Babiš chce vytvořit dlouhodobý investiční plán ČR

„Toto (požadavky) bychom chtěli mít v evidenci a potom to řešit nějakým velkým investičním fondem,“ uvedl Babiš. Doufá, že pro to získá podporu dalších stran. Jako příklad spolupráce uvedl novelu o liniových stavbách.

Investice jsou podle premiéra důležitější než vyrovnaný státní rozpočet a z tohoto hlediska bude sestaven i rozpočet na rok 2019. Letos chce Babiš získat chybějící peníze, například 500 milionů korun na investice do škol kolem Prahy nebo sumy na opravu místních silnic a kulturních památek – řešit mimo jiné lepším čerpáním peněz z evropských fondů.

Premiér také uvedl, že chce při plánovaných výjezdech vlády odhalit mimo jiné to, kteří majitelé pozemků blokují stavbu komunikací a obchvatů. Kritizoval kvůli tomu ekologickou organizaci Děti Země nebo soukromé majitele pozemků, kteří za své nemovitosti požadují nepřiměřené částky.

„Chci jít na to místo kolem Přerova, kde stojí dálnice a kde jsou ti živočiši, já je chci vidět. Chci vidět v Břeclavi těch 15 metrů, kde můžeme jedině udělat ten obchvat,“ řekl premiér. Podle něj je potřeba věci řešit se znalostí věci na místě, a kvůli tomu chce vyjet „do terénu“.

Senátor Jiří Vosecký (SLK) namítl, že to není úkol předsedy vlády. „Proboha, vy nemůžete kontrolovat žáby a křečky, na to máte lidi. Jestli to stihnete, tak před váma smeknu,“ uvedl. „Mě to baví, já neřeším žáby, já řeším obchvat Přerova,“ poznamenal k tomu Babiš.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) ocenil premiérovu snahu řešit věci prakticky a se selským rozumem, obává se ale, že praxe bude složitější kvůli tomu, že každé rozhodnutí je napadáno. Podle Štěcha to vytváří atmosféru „naprostého marasmu a stagnace“. „My se utápíme v podezírání a nečinnosti,“ posteskl si Štěch.

autor: mp