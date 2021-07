Au, Piráti... Soukromé močení ještě nezdanili! utahoval si novinář. Ale pak rozebral, co všechno zdanit chtějí

Říjnové volby se nezadržitelně blíží a Piráti si brousí zuby na vládní moc, velký rozruch vyvolávají svými návrhy na zvýšení daní. Novinář Jan Palička v podcastu Brocast varoval před negativními důsledky, které by zvyšování daní z pera Pirátské strany přineslo, a kdo by na ně nejvíce doplatil.

reklama

Politický komentátor si utahuje na adresu Pirátů ve smyslu, že by nejraději zdanili, co by se jen dalo. Poté, co se jeden z moderátorů omluví a odebere od stolu na toaletu, jej Palička vyprovází s poznámkou: „Soukromé močení ještě není zdaněno. Ale korporátní by už být mohlo,“ neodpustí si vtipkování na adresu Pirátů. Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10936 lidí

Palička pak odkazuje na program koalice Pirátů a STAN pro parlamentní volby 2021, umístěný na jejich společných webových stránkách. Konkrétně pak na bod „férovější daně“. „Férovější daně, tak to už trošku naznačuje, že ty daně nejsou úplně férový, což spočívá v tom, že všichni platí stejnou sazbu, a to je jako asi nefér,“ pozastavuje se novinář.

Koalice Pirátů a STAN následně na webu vysvětluje, že cesta k férovějším daním vede přes nízké a přehledné přímé daně. „To je velmi zajímavé... nízké daně,“ podotýká s ironickým úsměvem.

Následně Palička shrnul, co takové pirátské férovější daně vlastně obnášejí: „Celé jsem to četl, a když ten program shrnu, tak fyzické osoby by neměly platit vyšší daně. Fajn. Měla by se jim zvýšit sleva na poplatníka, také fajn, ta se nezvýšila už několik let,“ popsal nejdříve, s čím nemá zásadní problém.

Ten shledává naopak v tom, že by se podle Pirátů měly zdanit kapitálové výnosy. „Takže pokud někde investuješ, tak to už se zdaní,“ pokračuje s výstražně pozvednutým ukazováčkem. „A korporátní daně... na ty by se měl také trošku někdo podívat. Chtějí zrušení nulové daně u některých kapitálových operací, protože je to nefér,“ krčil rameny.

Moderátor doplnil, jak by to vypadalo v praxi. „Jenom informace pro lidi – když koupíte akcie nějaké firmy, třeba na burze, a prodáte je do tří let od doby, kdy jste je nakoupili, tak platíte normálně daň. V podstatě chtějí zdanit lidi, kteří s tím aktivně obchodují a mají to jako svou živnost. Pokud to držíš dlouhodobě, je daň z toho nula, protože jsi dlouhodobý investor, který si pravděpodobně spoří na důchod, a to je přece dobře! Bohužel Piráti na to mají jiný názor,“ povzdechl si.

Palička pak vyjmenoval, co dál obsahuje tento programový bod. „To jsou tedy kapitálové příjmy. A pak je tam spousta daní pro korporace, jsou tam nové ekologické daně, také daň za CO 2 nebo digitální daň,“ uvedl.

Zmínil také daň z nemovitosti, u které se pozastavil. „Ta se má zvyšovat jen u komerčních nemovitostí, ale pořád ještě nikdo nedefinoval, co je to komerční nemovitost. Jestli je to právnická osoba vlastnící nemovitost, nebo má vyloženě sloužit k podnikání... Nevím,“ zamračil se Palička.

Vlastně tím Piráti podle Paličky říkají: „Hele, běžný človíčku, fyzická osobo, my ti ty daně nezvedneme, zvedneme to těm firmám, ale nezařídíme, aby si to na tobě ty firmy nevzaly zpátky na poplatcích a zdražení služeb, protože nejsou žádný filantrop.“

„Samozřejmě otázka, jak Piráti zajistí, aby se tohle nestalo, tam není! Protože to nezajistí, protože tohle nezajistil ještě nikdy nikdo,“ rozhodil novinář naštvaně rukama, že logicky vyšší zdanění pokaždé zaplatí koncový zákazník. „A zpravidla jsou to ti chudí lidi,“ doplnil jej jeden z moderátorů.

„Vždy takové daně dopadnou na střední a nižší třídu. Ekologické daně se zvednou těm, co prodávají energie, ti pak zase zvednou ceny, aby se jim to vyplatilo, a zaplatí to ti spotřebitelé,“ dal za příklad s tím, že stejný nesmysl jsou elektroauta, která si ne každý může dovolit. „Bohatý má dotovaná elektroauta za dva miliony, a lidem, kteří si to nikdy nedovolí, zakážou si koupit za 50 tisíc dieselový pekáč na ježdění do práce. Celé to dopadne na lidi, které to má chránit. To je rovnice, která nemá řešení,“ pozastavoval se Palička nad další absurditou.

„A jak to mají zaplatit starší nebo důchodci? Ti to nezaplatí. Prostě budou v prdeli. Koneckonců Piráti proti nim jdou velmi přesvědčivě. Mají totiž moc velké byty, bydlí na Praze 1, a to je nepřijatelné. Nejslabší vždy odserou ty nejdebilnější nápady z pohledu daní,“ podotkl moderátor.

„Navíc ty korporace... To je miliardová entita, která má na to, že si zaplatí špičkové daňové poradce, kteří s tím něco udělají, a když řeknou, že s tím nic nejde, tak zamává a jde si danit někam jinam, kde po ní tolik nechtějí,“ konstatoval Jan Palička.

„Udělejme z Česka daňový ráj nebo alespoň to Nizozemsko, a ne že tady budeme říkat: Tebe zdaním, i tebe zdaním, ty jseš banka, tak bankovní daň, ty jsi Facebook, tak digitální daň, a na každého si ji vymyslím,“ dodal novinář. „Pokud jsi korporace, a nejsi v zemi, která má příznivé podnikatelské prostředí, ale v zemi, která má korporace a podnikatele jako zdroj daňových příjmů do svého rozpočtu, pak jsi jen ekonomický diletant,“ uzavřel Jan Palička.

Psali jsme: „Já nic, já muzikant.“ Piráti: Vytaženo z koše. Neměli jste vědět Šok a strach u nepřátel. Kampaň SPD: „Geniální.“ I tenhle chválí Filozof: Zavřít ruskou ambasádu. Nebo otevřít i ambasádu Islámského státu, v rámci spravedlnosti Proč chtít euro? zeptal se Pirát Ferjenčík. A je zavalen



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.