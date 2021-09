Až na konci roku Němci odstaví tři tisíce megawattů v jaderkách... Expert na energie vám teď prozradí, kolik si ještě připlatíme

reklama

Kam až to může zajít? O kolik se může cena zvednout? „Doufám, že už o moc ne, pakliže vůbec. Vítr určitě začne foukat. Nicméně ke konci roku zase odstaví Němci asi tři tisíce megawattů v jaderkách. Což bohužel zase srazí zdroje dolů. Co se týče emisních povolenek, tam si myslím, že už jsme na maximu. Věřím a je to i v zájmu nás konečných odběratelů, že tyto ceny jsou určitým lokálním rekordem. Na druhou stranu naději, že cena spadne na 50 euro, což jsme měli před rokem, nevidím,“ domníval se.

„Obchodníci nakupují průběžně, část nakoupili ještě za levnější ceny, což je jediné štěstí. Někteří, kteří to neudělali, nyní krachují a bude to možná přibývat. Myslím z řad obchodníků. Očekávám, že silová elektřina v nových předpisech bude o plus dvacet až padesát nahoru, což nám nakonec pro konečný účet říká, že to bude nárůst o deset až dvacet pět procent celkových nákladů. Ještě tam máme regulovanou složku. Tu regulátor stanoví ke konci roku. Tam se očekává nárůst o jednotky procent,“ předpokládá Jiří Gavor.

Někteří dodavatelé podle něj rozloží zdražení do dvou fází – něco teď a něco na jaře. „Bohemia Energy oznámila zdražení elektřiny a plynu s platností od 1. října, ČEZ jako státem vlastněná firma očekávám, že to vyhlásí až po volbách. Určitě je tam nějaká obchodní strategie. Poté co to vyhlásí největší dodavatelé, tak řada menších dodavatelů se přizpůsobuje svými cenami těm největším. Podle mého názoru nebude jediný obchodník, který by si mohl dovolit držet stávající ceny,“ upozornil.

Zelené šílenství. Odstavují se uhelné elektrárny, někde i jádro

Ministr průmyslu a obchodu (a také dopravy) Karel Havlíček v rozhovoru pro Právo uvedl, že ceny elektřiny jdou nahoru kvůli zelenému šílenství. „Je to tím, že je tu zelené šílenství. Odstavují se uhelné elektrárny, někde i jádro. Obnovitelné zdroje jsou nestabilní. Toto je důležitý faktor růstu cen,“ sdělil a ujistil, že hnutí ANO lidem i firmám pomůže tím, že zaplatí část nákladů na získávání energie z obnovitelných zdrojů. Vláda podle něj na to vyčlení 27 miliard. Jak je to s tím? Co udělá takzvaný Green Deal s cenami elektřiny? Kvůli nástupu elektromobility určitě stoupne spotřeba elektřiny, zároveň se budou odstavovat uhelné elektrárny... „Faktor docela ambiciózních cílů je zřejmý. Bezprostředně se promítá do cen emisních povolenek. Ty jsou prakticky umělá politická komodita nepodložená nějakým fyzickým zbožím. Co se týká odstavování jaderek, to je také ideologická záležitost. Jedná se o zdroje, které by ještě mohly deset let dožít a určitě by to německé energetické soustavě, a tím pádem i nám hodně pomohlo. Méně ideologickou a více rozumnou cestu zvolili Švýcaři. Mají také jaderky, nechtějí stavět nové, nicméně staré nechávají dožít. To je podle mého názoru daleko rozumnější přístup,“ myslel si Gavor.

Česká republika s jádrem počítá. Kdyby se nám ho ovšem nepodařilo v rámci unie prosadit, co by to udělalo s cenami elektřiny u nás? „Mělo by to vliv, co se týče bilance, jestli by byla vyrovnaná nebo importní. Z hlediska cen na středoevropském trhu to neudělá nic. Jsme propojeni a já to ani nekritizuji, protože právě v obdobích 2025, 2026 může Česká republika dovážet klidně i zelenou elektřinu z Německa, když bude hodně foukat a bude to výhodné. Zálohování a propojování je v zásadě dobrý trend. Nemůžeme ze sebe udělat ostrov, kde si vystavíme jaderku a uzavřeme se. To nejde,“ uvědomuje si.

Útlum uhlí a jádra nahradí obnovitelné zdroje a plyn

„Nicméně každý zdroj, který je ekonomický a spolehlivý, je dobrý. Ale je třeba si také uvědomit, že i kdyby výstavba velkého jaderného bloku šla bez problémů, bude nejspíše za 15 let. A to ty problémy do roku 2022, 2023, 2024 neřeší,“ konstatoval. Jak to bude ale v dlouhodobějším horizontu třeba deseti let, až se budou odstavovat uhelné a někde i jaderné elektrárny? „Do roku 2030 úbytek uhlí a jádra se musí nahradit. A jediné, čím se nahradí a je to všeobecně politicky podporované, jsou obnovitelné zdroje energie. Nic proti tomu. Jsem rád, že i u nás se soláry zbavily nálepky solárních baronů. Staví se levněji a při současných cenách elektrické energie ani nevyžadují dotace. Pokud nebude foukat a na soláry napadne sníh, tak ten nedostatek se bude muset řešit plynem. To je naprosto jasné a nevyhnutelné. Když ani ten plyn nebude stačit, nastartují se jako záloha staré uhelky,“ vysvětlil.

Nestoupnou však pak zase ceny plynu, když se stane takto klíčovou komoditou? „Ano. Když je po něčem větší poptávka, žene to ceny nahoru. Jsem tu ale větší optimista. Rekordní ceny plynu byly částečně způsobeny tím, že Norové měli velké problémy s dodávkami do Evropy. Dělali údržbu na svých plynových polích. Rusové pochopitelně takticky vyčkávají, až jim bude udělena licence na nový plynovod Nord Stream 2. Poté zcela jistě navýší dodávky. Takže to jsou faktory, které pominou. Norové už oznámili, že posilují dodávky a Nord Stream se snad zprovozní v průběhu října. To by mohlo cenám zemního plynu výrazně pomoci,“ konstatoval.

Jak to bude s cenou elektřiny vypadat za pět až deset let? Mají pravdou ti, kteří hrozí, že kvůli Green Dealu stoupnou ceny až pětkrát, tedy o pět set procent? „To snad ne. Nikdo samozřejmě nemůže teoreticky vyloučit nějakou hyperinflaci, která by elegantně vyřešila ty nesmírné dluhy, co centrální banky udělaly. To by sice nebylo jen kvůli elektřině, ale je to vzájemně uzavřený kruh. Potravináři i další se budou teď samozřejmě vymlouvat na nárůst cen elektřiny. Ekonomika je propojená. Zvyšování cen se nevyhneme. Nejsem takový optimista, jako Česká bankovní rada. Je to ale pochopitelné, oni musí tlumit inflační očekávání a vydávají konejšivé prohlášení ve smyslu, že tento inflační náraz je jen krátkodobý a všechno se vrátí do starých dobrých kolejí. Já si myslím, že se do inflace kolem dvou procent hned tak nevrátíme,“ řekl s tím, že ale na druhou stranu nepočítá se zdražením cen elektřiny čtyřikrát či pětkrát, jak někdo straší. „Reálná ekonomika funguje tak, že když už je něco plus dvacet procent, tak to už je pořádný skok, jak se teď děje u elektřiny. Ale nějakých plus sto, dvě stě procent, i kdyby se to rozložilo do deseti let, to by málokdo unesl,“ uzavřel Jiří Gavor.



