 40 000 Kč 3% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 5024 lidí

Do diskuse o tom, zda by stát měl platit manželce prezidenta sto tisíc měsíčně, přestože nemá žádné povinnosti, „funkce“ první dámy není nijak zákonem zakotvená a nemusí dělat vůbec nic, vstoupil v úterý večer Petr Pavel.

Na videu, které bylo zveřejněno na jeho sociálních sítích, se prezident snaží veřejnosti sdělit, že kvůli částce přesahující 95 tisíc korun měsíčně pro jeho ženu nevzniknou státu, a tedy daňovým poplatníkům, žádné náklady navíc. Pavel totiž říká, že nežádal navýšení finančních prostředků a chtěl, aby částka určená pro jeho manželku byla odebrána z jeho finančních náhrad.

„Nikdy jsem nežádal navýšení finančních prostředků. Naopak můj návrh zněl, aby část mých náhrad byla snížena a převedena na manželku tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat svoji práci a nebyla závislá na manželovi,“ tvrdil Pavel v úterním videu.

Realita je však opačná. Je to zřejmé z textu novely zákona o platech představitelů státní moci, který do připomínkového řízení odeslal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

V souvislosti s debatou o náhradách pro první dámu cítím potřebu se k této věci vyjádřit. pic.twitter.com/izIh7vq82r — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 8, 2024

Konkrétně se jedná o novelu zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Náhrady upravuje paragraf 15, jehož novelizované znění by na základě požadavku a zpracování Jurečkova resortu práce a sociálních věcí mělo v odstavci 1 a 2 znít následovně:

„Prezidentu republiky náleží místo náhrad výdajů stanovených v § 5 zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho funkce ve výši 335 % platové základny,“ říká první odstavec.

Novelizovaný druhý odstavec zní takto: „Manželovi nebo partnerovi prezidenta republiky náleží víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho povinností a veřejnou činností ve výši 30 % zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky podle odstavce 1.“

Screen z vládního dokumentu, jak ho předložilo MPSV:

Kromě toho prezidentova slova z úterního videa přímo popírá vyjádření ministra práce a sociálních věcí ze 4. října, kdy Marian Jurečka veřejně zdůvodňoval, proč jeho resort příslušnou změnu zákona předkládá.

„První dáma je tím, kdo také reprezentuje Českou republiku a zákon z devadesátých let na to nereagoval. Dlouho se to řešilo přes nadace, přes sponzory, tak jsme se dohodli s Kanceláří prezidenta republiky, že by měla mít nějaké finanční prostředky na své aktivity,“ citoval Jurečkovo vyjádření v ČT server Novinky.

Je zřejmé, že nejde o peníze odebrané z náhrady prezidenta republiky, ale další finanční prostředky. Plat prezidenta v současnosti činí 341 200 korun a zvláštní víceúčelová paušální náhrada je 317 500. Pokud by novela zákona o finanční náhradě i pro první dámu prošla a byla schválena, peněžní příjem prezidentského páru by v příštím roce stoupl o skoro sto tisíc korun. Nemluvě o dalším návrhu Mariana Jurečky, podle něhož by měly od příštího roku ústavním činitelům vzrůst platy o 13,7 procenta. U prezidenta by byl plat navýšen o skoro 47 tisíc a dosáhl by na téměř 388 tisíc korun.

Do jaké míry je však zvláštní finanční náhrada pro první dámu potřebná či nutná? Měla by být odměňována za svou službu zemi, kterou dle Pavla vykonává? Problém je v tom, že titul „první dáma“ je pouze neformální a není nikde v zákoně zakotven, manželka prezidenta má tedy stejné povinnosti jako například manželka premiéra nebo manžel šéfky sněmovny. Žádné. Nemusí nic dělat, její jakákoli činnost je dobrovolná.

Podle bývalého šéfa Správy pražského hradu a dlouholetého ředitele Sekce administrativní Kanceláře prezidenta republiky Jana Nováka je návrh na zvláštní stotisícovou apanáž ve formě finanční náhrady pro Evu Pavlovou v současné situaci nehorázný.

Novák zdůrazňuje, že manželku prezidenta nikdo nevolil, nemá žádnou odpovědnost a není tedy důvodem, aby ji občané ze svých kapes platili. Kromě toho pro ParlamentníListy.cz bývalý elitní hradní úředník dodává, že manželka hlavy státu má k dispozici bezplatně veškerý potřebný servis včetně luxusního bydlení, limuzíny, ochranky a řadu dalších požitků.

„Manželka nebo manžel českého prezidenta nebo prezidentky může normálně pracovat. Nemá žádnou odpovědnost, nemá také žádné povinnosti dané naší ústavou a zákony. Postavení choti současné hlavy státu je totožné s postavením manželek dalších ústavních činitelů. A především, nebyla nikým zvolena, tudíž zde není jediný důvod, aby její činnost hradili daňoví poplatníci,“ uvádí Novák.

Dále pak konkrétně jmenuje, co všechno má žena prezidenta už nyní zajištěno. „I tak užívá nově vybavenou vilu v areálu Pražského hradu, zámek v Lánech, auto s ochrankou, kancelář, služby personálu a řadu dalších požitků. Nevím, kdo se rozhodl tímto nesystémovým nápadem obtěžovat občany. Zejména v době, kdy je českým domácnostem, o seniorech ani nemluvě, těžko. Je to nehorázné a naprosto zbytečné,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jan Novák.

Fotogalerie: - Páteční sněmovna

Psali jsme: Náhrady pro paní prezidentovou: Jaké výsluhy berou vojáci z kanceláří? Historik počítal 95 tisíc pro ženu Petra Pavla? Z ODS přišla rýpavá podmínka Prezident 388 tisíc měsíčně, premiér 312, stojí v návrhu. I Kalousek se chytá za hlavu Zkouška, co si občané ještě nechají líbit. Alenu Vitáskovou vytočil pokus dát první dámě apanáž