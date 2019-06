Babiš dělí lidi jen na své otroky a své nepřátele, varuje marketingový expert

Martin Jaroš byl jedním z řečníků na zatím poslední demonstraci proti Andreji Babišovi na Václavském náměstí. Tamní atmosféru si nemohl vynachválit.

„Líbila se mi ta komunita lidí, co na tom Václaváku byla. Já jsem tam přišel s celou rodinou, byla tam i moje máma. Neznámí lidé se dávali do řeči, byli vtipní, veselí, říkal jsem asi, že mezi takovýma lidma by bylo parádní žít. Cítil jsem, že to jsou lidi na správný straně,“ oznámil host Jiřího Kubíka v pořadu Výzva Seznamu.

Jaroš si je jist tím, že Babišova éra se blíží ke konci. Cítí to prý i sám Babiš a začíná z toho být nervózní. „Víte, ony ty boží mlýny melou,“ zdůraznil. Jedním dechem však dodal, že často melou pomalu. Babiše je prý potřeba porazit v řádných volbách, které můžou proběhnout až za dva roky. Babiš sice tyhle volby ještě může vyhrát, ale Jaroš věří, že už nedokáže najít další koaliční partnery, takže si neudrží moc.

„Já si myslím, že Andrej Babiš má jeden problém. On nedokáže vnímat lidi jinak než jako otroky, anebo nepřátele. Buď mu slouží, a pak jste otrok, ale on sám vámi pohrdá, nebo jste jeho nepřítel. Nemá nic mezi tím. Nemá takové to obyčejný partnerství jeden na jednoho. Mám s tím osobní zkušenost, ale mám taky velkou zkušenost s lidmi, kteří pro něj pracovali nebo pořád pracují,“ prozradil Jaroš.

„A myslím si, že tohleto je prokletí pro ČSSD, která se pokusila s ním jít do partnerství, i když samozřejmě musí dávno chápat, že nejde mít otevřené partnerství s někým takovým, a on je postupně zardousí. On je zničí. A tím sám sobě podřízne větev koaličních partnerů,“ pokračoval Jaroš,

„Ale ta katarze naší země nemůže spočívat v tom, že odejde jeden konkrétní polomafián. To by bylo příliš málo. Já věřím, že po té hrůze, kterou zažíváme teď, můžeme začít všichni dělat lepší a čistší politiku a utvářet lepší společnost,“ podotkl ještě.

Kubík hned připomněl, že podobný příběh nabízeli v minulosti Věci veřejné, později ostatně i sám Andrej Babiš, a teď tedy může přijít Jaroš a další lidé. Host uznal, že na tom něco je, jenže jedním dechem namítl, že má za sebou jiný příběh než Andrej Babiš, i když Babiš jednoznačně dokáže upoutat pozornost.

„Já se jeho voličům nijak neposmívám, ani se jim upřímně nedivím, protože on ten svůj produkt nabízí opravdu dobře. Já věřím v jednu věc, když máte energii a vedete lidi, když prostě s velkou silou někam ukazujete a vedete lidi, tak ty lidi automaticky jdu za vámi. A to Andrej Babiš zvládá skvěle,“ uznal Jaroš.

Ostatní strany prý v tomto za Babišem hodně zaostávají. Jaroš už příliš nevěří, že se stávající pravicová opozice zmůže na reakci. Už proto ne, že kromě Pirátů se prý nikdo nedokáže přiblížit Babišovu marketingu. Jaroš by to rád změnil. Spolu s dalšími lidmi prý chystá novou politickou stranu, byť chce prý napřed zjistit, zda o ni lidé vlastně mají zájem.

Inspiroval by se na příklad u Progresivního Slovenska, ze kterého vzešla i budoucí slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Tato strana dokázala dokonce vyhrát slovenské evropské volby. A stejně jako členové Progresivního Slovenska, chce Jaroš vystavět stranu odspodu.

autor: mp