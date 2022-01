Babiš bude prezident? „To snad ne.“ Vémola by šel do boje

Ve čtvrtečním pořadu Co Čech, to politik! vysílaném na CNN Prima NEWS se tentokrát sešli k okomentování politických témat zápasník MMA Karlos Vémola a známí rappeři Marpo a Kato. Rozhodně se neshodli v pohledu na covidovou epidemii. Vémola razil názor, že covid není jen „rýmička“. Spolu s blížícími se prezidentskými volbami pak prozradili, kdo je jejich favoritem na hlavu státu. Zde se shodli alespoň na tom, že musí jít o personu, která nebude rozdělovat společnost.

Zápasník Vémola podle svých slov nebere nemoc covid-19 vůbec na lehkou váhu, upozornil, že nemoc si bere lidské životy a tak je třeba k ní přistupovat. „Já neznám snad nikoho, komu by nezemřel někdo blízký,“ řekl, že sám má takovou zkušenost. Rozhodně se proto nestaví proti očkování, mělo by ale zůstat dobrovolné. „Nechal bych očkování na uvážení každého z nás,“ řekl.

Pro demonstrace lidí, ve kterých očkování budí obavy, má proto také pochopení. „Protesty chápu, dotýká se to nás všech,“ pokračoval Vémola, který je sám očkován. Pokud očkování není pro odpůrce cesta, mělo by podle něj na demonstracích zaznívat i to, jaká by mohla být jiná varianta řešení, jak epidemii udržet pod kontrolou.

V otázkách covidu se rapper Kato a Marpo stali jeho oponenty.

Kato uvedl, že naopak nezná nikoho, kdo by na covid zemřel. „Neznám nikoho, kdo by kvůli covidu přišel o někoho blízkého. Ani těm covidovým statistikám nevěřím,“ uvedl a zmínil, že například děda jeho kamaráda zemřel při autonehodě, a protože v té době měl covid, hned byl zapsán do seznamu lidí, co zemřeli na covid, naznačil tím, že data jsou zmanipulovaná.

Na jeho slova navázal Marpo, ani on nezná nikoho, koho by covid zabil. „Musím zaklepat, mně naštěstí nikdo s covidem neumřel. Lidé kolem mě jsou zdraví,“ řekl s povděkem. Zároveň je také kritikem některých protiepidemických opatření, některá podle něj postrádala smysl, jeho coby hudebníka se velmi dotkla. „Když jsme jezdili loni koncertovat, tak jsem tušil, že bude vše zase zavřené, v zahraničí jsou benevolentnější,“ zmínil rapper.

Připomněl, že ani odborná veřejnost nemá stále dostatek informací. „Doktoři a vědci se stále nejsou schopni shodnout. Názory na čtvrtou dávku se rozcházejí,“ uvedl Marpo, který se nechal očkovat, ale chápe, že někteří lidé se zkrátka naočkovat nemůžou. „Své děti bych ale očkovat nenechal,“ dodal, že to vnímá jako zcela zbytečné.

Hysterii kolem covidu už se lze jen smát, dodal Kato. Vláda by měla k epidemii přistupovat se „selským rozumem“. „Covid mi dnes už přijde legrační, dokud mi ale vyloženě nehází někdo klacky pod nohy, tak to neřeším,“ pokrčil rapper rameny.

Vyzýval lidi ke kritickému myšlení. „Nejsme přece děti našich politiků, měli bychom používat vlastní hlavu a sami si zvolit, jak k tomu přistoupíme,“ míní. Především bychom tak měli činit ohledně očkování. „Vláda musí uznat, že to je další rýmička z mnoha, a konečně přestat hysterčit,“ zdůraznil Kato, který by prý nikdy nenechal očkovat své děti.

Nenaočkované děti jsou ale čím dal diskriminovanější, připomněl Vémola. „Máme plno dětských povinných očkování, bez kterých je nevezmou do školky. Když nejsou očkované, nejdou do školky,“ podotkl s tím, že zatím je to volba každého rodiče.

V čem ale pánové našli shodu, byl fakt, že covidová doba extrémně rozděluje naši společnost. A právě to by podle nich mohla změnit příští volba prezidenta, která Česko čeká v roce 2023. Jeden po druhém tak byli moderátorem vyzváni, aby prozradili, koho by nejraději viděli po Zemanovi v čele našeho státu.

Vémola bez dlouhého přemýšlení vyslovil jméno, které však není reálné, je jím Karel Gott. „Přál bych si, aby jednou kandidoval někdo tak oblíbený, jako byl Karel Gott, toho měli lidé rádi,“ zasnil se. Podobná osobnost by společnost prý konečně mohla spojit.

Nikdo takový se však Gottovi nepodobá. „Zatím ho tu bohužel nevidím,“ povzdechl si Vémola, že ideální kandidát na prezidenta se bude hledat jen stěží. V jednom má ale jasno, nesmí přijít nikdo další, jako je současný prezident Miloš Zeman nebo expremiér Andrej Babiš.

Dnes se mezi kandidáty na prezidenta najde celá řada osobností, sám by ale prý do boje o Hrad nešel. „Nikdy jsem neřekl, že bych zrovna já byl nejlepším prezidentem, ještě na to nemám věk,“ pousmál se. Kdyby ale prý na prezidenta kandidoval Slovák, tak by kandidoval také. „To bych jen tak nenechal,“ vtipkoval zápasník.

Představa, že by se na Hrad dostal právě Babiš, děsí také oba rappery. „Poslední dva prezidenti byli bývalí premiéři, takže se skutečně bojím, že se jím stane i Babiš,“ hrozil se Kato, podle kterého musí Českou republiku vést Čech. Konkrétního favorita na prezidenta ale nemá, k dnešním politikům se staví značně skepticky.

Babiš coby prezident nedá spát ani Marpovi. „Také se bojím, že se tam bude vehementně cpát Babiš. A bojím se, že lidi budou tak mimo, že by ho mohli zvolit, to by bylo šílené,“ kroutil hlavou. Ani on kandidáta na prezidenta nemá, ani neočekává, že bude na výběr z kvalitních osobností. „Budu volit menší zlo jako vždy,“ dodal rapper závěrem.

