BIS našla „síť“, v ČT se jí Kolář klaněl. Češi jsou prý nevzdělaní

Vláda ve středu rozhodla o rozšíření sankčního seznamu o dvě fyzické a jednu právnickou osobu. Jde o politika a podnikatele Viktora Medvedčuka, majitele serveru Voice of Europe a politika, mediálního producenta a propagandistu Arťoma Marčevského, oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Sankce mají zasáhnout proruskou síť, která se v Česku pokoušela rozvíjet vlivovou operaci, která mohla mít závažný dopad na bezpečnost Česka a Evropské unie.

„Každý takový úlovek je dobrý. Musím dát poklonu našim kontrarozvědčíkům BIS. Je dobře, když se odhalují takovéto snahy, protože to je přesně to, čím se Rusko snaží vyhrát válku, protože způsob, kterým může uspět, je znejistění uvnitř. Ty trojští koně, kteří jsou mezi námi, jsou finančně podporováni i jinak, jinými zdroji. Jejich úkol je dostat na ruskou stranu podstatnou část společnosti, tak aby lidé ve volbách volili politiky, kteří nejsou protiruští,“ uvedl diplomat Kolář v pořadu Interview ČT24.

Na argument, že se jedná pouze o odlišné pohledy na věc, které by měly patřit do debaty v demokratické společnosti, a obejít se tak bez udělování sankcí, Kolář nesouhlasně poznamenal: „Pokud bychom měli tak vzdělané obyvatelstvo, které dokáže pracovat s informacemi, bylo by to ideální. Záleží na tom, jak tu společnost vychováváte od plenek,“ řekl Kolář, že Čechům chybí kritická úvaha.

„Když mluvíme o svobodě informací, svobodě slova, na tom je demokracie postavena. Na druhou stranu právo na názor není důležitější než fakta. A s fakty je třeba nakládat odpovědně, takže když někoho odhalíte, že fakta účelově upravuje a manipuluje s nimi s cílem ovlivnit veřejné mínění, a ještě do toho investuje peníze, je namístě konat,“ pokračoval Petr Kolář.

Odmítá, že by v případě serveru Voice of Europe šlo o cenzuru: „Cenzura je v případě, že omezujete svobodu slova. A tady nejde o omezení svobody slova, tady jde o identifikaci skupiny, která je diverzní, má nějaký úkol. Očividně zde byl záměr ovlivnit volby. Tyto dezinformační servery pracují s emocí, vystraší lidi, řeknou, že je vše lež a ať nevěří institucím svého státu, říkají, že chtějí mír, ale lobbují pro válku,“ zopakoval bývalý velvyslanec v Rusku a v USA.

Vláda řeší také otázku českého velvyslance v Moskvě. Podle Koláře to není potřeba: „Dostáváme se trochu na tenký led, nemyslím si, že českého velvyslance v Moskvě potřebujeme. Nemyslím si, že ne teď, neznamená to, že ne nikdy. Kladu si otázku, jestli chceme, aby prezident České republiky psal dopis Putinovi, ve kterém ho požádá, aby přijal jeho zástupce. Chceme mít teď diplomata, který bude zastupovat naši hlavu státu u válečného zločince? S prezidentem Pavlem jsme to viděli hodně stejně. Co z toho budeme mít? Co nám to přinese? Když někdo říká, že budeme mít více informací z Ruska, tak se tomu jenom směju,“ uvedl Petr Kolář.

Pokud se vláda nakonec rozhodne, že chce velvyslance v Moskvě, prezident Putinovi žádný dopis zasílat nemusí, upozornil následně Kolář. „Jsou zde ústavou dané povinnosti a pravomoci prezidenta a nevím, jak by kdo chtěl přimět prezidenta, pokud by on sám nechtěl. Jestli se chce vládě prezidenta teď přemlouvat a přesvědčovat ho, to si netroufám odhadnout, myslím, že pokud se něco bude dít, dojde k odvolání současného velvyslance v Rusku, kterého máme ale v České republice na konzultacích, a pak bude dlouho ticho,“ zmínil Kolář.

Závěrem se věnoval česko-slovenským vztahům, které se podle Koláře budou lépe žehlit, pokud slovenské prezidentské volby vyhraje diplomat Korčok: „Ivan Korčok je člověk, který je perfektně disponován k tomu, aby byl prezidentem Slovenska. Mohl by Slovensku zachránit alespoň zbytek reputace. Pokud chce Slovensko alespoň částečně zůstat vnímáno jako suverénní stát, nezávislý na instrukcích z Moskvy a jako spojenec globálního Západu, tak by si měli zvolit Korčoka,“ dodal Petr Kolář.

