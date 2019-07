Až Karel Gott umře... Myšlenka bojovnice proti dezinformacím, přítelkyně Jakuba Jandy

„Často přemýšlím, co bude, až umře Gott. Ne, vážně, fakt. Ne, že bych mu to přála, ale nějak cítím, že v životě lidí, co se jim stýská po socíku, nastane hrozné prázdno. Čert ví, co to s nimi udělá. Gott tím zpíváním v podstatě omalovával ten komunistický průser na růžovo a díky němu jim na to zůstaly dojemné vzpomínky,“ poznamenala Alvarová, jež je na facebookové komunitní síti mimo jiné přítelkyní lobbisty ze spolku Evropské hodnoty Jakuba Jandy. I ten se v minulých dnech k českému slavíkovi nevyjadřoval příliš lichotivě.

„Úspěch v jedné pracovní oblasti vůbec neznamená, že se jinak nebudete chovat jako poblázněně nebezpečně. Karel Gott je sice kulturní legendou, ale když veřejně propaguje ty nejhnusnější konspirační teorie, tak dělá pro české extremisty a ruské destabilizační zájmy více práce než Aeronet a ‚Parlamentní‘ listy dohromady. Je to smutný konec,“ poznamenal lobbista Jakub Janda.

„No, já bych slavíka nepodceňoval. Na jeho slova obvykle dojde až za 20 let. ‚Bezhotovostním platebním systémem pomocí mikročipů bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat. Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný a hlavně pohodlný, ale časem zjistíme, že jsme se stali objektem nejenom kontroly, ale i manipulace s myšlením.‘ (KG, magazín Pátek, 2001),“ připomněl v diskusi Lubomír Heger. Připomněl tak několik let starý rozhovor, v němž „božský Kája“ tvrdil, že běh světa řídí vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti.

„Hele a ,vládnou nám i Židi, nebo jenom ilumináti? Teď nevím, sakra,“ dodal Janda.

Alvarová je mimo jiné autorkou knihy Průmysl lži pojednávající o dezinformacích, mj. že smyslem dnešních falešných zpráv není prosazení lži, ale prosazení světonázoru, že pravda neexistuje.

