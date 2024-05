Babiš: „Konečná a ten Turek.“ „Máme plán. Ukážeme ho.“

reklama

„Koukám, že je volná část sálu, což dříve nebývalo, ale nic nevyčítám. Naši voliči bohužel moc zájem o evropské volby nemají. Spoléhám na to, že nějaký finiš bude. I když chodím mezi lidi, tak evropské volby nejsou předmětem zájmu a je to škoda, protože lidé by měli vědět, že Evropa má přímý dosah na to, že máme jedny z nejvyšších cen elektřiny. Fialova vláda nezastropovala její ceny u výrobců. Na rozdíl od Macrona, který to udělal, a proto dnes Francie velmi prospívá. Elektřina se používá na všechno – to ale pan premiér ještě neobjevil. Ten objevil jen nutelu a měl by objevit, že elektřina je potřebná i na výrobu rohlíků, potravin a dalšího. Mohlo se to udělat u nás za našeho předsednictví, kde je směrnice, která stanoví, že cena elektřiny je stanovena podle elektřiny z plynu, a to je nejdražší elektřina. Kdyby se oddělila, tak máme podstatně levnějí elektřinu. O tom rozhodla Evropská komise. Je tam směrnice o emisních povolenkách, které měly původně stát podstatně méně. A chybou bylo, že vláda nevykoupila sto procent ČEZu. V rámci dividend se vzalo sto miliard a za tyto peníze si mohl ČEZ koupit své akcie a potom mohla vláda určit částku. Oni určili strop 6000 korun za megawattu, což je čtyřikrát více a je to více než na Slovensku, ve Francii a jinde a výrobci elektřiny měli zisky ve výši několik set miliard. Tam to všechno začalo. Je to chyba i paní Merkelové, která chtěla porazit Zelené a rozhodla se zavřít tři jejich jaderné elektrárny, což je šílené rozhodnutí,“ uvedl na začátek svého vystoupení Andrej Babiš.

Green Deal podle něj ničí průmysl a „…některé naše firmy odcházejí do Spojených států nebo do Asie, protože tady nejsou schopny podnikat v konkurenčně schopných podmínkách“.

Vládní plky

„Vláda se vás snaží přesvědčit, že nebude na důchody. To říkali už v roce 2010. Tehdy ODS rozhodla, že důchodci dostali nulu. Na rozdíl od nich jsme měli v programu jasnou výši důchodu, jasné platy učitelů. Tato vláda žádný program nemá! Tedy měla program před volbami, na který po volbách zapomněla, něco deklarovala a vůbec to nevyhodnocovala. Když jsme začali, tak byl důchodový účet minus 48 miliard. Postupně, výběrem daní – tato dnešní vláda neví, co je to slovo příjmy, to ignorují – takže jsme jej dostali do přebytku v roce 2018 a 2019. Pak byl covid, to byl obrovský propad a v roce 2021 jsme byli zas blízko nuly. Takže na důchody bylo. Oni straší naše i příští důchodce, aby pracovali déle. A říkají, že ušetří 300 miliard na 30 let. To je 10 miliard ročně. Patnáct miliard je příjem EET, kterého se vzdali,“ konstatoval Andrej Babiš a pokračoval: „Je to podvod, podfuk, je to nenormální, že tato vláda, hned jak nastoupila, vzala důchodcům slevy na jízdné, i mladým a studentům a navyšovala daně. Oni s tím, jak nebude na důchody, prostě hrozí stále. Pan prezident nepomohl. Když jsme končili, byli jsme šestá nejméně zadlužená země. Nyní jsme na desátém místě.“

„Nikdo to nekritizuje, protože média jsou na straně pětikoalice. Teď zas chtějí, abychom platili větší poplatky za televizi a rádio. Takže každý, kdo má i jen připojení na internet a i když nekouká na provládní ČT24, tak musí platit. Takže se média korumpují, dávají se desítky milionů do zbytečných kampaní. Plno lidí tomu věří, co se v médiích říká. My se snažíme to vyvracet, ale nemáme takový dosah. My máme jasný program, ale proč bychom jej měli ukazovat, takže jej ukážeme a půjdeme s ním až příští rok do voleb.“

Kdo je tady vlastně dezolát

„Vláda pořád mluví o Ukrajině, o munici, o válce, a pokud sledujete média, tak musíte vidět ten dvojí metr. Když jsem mluvil o míru, tak jsem byl dezolát a nevím co všechno, ale už i prezident Pavel mluví o míru – kdybychom my řekli takovéto věci, tak by byl problém a média by nás od rána do večera kritizovala. Já si nestěžuji, jen to konstatuji. Lidi se prostě musí rozhodnout, koho chtějí a koho nechtějí. Vidí, jak se vládne. Nechápu, jak někdo může volit pětikoalici, protože oni i do evropských voleb nemají program. Niedermayer má promigrantský názor a je pro euro, Vondra chce zase něco jiného, takže oni nemají žádný program. Oni mají program jen proti nám,“ konstatoval Babiš.

Televize ano či ne

V diskusi vystoupila starší žena, že prý „budete mít duel s Fialou. Já se těším, jak mu to nandáte“.

Babiš propukl ve smích. „Ty diskuse s panem premiérem jsou zajímavé. Myslím, že je nejprolhanější politik od revoluce. On uvěřil svým lžím,“ konstatoval za potlesku auditoria. „ Zdravotnictví byla pro nás priorita. Chtěli jsme navyšovat absolventy lékařských fakult, aby byly zdravotní sestry motivované a měly výsluhy, protože v příštích letech odejde do důchodu 12 000 zdravotních sester,“ informoval přítomné Babiš.

„Já chodím do debat jenom s ním. My máme stínového premiéra Karla Havlíčka. Mimochodem debata v České televizi – zatím nám neodsouhlasili jeho účast. Protože já tam nechodím a už nikdy v životě tam chodit nebudu. Tak jsme navrhovali Karla a uvidíme, jestli jej budou akceptovat nebo tam bude prázdná židle,“ uvedl Babiš.

Jak se kšeftuje s emisními povolenkami

Mladý muž se zeptal na emisní povolenky, že je to cenný papír. „Proč se ta cena vyšponuje a proč není zařízeno, aby se s ní nedalo obchodovat?“

„Někdo to nedomyslel nebo si to připravil tak, aby na tom zbohatl, protože to je jistota. Nejlepší by bylo, kdyby se to vůbec neobchodovalo. Jako bývalý premiér jsem chtěl, aby se to zastropovalo na 30 euro. Evropská komise zaplatila miliony za nějakou predikci. Nu a v roce 2020 nebo 2021 už stála 80 euro. Podle mne to totálně likviduje trh, vydělávají na tom spekulanti. Já jsem lobboval za to, aby se situace změnila. Pan Fiala mne v debatě na CNN napadal, že jsem s tím nic nedělal. Není to pravda, ten, kdo s tím nic nedělal, byl on, i když se kasal, jak všechno změní. Emisní povolenky jsou prostě spekulace a někdo na tom vydělává miliardy. A je to vlastně daň, takže Evropská komise dostává z toho miliardy eur. Hubáčková v roce 2022 zařídila, že kdo má baráky s vysokými emisemi, tak budete muset do toho investovat. Také slibovali, že nedovolí zákaz prodeje a výroby spalovacích motorů,“ konstatoval Andrej Babiš.

„Když zakážou fosilní paliva, tak co zakážou dál?“ zněl další dotaz ze sálu, tentokrát od muže předdůchodového věku.

Zaznělo upozornění, že další na řadě je zákaz palivového dříví, které již dnes se přesunulo do vyšší daně z přidané hodnoty.

Sociální spravedlnost – slovo neznámé?

Další muž pak promluvil o rozdílu výplat „… kuchařky ve školní jídelně a vy jako poslanci a europoslanci tam berete i dvacetkrát víc. Je to udržitelné ve společnosti? Také jsem sem chodil, když byl ještě plný sál. Chybí nám sociální spravedlnost… Lidé jsou na tom špatně a vy se tím nezabýváte. Jste velice vytížený člověk, fandím vám, ale vysvětloval jsem, že je třeba se zabývat poměrem mezi základní mzdou a mzdou státního zaměstnance“.

Babiš: „Průměrný plat nepedagoga, tedy třeba uklízečky nebo kuchařky, v roce 2017 byl 17 000 korun. Kdybych ještě šel zpátky, tak v roce 2014 byl 14 000 korun. My jsme končili v roce 2021 a byl přes 25 600 korun. Učitele jsme začínali na 31 500 korun a dotáhli jsme to na 48 000. Já nejsem typický poslanec ani politik. Opakovaně jsem navrhoval zmrazení platů politiků, a dokonce to bylo schváleno vládou v roce 2021 a tihle podvodníci, kteří jsou ve vládě, protože nenacházím jiné slovo, to ještě před volbami odsouhlasili, protože věděli, že Senát to zabije. Je to jejich pokrytectví. Vím, že je to nespravedlivé…“

„Ministr školství bydlí za 57 000. Senátor, který chodí do práce možná ve středu a ve čtvrtek – mimochodem na vládě, když jsme tam chodili, tak jsem jej nikdy neviděl. Člověk, který řídí poradu vedení na základě nějaké videokonference, nebyl schopen sehnat 800 milionů korun pro nepedagogické zaměstnance. A teď nedávno dal rozhovor, že chce desítky miliard z rozpočtu! Kdo reagoval? Šéfka TOP 09, kde na to vezmou... Je to absurdní. Oni v programovém prohlášení nemají žádné číslo,“ uvedl dále Babiš.

A pochlubil se: „Já jsem byl jediný poslanec, který zveřejnil i ten navýšený příjem. Bylo to asi 160 000. Já jsem nejméně placený, protože nejsem v žádném výboru, mám základ, pak mi dávají už ze základu asi 38 000 korun, i když bydlím v Průhonicích, na dopravu. Což nikdy nemohu utratit, ale tak to je. A mimochodem, všechny příjmy od vstupu do politiky posílám samoživitelkám. Poslanci si ale příjem zaslouží, protože pokud by měli extrémně malé příjmy, tak budou dělat kšefty a bude je platit někdo na ruku.“

„Všichni, co jsou ve vládě, ti jsou na vrcholu kariéry. Je to tam samý učitel a berou těch 250 000. Všechno mají zdarma, stravu, ochranku, výlety do zahraničí. Ten zbytečný ministr Dvořák zaměstnává svého syna, všude samí kámoši, jedí tam zdarma…“

„My jsme nikdy neměli ve sněmovně většinu, nikdy to nebylo 108. Hlavní problém naší země a celé Evropy je, že není většinový systém. Kdybychom měli příležitost vládnout čtyři roky bez toho, aby nás vydírali komunisté nebo jsme se stále dohadovali se socany, tak by to vypadalo jinak.

V Evropě jsou obrovské výhody, důchody. Vondra hraje o všechno. Když už tam bude potřetí nebo po kolikáté, tak bude mít skvělý důchod,“ pokračoval dále Andrej Babiš.

„Je to problém ministra, který, kdyby chtěl, tak řekne Fialovi – buď dáš peníze do školství, nebo odcházíme z vlády. Bez STANU pětikoalice padá. Vždyť Bek byl ministr pro EU! Neviditelný. Úplně zbytečně. Také si myslím, že jejich odboráři jsou slabí, že mají potencionál, ale těžko jim můžeme radit. Celá tripartita je více méně slabá, mají tam předsedu, jakého mají, k tomu se raději ani nechci vracet. Vláda má vybrané své podnikatele, kteří ji chválí…“

Příjmy lidí v Evropské komisi jsou podle Babiše zvyšovány o inflaci. „Normální Evropané mají stejné názory na budoucnost, jako máme i my.“

„Musíme platit plyn přes burzu, nejde uzavřít smlouvu s Gazpromem?“ zněl další dotaz.

„Vláda vytvořila nějaké povědomí, že něco nakupují, ale oni nenakupují plyn. Například nikdy jsme nedováželi tolik ruské ropy. To nakupuje Unipetrol, což je PKN Orlen a o tom rozhodují Poláci. Divadlo o rozšíření ropovodu za naše peníze je zas jenom politika. Fiala opakovaně lhal. Poprvé to bylo o tom, že jsme něco neřešili s norským plynem. Smlouvu na deset let uzavřel státní podnik Transgaz v roce 1997. Když jej pak za Grégra a Zemana prodali, tak smlouva logicky skončila. To byla první lež. Další: Prý jsme údajně nechtěli propojit plynovod Stork z Polska. Oni to nechtěli. Teď Síkela koupil Net for Gas, ty velké trubky, takže to může udělat. Samozřejmě mlčí, protože lhal. Plyn nakupuje ČEZ. Plyn na rozdíl od ropy se nedá identifikovat, protože v trubkách je jeden plyn, je tam vše pomíchané dohromady, i norský, i ruský i CNG. Takže je to nějaká propaganda. Ruský plyn stále teče přes Ukrajinu na Slovensko a dále,“ odpověděl Babiš.

Dotaz muže důchodového věku: „Není to trestný čin, že ta koalice nám něco slibovala a nestalo se nic? To pak může každý naslibovat, co chce.“

„Levice a pravice neexistuje. Oni mají stejný program – prachy a moc. Takže vám naslibují a co. Proto říkám, že Fiala je nejprolhanější politik. Politik, ne premiér! Ty jeho flagrantní lži. Podívejte se na daň z nemovitostí,“ uvedl šéf ANO za potlesku, „jak to, že je inflace jen dvě procenta? Za Babiše byla desítka pivo 22,70 korun. Teď jsem v Ostravě platil za dvanáctku 70 korun! Všechno navýšili. Propaganda je obrovská, je to jeden systém těch, kteří tady spolu fungují včetně vybraných aktivistických novinářů. To je už od revoluce, stále podobní lidé,“ konstatoval Babiš.

Žena z auditoria bojovně: „Jsou to vlastizrádci, nic jiného!“

Babiš: „Lidé zapomínají, média to nepřipomínají.“

Muž ve středním věku: „A teď ta korespondenční volba…“

Babiš: „Možná tam budou 40 let,“ zasmál se.

Další dotaz vznesla žena ke korunovačnímu kříži.

Babiš na to: „Je to jiný kříž. Já jsem se tam byl podívat. Je to úžasná výstava. To jsou klenoty svatovítské katedrály. To má nevyčíslitelnou hodnotu. Mne na tom štve, že to u nás nebylo vystaveno a oni řekli – když to chcete vidět, zajeďte si do Drážďan, 8 euro je vstup. Není to ale součást korunovačních klenotů. Bylo by fajn, kdyby ti sponzoři, správní podnikatelé, co podporují pětikoalici penězi, mohli zařídit, aby se to vystavovalo u nás, doma. Ne každý pojede do Drážďan.“

Muž ze zadních sedadel: „Je to ale okupační den – kdy to bylo zapůjčeno, 15. 3.“

Babiš: „My to tak vnímáme, ale pan prezident může udělat cokoliv.“

„Když se nedáte do koalice, tak to bude až do voleb,“ poznamenal kdosi v sále.

Fotogalerie: - Druhé čtení korespondenční volby

