Babiš: Co hudrujete, že kvůli mně krachují hospody? Vzniklo jich nejvíc v historii. Akorát nejsou kuchaři a číšníci

Premiér Andrej Babiš (ANO) napsal na svůj facebookový profil sumář toho, co se minulý týden vše odehrálo. Mimo jiné také uvedl to, že jeho dcera Vivien odmaturovala a žena Monika slavila narozeniny. A sdílel také svoji fotografii s červeným nápojem.

„Někteří mi pořád píšete a ptáte se, proč chceme snížit DPH na točené pivo. Vždyť o tom mluvím už několik let. Selský rozum, ne? Když snižujeme DPH na točené pivo, tak to jde do hospod. A když bude hospodský čestný, tak vám sníží cenu piva. Věděli jsme, že když začneme hospodské nutit, aby začali přiznávat jedno každé prodané pivo, kofolu a utopence, bude to pro některé šok. Takže jsme jim už od začátku snížili DPH na jídlo a nealko z 21 na 15 procent. A i tak jsme vybrali na daních víc než předtím. Minulý rok o šest miliard. A teď chceme snížit další daně, DPH na jídlo, nealko i točené pivo, sakumprásk na deset procent. Takže vážení komentátoři, právě teď jsme pravicoví. Ne jako ta ‚pravicová‘ ODS, která nám daně navyšovala, jak si určitě pamatujete,“ poznamenal úvodem Babiš a odmítl, že by v Česku zkrachovaly hospody. Podle něj se totiž otevřelo nejvíc hospod a restaurací za posledních pět let.

Anketa Líbilo se vám Zemanovo ,,pálení trenek"? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 715 lidí

„Sami hospodští teď říkají, že problém není placení daní, ale sehnat dobrého kuchaře a číšníka. Holt chybějí lidi. A to je dneska největší problém všech zaměstnavatelů, živnostníků a celé ekonomiky. A k tomu samozřejmě vzdělávací systém, který by učil profese, které skutečně potřebujeme,“ poznamenal také Babiš.

„Pro mě je hospoda součást českého kulturního bohatství. Stejně jako hrady a zámky. Mimochodem, už dva roky po sobě se na naše hrady a zámky přišlo podívat 5,5 milionu lidí! Když vidíte ty spokojené americké, japonské nebo australské turisty, co si po exkurzi na hradě vychutnávají pivo v tradiční české hospodě, dojde vám, že naše země má v cestovním ruchu neskutečný potenciál,“ řekl s tím, že cizinci jsou z krás české země úplně nadšení.

„Já jsem si třeba zvykl používat výhled na Prahu jako součást jednání. Vždycky zavedu návštěvu ze zahraničí na terasu buď Kramářovy vily, nebo teď Hrzánského paláce, kam jsem se musel přestěhovat kvůli opravě Strakovky. Osobnosti světové politiky i kultury tady mají otevřenou pusu, dělají si selfíčka. Prostě jim vždycky dojde, že se ocitli na zvláštním místě. Na terase máme stolky se slunečníky, takže tu můžeme rovnou jednat,“ poznamenal a jmenoval politiky, kteří byli z výhledu na Prahu nadšeni.

Popsal také to, jak se on sám vydává za partnery do zahraničí. „A teď učitelé. Jak už jsem vám psal, požádal jsem ministra Roberta Plagu, aby zorganizoval setkání s děkany pedagogických fakult. Ve stejném stylu, jako jsem se už potkal se všemi děkany lékařských fakult. Přijeli z celé republiky. Jde o to, že z profese kantora musíme udělat opět prestižní povolání. Takže jsem chtěl slyšet z první ruky nápady a názory. I děkani to ocenili. Prý nepamatují premiéra, který by se s nimi osobně potkal a chtěl řešit situaci ve školství a postavení učitelů,“ řekl s tím, že vláda zvyšuje učitelům platy, aby člověk za katedrou nebral míň než člověk za kasou.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Čeká nás klíčový týden, který rozhodne o tom, jestli vznikne vláda s důvěrou. A hned dva výjezdy do krajů, V4 v Budapešti, kde se potkám i se Sebastianem Kurzem, a spousta dalších věcí. Ale samozřejmě nejvíc se těším za vámi do Pardubického a Olomouckého kraje. Jedeme už zítra,“ dodal Babiš.

Celý příspěvek Andreje Babiše:

Čau lidi, tak tenhle týden byl pro moje holky fakt velkej. Vivien odmaturovala a Monika slavila narozeniny. A skočím rovnou na pivo. Někteří mi pořád píšete a ptáte se, proč chceme snížit DPH na točené pivo. Vždyť o tom mluvím už několik let. Selský rozum, ne? Když snižujeme DPH na točené pivo, tak to jde do hospod. A když bude hospodský čestný, tak vám sníží cenu piva. Věděli jsme, že když začneme hospodské nutit, aby začali přiznávat jedno každé prodané pivo, kofolu a utopence, bude to pro některé šok. Takže jsme jim už od začátku snížili DPH na jídlo a nealko z 21 na 15 procent. A i tak jsme vybrali na daních víc než předtím. Minulý rok o šest miliard. A teď chceme snížit další daně, DPH na jídlo, nealko i točené pivo, sakumprásk na 10 procent. Takže, vážení komentátoři, právě teď jsme pravicoví. Ne jako ta „pravicová“ ODS, která nám daně navyšovala, jak si určitě pamatujete.

Když jsme ohlásili, že začneme daně vybírat důsledně, tak lidi hudrovali, že hospody zkrachují. Taky komentátoři. Ti teda brblají každý den, ať udělám co udělám. A zkrachovaly hospody? No koukejte: vloni se v Česku otevřelo NEJVÍC hospod a restaurací za posledních pět let! Máme jich v přepočtu na hlavu nejvíc ve střední Evropě. Dvakrát víc než v Polsku nebo Německu. Sami hospodští teď říkají, že problém není placení daní, ale sehnat dobrého kuchaře a číšníka. Holt chybí lidi. A to je dneska největší problém všech zaměstnavatelů, živnostníků a celé ekonomiky. A k tomu samozřejmě vzdělávací systém, který by učil profese, které skutečně potřebujeme.

Teď výběr toho, co mám tenhle týden za sebou:

Vyjednávání o vládě

Schůzka s panem prezidentem

Schůzky s kandidáty na ministry

Stěhování do Hrzánského paláce

Generální tajemník Světové turistické organizace OSN: řešili jsme cestovní ruch

Vícepremiér Ukrajiny: energetika, víza pro pracovníky

Dánský ministr financí: ekonomika, migrace

Komisař pro výzkum, vědu a inovace: program Horizon Europe

Drážďany: 25 let spolupráce se Saskem a co dál

Jednání o rozpočtu

Vláda

Tripartita: minimální mzda

Schůzka s děkany pedagogických fakult: jak zvýšit prestiž učitelů

České exportní fórum: CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism

Dřív, než půjdu dál, chci se vrátit k těm hospodám. Pro mě je totiž hospoda součást českého kulturního bohatství. Stejně jako hrady a zámky. Mimochodem, už dva roky po sobě se na naše hrady a zámky přišlo podívat 5,5 milionu lidí! Když vidíte ty spokojené americké, japonské nebo australské turisty, co si po exkurzi na hradě vychutnávají pivo v tradiční české hospodě, dojde vám, že naše země má v cestovním ruchu neskutečný potenciál. Bavil jsme se o tom s generálním tajemníkem Světové turistické organizace OSN, Zurabem Pololikashvilim. Jsme oficiálně šestá nejbezpečnější země na světě a sedmá nejklidnější. K tomu tolik zachovaných památek, že můžeme v klidu konkurovat jakémukoli státu v Evropě. A spoustu dalších památek budeme rekonstruovat.

Pracujeme teď na tom, abychom přilákali turisty i jinam než do Prahy, Krumlova nebo Telče.

Jak tady žijeme, tak si to fakt neuvědomujeme, ale cizinci jsou z krás české země úplně nadšení. Já jsem si třeba zvykl používat výhled na Prahu jako součást jednání. Vždycky zavedu návštěvu ze zahraničí na terasu buď Kramářovy vily, nebo teď Hrzánského paláce, kam jsem se musel přestěhovat kvůli opravě Strakovky. Osobnosti světové politiky i kultury tady mají otevřenou pusu, dělají si selfíčka. Prostě jim vždycky dojde, že se octli na zvláštním místě. Na terase máme stolky se slunečníky, takže tu můžeme rovnou jednat. Třeba jako když nás navštívil dánský ministr financí Kristian Jensen. Mluvili jsme hlavně o hospodářské spolupráci, energetice, obranném průmyslu, stavebnictví, zemědělství, digitalizaci, elektronizaci státní správy. A jasně, že došla řeč na budoucnost Evropské unie, unijní rozpočet, migraci a spoustu dalších věcí. Česko i Dánsko jsou jedny z nejpokročilejších zemí v oblasti udržitelného rozvoje. Schůzka to byla hrozně příjemná a neformální. Dokonce tak neformální, až z toho byli zmatení lidi z protokolu. Normálně se musí státníci potkávat přísně podle notiček: podání rukou u státních vlajek, odchod do pracovny, usazení podle jmenovek… My jsme si prostě podali ruce a začali si povídat. Taky jsme dost přetáhli.

Z výhledu na Prahu byl nadšený i Carlos Moedas evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace. Je to sympaťák, taky přišel do politiky z byznysu, kde pracoval jako ekonom a bankéř. Takže to není žádný svázaný bruselský úředník. Mluvili jsme spolu francouzsky a pak i s jeho delegací anglicky. Hlavně o investicích Evropské unie do výzkumu. Den předtím se potkal i s Robertem Plagou a zástupci Akademie věd v Dolních Břežanech, kde sídlí laserové centrum ELI Beamlines, vybudované za evropské peníze.

Carlos měl super hlášku. Že Evropa je dobrá v převádění peněz do znalostí, ale ne v převádění znalostí tak, aby přinesly peníze. S tím stoprocentně souhlasím. Naše země má skvělý základní výzkum. Hlavně lasery, nanotechnologie a medicínu. Máme 30 špičkových vědců, kteří získali granty Evropské výzkumné rady, a na ně je fakt těžké dosáhnout. Musíme se postarat, aby byli naši vědci konkurenceschopní v Evropě i ve světě, takže jim příští rok přidáme 2,1 miliardy. Na vědu a výzkum půjde skoro 36 miliard. A taky samozřejmě pracujeme na tom, aby přispívala i Evropská unie.

A další návštěva. Tentokrát přijel vícepremiér Ukrajiny ????????? ???????. Už jsem vám psal minule, že chceme co nejrychleji vyřídit pracovní povolení pro ukrajinské dělníky, aby nám pomohli v boji proti kůrovci. V lesích a na pilách zoufale chybí pracovníci a naši lidi o tenhle džob nemají zájem. Volodymyr mi řekl, že u nich vítají české firmy. Minulý rok se náš vzájemný obchod zvýšil o skvělých 27,6 procent. To dělá 1,9 miliardy euro. Náš vývoz se zvedl o třetinu. Nakonec mě Volodymyr pozval k nim na návštěvu. Dokonce jsem dostal dárek. Krásný jantarový obraz. Já jemu zase dal svoji knížku.

Nebylo to ale tenhle týden tak, že by jen jezdily delegace za mnou. I já jsem vyjel za našimi partnery. V Drážďanech se totiž slavilo 25 let česko-saské smlouvy o spolupráci. Video jsem vám sem už dával. Byl jsem až trochu nesvůj, jak mě saský Ministerpräsident Michael Kretschmer vychválil za mou práci na vztazích s Evropou a Saskem. Bylo to od něj moc milé a děkuju mu za to.

Se Saskem máme skvělé vztahy, jsme jejich největší dovozce a druhý největší obchodní partner, máme společné zdravotnické, školské a mládežnické projekty. Na obou stranách makáme na tom, abychom konečně propojili Prahu s Drážďany rychlovlakem. A konečně se nám podařilo dokončit tu zakletou dálnici. Trvalo to 32 let! Postavili jsme dvě společná policejní centra a naši i jejich policisté můžou zasahovat do deseti kilometrů na obou stranách hranice. Bojujeme spolu proti pašerákům drog, hlavně pervitinu. Společně pracujeme na ochraně proti povodním. Na vybraných základních školách v Sasku se vyučuje čeština a naše vysoké technické školy spolupracují třeba s Fraunhoferovým institutem, což je největší evropská výzkumná organizace. Taky naše republika a Sasko společně podali žádost o zápis Hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří na seznam UNESCO. No a budeme dodávat české tramvaje do Saské Kamenice.

A teď učitelé. Jak už jsem vám psal, požádal jsem ministra Roberta Plagu, aby zorganizoval setkání s děkany pedagogických fakult. Ve stejném stylu, jako jsem se už potkal se všemi děkany lékařských fakult. Přijeli z celé republiky. Jde o to, že z profese kantora musíme udělat opět prestižní povolání. Takže jsem chtěl slyšet z první ruky nápady a názory. I děkani to ocenili. Prý nepamatují premiéra, který by se s nimi osobně potkal a chtěl řešit situaci ve školství a postavení učitelů.

Celkem máme u nás devět pedagogických fakult. Jenže třeba na Karlovarsku, Zlínsku, Pardubicku, Vysočině i ve Středočeském kraji chybí. Zaujalo mě, že sami děkani volali po analýze, kde máme jaké učitele a kde naopak chybí, prostě je potřeba zavést registr kantorů, stejně jako se to povedlo spustit Adamovi Vojtěchovi u lékařů. Učitelé by taky měli rádi jiné právní postavení než obyčejný občan. Ale já myslím, že úctu ke kantorovi nevymůže zákon, ale výchova. Rodiče musí přece vést děti k tomu, aby si učitele vážily, ne že je budou doma ještě hecovat. Jsou dneska rodiče, pro které je jejich dítě svaté, geniální a má ve všem pravdu, zatímco učitel má sloužit a pomáhat jim dítě rozmazlovat. Super. Musíme se všichni snažit, aby se tohle změnilo. Škola má děti formovat a to častokrát znamená tlačit na ně, mít nároky. Někteří rodiče to prostě nechápou.

Každopádně, naše vláda zvyšuje učitelům platy, aby člověk za katedrou nebral míň než člověk za kasou. Od příštího roku 15 procent a do roku 2021 se chceme dostat na průměr 45 tisíc měsíčně. Děkani mi řekli, že platy na vysokých jsou někdy tak nízké, že někteří vysokoškolští kantoři radši odchází učit na střední nebo dokonce základky. To se snažíme změnit.

Tím se dostávám k platům obecně. Ve veřejné sféře stouply za posledních šest let o 61 procent. To je o 77 miliard korun. Psal jsme vám už několikrát, jak zvyšujeme platy sestřičkám. Na příplatcích dostaly víc, než bylo požadováno. A vytvořili jsme prostor, aby zdravotnictví mělo peníze na navýšení platů. Jde tam 20 miliard navíc celkem, a 13 miliard do nemocnic. Tím, že jsme navýšili poplatky, tak můžou stoupnout platy u sester a zdravotního personálu minimálně o 10 %.

Myslím, že tahle čísla vás budou určitě zajímat. Když vezmeme roky 2013 - 2019, tak třeba u bezpečnostních sborů stouply platy o 39 procent. To znamená průměrně o 12.262 korun. U učitelů v regionech stouply dokonce o 41 procent, takže o 10.874 korun. Zdravotním sestrám stoupl průměrný plat dokonce o 53 procent neboli 15.018 korun. Pak tady máme zaměstnance v sociálních službách, kteří se třeba starají o staré a nemohoucí lidi. Těm jsme zvedli mzdy o 59 %, to znamená 11.546 korun, podobně si polepšili zaměstnanci v kultuře.

Když vidím tyhle čísla takhle pohromadě, tak si říkám, že jsme odvedli pořádný kus práce. Abychom mohli vůbec platy zvyšovat, museli jsme pořádně zamakat na výběru daní. Ale jsem rád, že moje práce 15 hodin denně a tvrdá práce mých kolegů má tyhle konkrétní výsledky.

Není to samozřejmě jen o výběru daní, ale i šetření na provozu státu. Mluvil jsme o tom na Českém exportním fóru.

Chceme sjednotit nejen exportní politiku, ale i propagaci naší země a turismu. Typický příklad, kdy je potřeba do chodu státních institucí vnést selský rozum je CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism. To jsou naše zastoupení v zahraničí pro obchod, export, investování, turismus. Bylo by super, kdyby nebyly nesmyslně rozstrkané a nějak by mezi sebou spolupracovaly. Když jsem pracoval v zahraničním obchodu já, tak jsme to obsluhovali přes jednu osobu. Všechno. Že je to správný přístup, mi potvrdili i ve Finsku, kde jsem byl nedávno na návštěvě. Tam mají jednoho velvyslance, který dokáže odprezentovat finským zájemců všechno a zároveň zastupovat naše firmy.

Chtěl bych prostě centrálně dohlížet na problematiku exportu, zastoupení v zahraničí, propagaci cestovního ruchu a koordinaci těchto institucí.

Schválně jsem nechal udělat analýzu a spočítat, kolik bychom ušetřili, kdybychom tahle naše zastoupení ve světě zracionalizovali a hledali mezi nimi synergie. 130 milionů korun ročně!

Ministerstvo průmyslu a obchodu už má za úkol předložit fúzi zastoupení Czech Tradu a Czechinvestu, a ministerstva zahraničí a ministerstvo pro místní rozvoj mají hledat spojení a synergie mezi Czech Tourism a českými centry a agenturami.

A taky musíme vypracovat jasnou exportní politiku, abychom podporovali jen takové projekty, ze kterých jdou peníze zpátky do Česka.

Co dál? Bylo mi velkou ctí potřást si během fóra rukou s šéfkonstruktérem Škody Favorit panem Petrem Hrdličkou a předat mu cenu Asociace exportérů za jeho celoživotní přínos. Fotku jste už určitě viděli.

Tak, a to je celé. Čeká nás klíčový týden, který rozhodne o tom, jestli vznikne vláda s důvěrou. A hned dva výjezdy do krajů, V4 v Budapešti, kde se potkám i se Sebastianem Kurzem a spousta dalších věcí. Ale samozřejmě nejvíc se těším za vámi do Pardubického a Olomouckého kraje. Jedem už zítra. Mějte se všichni moc hezky a užijte si zbytek neděle.

Psali jsme: FOTO Babiš odjel beze slova z Lán. Před novináři tedy promluvilo dítě a protibabišovský aktivista Policie ČR: Není rychlost jako rychlost Fiala (SPD): Babiš lepí politického kočkopsa FOTO V Lánech se právě rozhoduje o dalším osudu vlády. Babiš minul desítku protestujících a už je u Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef