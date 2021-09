Ať to padne na d*žku. Xaver a Holec už pohřbili ODS, zlé info

Při kuřáckém dýchánku probral moderátor Luboš Xaver Veselý s komentátorem Petrem Holcem řadu témat. Například spojení Piráty a ODS. „Šéf konzervativní strany říká: Volte moji stranu, volte mě, a volíte revolucionáře. Já to nechápu,“ řekl Holec. A Xaver se pochlubil, že mluvil se zasloužilým členem ODS, který řekl: „Já doufám, že to padne na držku.“. A kvůli STANu bude prý u Pirátů vzpoura.

Naopak, radost nemá z šéfa SPOLU, Petra Fialy. „Šéf konzervativní strany a on kde chodí, tam říká, že bude vládnout jen s Pirátama. Takže šéf konzervativní strany říká: Volte moji stranu, volte mě, a volíte revolucionáře. Já to nechápu.“ Xaver uvedl, že mluvil s jedním zasloužilým členem ODS, u kterého raději nezmiňoval, zda kandiduje či ne. A ten mu prý řekl: „Já doufám, že to padne na držku.“ Holec prohlásil, že takovýchto členů je většina a že se jedná o zoufalou situaci. „Když si členové své vlastní strany přejí, aby ta strana dopadla špatně, došlo k nějaké obrodě a vrátila se k rozumu,“ dořekl.

Kromě toho komentátor hodnotil i nedělní debatu. „Neviděl jsem debatu, viděl jsem štěkání,“ neměl valné mínění o konfrontaci předsedů stran. I Xaver souhlasil, že debata byla příšerná a dodal, že nemůže pochválit vůbec nikoho. „Všichni jsou nadrilovaní tím, co jím říkají ti lidé, co dělají mediální školení. Já jsem taky roky dělal mediální školení, vím, co se těm lidem říká. A oni jim říkají: Vymezte se, nebojte se zaútočit, bouchněte pěstí do stolu, ať ti lidi vědí, že jste ten pevný vůdce. A oni se všichni řídí podle stejných pravidel,“ komentoval radní ČT a rýpl si, že nechali předsedy dvě a půl hodiny stát, takže Vojtěch Filip prý vypadal, jako že zkolabuje.

Petr Fiala byl dle Xavera na pokraji sil a bez energie, jako vždy slušný, ale mrtvý. Holec kritizoval, že v debatě bylo celkem osm lídrů. „Dejte osm kohoutů do jedné klece a jak to skončí? Kohoutí zápasy, ne?“ glosoval. Dle Xavera se takto divák nic nedoví, zvlášť když má lídr na odpověď jen 30 sekund. „A když někdo začne odpověď ‚Podívejte se, to máte tak, tak máte čtyři sekundy pryč.‘ To je opravdu... A teď mám pocit, že ty televize zvou čím dál více lidí do toho studia,“ kritizoval moderátor a zažertoval, že výhledově pozve ČT na Strahovský stadion všechny kandidáty všech stran. „A nahoře, jak je taková ta věžička, tak tam bude stát Jakub Železný a bude klást ty otázky,“ doplnil scénář. Ale Holec si trval na tom, že na ČT je jen jeden „megaloman“, který na takovou „megašou“ má patent, a Jakub Železný zatím pouze kráčí v jeho stopách. „Vašík,“ věděl Xaver hned, koho má na mysli.

Holec soudí, že česká politická scéna je rozdrobená a že „hrozí“, že se do Poslanecké sněmovny dostane 8 stran. Odhaduje, že za spojení se Starosty bude u Pirátů vzpoura. „Po volbách, až si uvědomí, že STANu zaplatili kampaň,“ sami spadli pod volební výsledek STANu, a ještě v případné vládní koalici neprosadí vůbec nic, protože tam budou jenom do počtu,“ míní. Revoluční myšlenky pak Pirátům budou k ničemu, říká. STAN dle něho připomíná prostitutku, protože už se přidali k TOP 09, když ztratila atraktivitu, tak stranu opustili, chtěli se přidat k lidovcům, ale to jim nevyšlo a nyní mají Piráty.

