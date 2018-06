Anonym podal stížnost na Zemana. Hořící trenky prý mohly škodit ovzduší

Prezidentovo pálení rudých trenek, ke kterému uspořádal brífink minulý čtvrtek, má dozvuky. Šetří jej nyní Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), ta si totiž není jistá, zda náhodou nebyl porušen zákon o ochraně životního prostředí. Výsledek by prý inspektoři mohli znát do konce týdne. Prezidentská kancelář i hasiči odmítají sdělit, kdo hradní protipožární jednotce pálení trenýrek nařídil.

Podnětem, kvůli kterému se inspekce začala případem zabývat, bylo anonymní oznámení, které obdržela minulý pátek. „Přišel anonymní podnět, abychom prošetřili tu situaci, že tam je pravděpodobně porušení zákona o ovzduší,“ uvedla mluvčí ČIŽP Nastoupilová. Zákon například říká, že „fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud v otevřeném ohništi spálí jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami“, připomněl server Aktuálně.cz.

I přestože mají inspektoři na prošetření lhůtu třicet dní, tak by měli výsledky šetření oznámit ještě do konce tohoto týdne. „Myslím si, že do konce týdne nebo na začátku příštího bychom mohli vědět víc,“ upřesnila mluvčí inspekce s tím, že se případem zabývá Oblastní inspektorát Praha.

Pokud by se potvrdilo, že byl zákon porušen, může se pokuta vyšplhat až na padesát tisíc korun. Kdo by ji však měl uhradit, zatím jasné není. „Jestli to půjde za tím, kdo akci pořádal, nebo za tím, kdo to zapaloval či u toho stál, zatím nedokážu říct,“ uzavřela mluvčí.

Rudé trenky na příkaz prezidenta minulý týden vložili hasiči do ohně v Lumbeho zahradě u Pražského hradu. Generální ředitelství hasičů Aktuálně.cz vysvětlilo, že Hasičský útvar ochrany Pražského hradu se některých hradních akcí účastní. Podle Zaoralové jednotka požární ochrany konala podle zákona o požární ochraně.

