BIS rozkryla ruský vliv v ČR a nejen v ODS už sestavují seznamy „šmejdů“

„Vláda rozšířila vnitrostátní sankční seznam o dvě fyzické a jednu právnickou osobu. Ty byly součástí ruské vlivové sítě, která měla v Evropě šířit ruskou propagandu proti Ukrajině,“ zahájila téma poslankyně za ODS Eva Decroix na sociální síti X s tím, že důkazní materiál k této akci má kolem tři sta stran a že děkuje BIS za skvělou práci, která byla pro toto rozhodnutí zásadní.

Její status vznikl v reakci na informaci médií, že naše vláda zařadila na sankční seznam ruské politiky a podnikatele Viktora Medvedčuka a Arťoma Marčevského a společnost Voice of Europe. Ti podle dostupných informací z Prahy řídili operaci, která měla ovlivňovat postoj některých evropských politiků k ruské agresi na Ukrajině.

Právě teď: Vláda rozšířila vnitrostátní sankční seznam o dvě fyzické a jednu právnickou osobu. Ty byly součástí ruské vlivové sítě, která měla v Evropě šířit ruskou propagandu proti Ukrajině.



Důkazní materiál má kolem tři sta stran.



Děkuji @biscz za skvělou práci, pro toto… — Eva Decroix (@eva_decroix) March 27, 2024

S chválou Bezpečnostní informační služby poslankyně ODS nepřestala ani následující den, kdy v reakci na článek Deníku N s názvem „Klaus, Rajchl i krajní pravice ze západní Evropy. Kteří politici si padli do noty s webem placeným z Ruska,“ napsala:

„Za prachy říkat, co chce Rusko? Co třeba? Třeba, že nemáme pomáhat Ukrajině? Třeba, že máme chtít mír a ne válku? Bojovníci svobody slova, je tohle ještě projev svobody slova, když je to cílený, placený a na objednávku státu, který o nás říká, že jsme jeho nepřátelé? Není! Je to útok! Útok na naši bezpečnost! A proti útočníkům je třeba aktuálně vystoupit. Proto tleskám práci, která byla BIS odvedena na rozkrytí sítě těchto placených šmejdů. Je to jen zlomek, nemyslete si. Jede to dál,“ je přesvědčená Decroix, že chobotnice má mnoho chapadel.

Za prachy říkat, co chce Rusko? Co třeba? Třeba, že nemáme pomáhat Ukrajině? Třeba, že máme chtít mír a ne válku? Bojovníci svobody slova, je tohle ještě projev svobody slova, když je to cílený, placený a na objednávku státu, který o nás říká, že jsme jeho nepřátelé ? Není! Je to… — Eva Decroix (@eva_decroix) March 27, 2024

„Tohle bylo jen jedno! Ale přestaňme mít na očích růžové brýle a myslet si, že na nás Rusko neutočí. Že tady nepůsobí. Že se nás to netýká. Že se máme věnovat vlastním problémům. Tohle je náš problém! Tyhle cílené a masivní lži nám drobná společnost, snaží se ovlivnit, koho budeme volit, co si máme myslet! Udělat z nás všech blbce. Pokud jste si dodnes mysleli, že ruská propaganda je nějaká báchorka sluníčkářů, tak dnes bylo BIS doloženo, že je to cílený byznys. Cílený proti nám. Probuďte se, přátelé,“ apeluje v závěru příspěvku poslankyně.

Podobně jako Eva Decroix informovali o rozšíření sankčního seznamu i další politici. Za všechny můžeme uvést Tomáše Zdechovského (KDU – ČSL), který na síti X zveřejnil následující text:

„Vláda zařadila na sankční seznam politika a podnikatele Viktora Medvedčuka, politika Arťoma Marčevského a společnost Voice of Europe.“

Z CZ subjektů dávali prostor:



?? Václavu Klausu st.,

??J. Rajchlovi

??Cyrilu Svobodovi

??Zuzaně Majerové

??Jiřímu Paroubkovi,



Z SK ????

?? Jánu Čarnogurskému

?? Miroslavu Radačovskému

??Martině Šimkovičové

??Monice Kmekovej

??Luka Brasovi (Lukáš Brašeň).



Speciální místo… — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 27, 2024

Ten pak ještě doplnil seznamem českých a slovenských politiků, kterým podle něj společnost Voice of Europe dávala prostor:

Z těch českých jmenoval Václava Klausu st., Jindřicha Rajchla, či Cyrila Svobodu a další. Ze Slovenska pak třeba Jána Čarnogurského a seznam uzavřel německým poslancem Petrem Bystroněm (AfD).

Dodejme, že Eva Decroix je na sociálních sítích poměrně aktivní. Nedávno se třeba svěřila s tím, že se její účet stal terčem útoku čínských hackerů, který spojila se svojí politickou prací a na který mimo jiné reagovala textem, který svojí rétorikou připomínal spíše 50. léta a komunistického politruka z románu o Černých baronech.

Stala jsem se obětí čínského kyberútoku.



25. března americké ministerstvo spravedlnosti obžalovalo sedm čínských hackerů skupiny APT31. Obžaloba tvrdí, že v roce 2021 více než 400 účtů patřících členům Meziparlamentní unie k Číně (IPAC). Ta sdružuje poslance napříč… — Eva Decroix (@eva_decroix) March 27, 2024

„Jestli si ale mocipáni v Pekingu myslí, že nás tyto kyberútoky zastraší, pletou se. Tímhle jenom podtrhli důležitost naší práce. Ta má výsledky a evidentně se to někomu nelíbí.“

Mnohem více ji ale „proslavil“ spokojený důchodce Václav z Vysočiny, na kterém chtěla demonstrovat širokou podporu obyvatel politice vlády Petra Fialy (ODS), kterého si však vymyslela a navíc jeho fotografii vzala z veřejného prostoru.

Následně se ale ukázalo, že muž na obrázku sloužil k propagaci různých aktivit třeba v Brazílii, či USA, na což mimo jiné upozornil i zpravodaj prestižní agentury BBC.

He certainly gets around! In Germany he goes by the name 'Gerd'. His choice I guess.



The MP says Václav P is real but the image is from a photobank.



Why do they do this? My 8-year-old son knows how to do a Google image search.



H/t @A_Rychlikova https://t.co/LIbD6gELPQ — Rob Cameron (@BBCRobC) March 2, 2023

„Bože můj. Vypadá to, že český senior Václav, který je podle vládní poslankyně šťastný za nižší důchod, také dostal slevu čtyřicet procent na lékařskou prohlídku v brazilském Anápolisu, už se nebojí, že by v Německu neměl nouzovou linku pro seniory, a také přežil rakovinu plic v St. Louis,“ napsal zpravodaj BBC Rob Cameron s tím, že i jeho osmiletý syn ví, jak si na Google vyhledat obrázek.

