Babiš: Korumpujete svou provládní ČT. Poplatky jste zvyšovat nechtěli

„Pan ministr Baxa – jsem rád, že jste tady, vy zase korumpujete Českou televizi, vaši Českou televizi. To je vaše provládní Česká televize. A proč bychom měli platit vyšší poplatky? Proč? Já jsem jako poslanec tady navrhl 9. září 2022, návrh poslance Andreje Babiše, a dobře poslouchejte, důchodci a zdravotně postižení... jsem navrhl odpuštění rozhlasových a televizních poplatků, aby to tito lidé neplatili. Tak samozřejmě ten zákon nikdy nebyl projednán, já jsem navrhoval účinnosti 1. ledna 2023,“ zaznělo z úst Babiše v řečništi.

„Vy jste, pane ministře, řekl, a tady je článek z 3. 7. 2022: Vláda nechce zvyšovat televizní poplatky, prohlásil ministr kultury. Jste to vy? Pan Baxa? Jste to vy, ministr kultury, Baxa. To jste vy. Co říkáte v Otázkách Václava Moravce, to je hlavní součást provládní nové totality, ne? On by si tam měl dát tu vizitku 5K, ať si tam dá tu cedulku. Řekněte Moravcovi, že zastupuje 5K. To je ta vaše totalita. Takže vy normálně korumpujete Českou televizi a navrhujete navyšování poplatků. Vy jste tady řekl 3. 7. 2022: Koncesionářské poplatky naše vládní koalice zvyšovat nechce. Je zapotřebí to v současné době takto otevřeně říct. Myslím, že jsou k tomu správné důvody. To jste řekl, ne? Podstatnější bude složení kontrolního orgánu České televize, podstatnější bude, jaký tam budete mít vliv, jak si to tam zase všechno zorganizujete. Já nechápu, vy jste jednou řekl, že nechcete navyšovat poplatky, tak proč teď to navyšujete? Já vím proč. To je normální korupce. Vy si normálně kupujete tu Českou televizi. Vždyť je provládní, ty pořady, co tam byly. Včera večer zase pan Železný... Vlastně jaký byl včera výstup z toho mého vystoupení? To je úplně neuvěřitelné, jak ta média zase opisovala,“ popsal Babiš.

„Odbočím. Včera. Tady je divize Seznam zprávy, to je právo novinky, takže obstrukce – Babiš šest hodin řečnil a Agrofert označil za svoji firmu. Přestavte si. Babiš včera ve Sněmovně patrně omylem označil koncern Agrofert za svou firmu, když prohlásil, že koalice zneužila politického... To je neuvěřitelné. Ti novináři, oni nemají ani elementární znalost lex Babiš jedna a dva? Vy nevíte, že majitelem Agrofertu je Babiš a tu firmu vložil do svěřenských fondů? Takže nemám právo vůbec s tou firmou mluvit, ani jí řídit. Ani to se nenaučili ti pisálkové, všichni to opisovali, dodala ČTK. Agrofert označil za svoji firmu omylem. Ne omylem. Agrofert je moje firma, akorát ji teď nemůžu řídit, protože jste přišli s lex Babiš jedna. Co je lex Babiš jedna? No, Babiš nemůže být ve vládě. To je neuvěřitelné, všichni to opisovali. A pan Železný z České televize to samozřejmě včera, když tam byla Dostálová, řekl, moderátor, dlouhá léta se AB snaží dávat najevo, že Agrofert nemá ve svých rukou a dnes řekl, že má. Neřekl jsem. Přestaňte lhát, Česká televize. Já jsem řekl, že Agrofert je moje firma. A tady tahle novodobá totalita... A skutečně pan premiér mluví jako Jakeš, Karel to říká dobře. Tak vlastně zase jste lhali včera, jo? Takže zase... takže ano, Agrofert mi patří, takže zase blbě. Titulky, že jsem označil firmu, tak se to naučte, vy pisálkové, kteří o tom píšete, že je něco jiného něco vlastnit a jiného, když to dáte do fondu, a to neovládá... a ze zákona. Vždyť jste mě za to chtěli nechat zavřít. Ano, účelově. Zase jsem byl vyšetřován. Vaše nová totalita. Doufejme, že se to naučí i pan Železný a ostatní, kteří o tom psali a opisovali,“ pokračoval Babiš.

„Takže vrátím se k tomu zákonu. Vy chcete korumpovat zase... nevidím důvod, proč bychom měli navyšovat poplatky. Proč? Ti lidé nejsou slepí, oni vidí, co ta Česká televize předvádí. I-rozhlas, to je hlavní kádrová zásobárna seznamu potom. Všichni ti hejtři odcházejí do seznamu a tam píšou, co je potřeba. Ten návrh je... Já už jsem navrhoval to zrušit. Mluvil jsem o tom včera. V Německu se to mění, v BBC a zkrátka nevidím důvod, abychom navyšovali poplatky. Proto navrhuji bod, aby se zrušily,“ zmínil Babiš.

„Tahle nová totalita a ta média postupují společně. To je vidět, jak oni mluví, jak kladou otázky a vlastně o čem mluví. A ta strategie je jaká? Zkuste se zamyslet, co všechno ti novináři teď říkají. Jak byste to dělali vy? Opozice. Jak byste to dělali vy? Proto druhý bod schůze navrhuji projednat prohlášení stínové vlády hnutí ANO, udělejme z Česka opět zemi pro budoucnost. Tak vážení pisálkové, tak si to přečtěte. (Zvyšuje hlas.) Přečtěte si to. Tady to máte. Naše vláda vedená Havlíčkem a dalšími našimi ministry může nastoupit zítra. Vždyť jsme tam byli. A když se ptali Stanjury, když byl v opozici, jak byste to dělali vy, tak Stanjura říkal, tak to je problém vlády, ne? Co my máme co navrhovat, už jsme vám toho dost navrhli. Taky to kopírujete postupně,“ zakončil toto téma pro dnešek Babiš.

