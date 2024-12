Autoprůmysl v EU skomírá. Nerudová na to vymyslela zmocněnce

„Potřebujeme *Avengera*, který dostane evropský automobilový sektor z problémů! I o tom vedu již týdny konkrétní debatu s nejvyšším vedením evropských automobilek. Navrhuji zřídit pozici evropského zmocněnce pro automobilový průmysl, který bude koordinovat co nejrychlejší pomoc tomuto průmyslu,“ uvádí Danuše Nerudová na síti X.

Evropský parlament i členské státy týdny pracují na možnostech, jak pomoci automobilovému průmyslu a zvýšit jeho konkurenceschopnost ve světě a ochránit pracovní místa.

„Tento zmocněnec by připravil finální společná opatření a dohlédl na jejich implementaci. Hlavním úkolem tohoto zmocněnce by bylo také organizovat dialog s klíčovými hráči tohoto průmyslu. Opatření musí mít podporu sektoru,“ přibližuje Nerudová svou úvahu.

Nemělo by podle jejích slov však jít o dalšího komisního úředníka, ale o člověka, který zná byznys a má respekt celého průmyslu. Pozice by byla dočasná a měla by zaniknout nejpozději do roku a půl po implementaci navržených opatření.

Lidi v diskusi ale její slova velmi rozlítila, vyzdvihovali politiku europoslance Filipa Turka (Přísaha), který volá po zrušení zákazu spalovacích motorů. „Vy byste žádné rozhovory vést neměla a už vůbec navrhovat něco, o čem nic nevíte. Filip Turek už dávno popsal, co je třeba, protože o tom na rozdíl od Vás něco ví. Chcete-li pomoct, tak přesvědčte své kolegy o nutnosti deregulace. Nebo raději mlčte a nepřekážejte,“ vzkázal političce Ondřej Pecák.

„Pojďme řešit přebujelost a přeregulovanost EU nejlépe vytvářením nových pozic, nové administrativní zátěže a nových nařízení. Vy to tam snad fakt nikdy nepochopíte...,“ klepal si na čelo za nápady Nerudové také Michal Langmajer.

Europoslankyně Kateřina Konečná ze StačiloTAČILO! vzkázala Nerudové, že je opět mimo realitu. „Znovu naprosto totálně mimo. Na krizi, kterou způsobila EU sobě sama přehnaně ambiciózní regulací, budeme reagovat zřízením další funkce a aparátu, jehož úkolem bude sanovat škody způsobené nefunkční legislativou. Namístě je jedině okamžitá a radikální deregulace, protože problém spočíval jen a pouze v legislativě. Na to není potřeba nový úředník, ale zejména komisař při smyslech a jasné politické zadání z EP…,“ konstatovala.

Znovu naprosto totálně mimo. Na krizi, kterou způsobila EU sobě sama přehnaně ambiciózní regulací, budeme reagovat zřízením další funkce a aparátu, jehož úkolem bude sanovat škody způsobené nefunkční legislativou.

Nerudová se jí ale vysmála a rýpla si, že je nezařazenou poslankyní Evropského parlamentu. „Milá Kateřino, díky za komentář. To je totiž to jediné, co jako nezařazená v Evropském parlamentu můžete dělat.“

„Ano, to jste naprosto uhodila hřebíček na hlavičku, já jako nezařezená nepodpořila současnou Komisi, a tudíž nebudu muset uklízet její bordel, který ještě napáchá... Já vím, o práci europoslance a o tom, co a odkud může dělat, mě tady bude poučovat někdo, kdo je tu šest měsíců i s cestou, je v první politické funkci ve svém životě a každý týden rozumí jinému tématu a problému,“ uvedla následně Konečná ve své reakci.

