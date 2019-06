Babiš maká, ale je přetížen. Hnus a podrazy v ANO, čučkaři brzo hnutí potopí. Drsné svědectví exposlance Chalupy

ROZHOVOR „Kritiku, že jsem krysa opouštějící potápějící se loď, zásadně odmítám. Nicméně je fakt, že na lodi už je tolik čučkařů s vrtáky, kteří dříve či později tu kdysi skvělou loď, královnu na českém politickém moři, jednoho dne skutečně potopí… A nepotrvá to dlouho. A u toho fakt nemusím být,“ vysvětluje exposlanec Bohuslav Chalupa v rozhovoru pro PL.cz svůj odchod z hnutí ANO. Andreje Babiše však brání. „S ohledem na to, jak je ČR delší dobu vnímána v Bruselu a potom, čeho jsme svědky, pokud jde o styl jednání Bruselu s Británií ve věci Brexitu (brexitáře pověsit a Británii potrestat, až se z toho pos..ou) nepochybuji, že mnozí bruselští loutkovodiči mají na ČR a jejího ministerského předsedy pifku s velkým P. Je velmi pravděpodobné, že jde o všestranný, komplexní a koordinovaný útok na Českou republiku,“ domnívá se.

Rozhodl jste se pozastavit členství v ANO. Proč? Je to kvůli potížím premiéra?

Potíže premiéra samozřejmě velmi pozorně vnímám, ale to v mém rozhodnutí hrálo jen minimální roli. Vzhledem k tomu, že jsem v aktivní politice již cca 7 let a mám za sebou i zkušenost poslance vládní a koaliční strany, nedělám si iluze o nekorektním a zmanipulovaném politickém boji na nejvyšší úrovni. A předsedu vlády na jednu stranu chápu v tom, že občas „ujede“, a obdivuji ho v tom, že přes snahu ho zahltit obrovským množstvím balastu, jeho pracovní výkonnost jako předsedy vlády to prozatím nijak neovlivnilo.

Anketa Myslíte, že Babišova vláda prospěla vaší osobní finanční situaci? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 6604 lidí

Což se ale dle mého soudu „zevnitř“ nedá tvrdit o jeho pozornosti, kterou věnuje hnutí ANO 2011, respektive tomu, co se v hnutí děje a jaké jsou nálady; abych byl objektivní – nevím, jak je to jinde, ale v Jihomoravském kraji stav rozhodně dobrý není.

Co říkáte na výtky, že opouštíte loď v těžké situaci, kdy je bombardovaná ze všech stran?

Do hnutí ANO 2011 jsem byl přijat v lednu 2012, kdy nás bylo všeho všudy jak švábů na pivo, naše preference byly na úrovni 0,2 %, o hnutí ANO 2011 nikdo nic nevěděl a jedinou perspektivou byla tvrdá několikaletá práce do dalších plánovaných parlamentních voleb. O předčasných volbách tehdy nikdo nic netušil. A tehdy do ANO vstupovali skuteční srdcaři – ani náhodou nešlo o lidi bažící po výnosných funkcích. To přišlo až kolem roku 2014.

Postupně jsem byl zvolen do funkce předsedy městské organizace Brno a následně do funkce předsedy Jihomoravského kraje a člena Výboru celostátní organizace. Prosadil jsem a jako v prvním kraji zrealizoval zakládání místních organizací, a tím se podařilo razantně zvýšil počet členů ANO, nejen v Jihomoravském kraji. Naše krajská organizace se stala jednou z nejpočetnějších a nejvlivnějších v celostátní organizaci. Pod mým vedením kraj významně uspěl v historicky prvních volbách do Parlamentu ČR, v prvních komunálních volbách, v krajských volbách, a konečně i ve volbách do Evropského parlamentu. Následně jsem obdržel mandát poslance a věnoval jsem se všemu, co mělo něco společného s obranou a bezpečností občanů ČR. Bohužel mi už nebylo dovoleno mnoho z toho, co jsem rozpracoval, dodělat. Zatím ??

Dovolím si nyní touto cestou poděkovat všem dnes bezejmenným „aňákům“ a sympatizantům, nadšencům, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat a mít viditelné výsledky. DĚKUJI.

V současné době však nemohu být komfortní například s tím, že hnutí vyslalo do Evropského parlamentu paní Maxovou, podporující manželství homosexuálních párů a další nesmysly rozkládající tradiční a zásadní hodnoty normálně fungující společnosti, adoptování bývalého Piráta a jeho posun do EP, jakoby v hnutí nebyl dostatek našich členů. Nelíbí se mi, že podpis ministra hnutí figuruje pod Marakéšskou úmluvou, nejsem komfortní s tím, že v hnutí prakticky nikoho nezajímá situace v obraně a bezpečnosti atd. Přijde mi to jako taková – pro mne nepřijatelná – hra, „ani ryba ani rak“.

Fotogalerie: - Bureši za katr

Z HNUTÍ ODCHÁZÍM v okamžiku, kdy je, co se týká politické moci, na vrcholu: 27–30 % volebních preferencí je skvělé postavení. Zároveň je to i velmi nebezpečné postavení, kdy mnoho nových členů (i nečlenů) jede bezpracně (i plagiátorsky…), takříkajíc, na vlně – ale pozor, nikoliv ANO, ale na vlně popularity pracovně zcela přetíženého Andreje Babiše. Samozřejmě nikdo neví, jak rozumně tuto „moc“ hnutí využije; a nebudu tajit ani to, že jsem nebyl komfortní s koalicí se 7% provařenou, ubohou ČSSD, že jsem nebyl komfortní s řadou takzvaných kompromisů a politických obchodů ve Sněmovně, s výkonem některých ministrů na jejich resortech atd. Vrcholem všeho pak byly události – kauzy – které se většinou dotýkaly politiků a představitelů ANO i v Jihomoravském kraji – jejich práce, kumulace funkcí, vybudování klientelistické sítě poslušných, intriky v zákulisí, jejich vystupování a jejich etický kredit, to považuji za destrukci práce všech nás jejich předchůdců.

Připomenu ostudu jako Brno: kauza Švachula není jenom o, jak jej nazval pan předseda, zločinci Švachulovi, to je o obecných poměrech zažraných do jihomoravské organizace a o lidech, kteří tomu přičinlivému členovi ANO pomohli jak do funkcí, kde mohl krást, tak i k jeho pocitu naprosté pohody, zajištěné beztrestnosti…Pan Švachula v tom nelítá sám, ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování to nebudu dále komentovat. Ale politickou odpovědnost komentovat mohu a budu – ti, kteří to organizovali, se na vás dále culí z „plakátů“.

Ing. Bohuslav Chalupa BPP

ex-poslanec (2013-2017), zastupitel, obrana a bezpečnost

kontrolní výbor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud na mé veřejné výtky a výzvy – směrem k předsednictvu, ke krajskému předsednictvu, ke členům – k návratu k tomu, co jsme chtěli v roce 2011–2012, k hodnotám hnutí definovaných na počátku jeho existence a našeho volebního programu z roku 2012 a 2013, je mi zcela bez uzardění před celým krajským předsednictvem slovy předsedkyně Malé vysvětleno: „je logické, že hnutí ANO 2019 je jiné, než bylo hnutí ANO 2011,“ pak není v podstatě co řešit. Ano, současní členové hnutí ANO mají právo to takto posuzovat, hlasovat a souhlasit a podle toho se pak i chovat (v zákulisí spousta řečí) – ale já to z mnoha důvodů respektovat nechci a nebudu. Jedinou férovou možností, jak tuto eticky osobní situaci řešit, i vzhledem k tomu, jak v poslední době probíhaly naše různé sněmy (jen formálně potvrzující zákulisní dohody hlavních, prvním místopředsedou hnutí podporovaných hráčů, mimochodem v podstatě žádné diskuse) je nikoliv přesvědčovat totálně podrobenou hlasující mlčící většinu, ale vlastní odchod z prostředí lidí, se kterými už nejsem rád.

Nikdy nebudu přístupný kompromisům tam, kde se jedná o zásadní věci. Tedy kritiku na mou osobu, že jsem krysa opouštějící potápějící se loď, zásadně odmítám a považuji ji za zcela zcestnou a neoprávněnou. Nicméně je fakt, že na lodi už je tolik čučkařů s vrtáky, kteří dříve či později tu kdysi skvělou loď, královnu na českém politickém moři, jednoho dne skutečně potopí… A nepotrvá to dlouho. A u toho fakt nemusím být.

Už několik týdnů probíhají demonstrace proti Babišovi. Co si o nich myslíte?

K demonstracím se vyjadřuji pravidelně – lidé mají nezadatelné právo na projevy nespokojenosti, pokud se samozřejmě odehrávají v platném právním rámci – to jednoznačně. Nicméně i já mám ve stejném rozsahu právo na svůj svobodný názor a jsem jednoznačně přesvědčen, že způsob, jaký organizátoři zvolili v prostředí 30 let demokratického uspořádání České republiky, je zcela mimo mísu.Není rok 1989, národ není sjednocený a uměle si vytvářet aureolu nových hrdinů nové sametové revoluce je totální pitomost a je to vlastně směšné – je to karikatura toho, co se v naší zemi odehrálo v roce 1989.

Různí, více méně neúspěšní, principálové a média materiálně závislá na státním sponzoringu (tedy našich daních) mají opět pocit, že jsou svědomím národa, dokonce hrdiny. V roce 2019, v České republice nejsou svědomím národa, jsou jenom buď úspěšní, nebo neúspěšní – takové je základní pravidlo kapitalismu. Pokud jde o mne, já mám své vlastní svědomí a nepotřebuji, aby mi ho obhajoval pan Minář, slečna Kocábová nebo pan Mládek a spol.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Demokratická soutěž v demokratické zemi má svá pravidla. Pokud manifestující chtějí skutečnou změnu, a pozor, také ji skutečně chtějí odpracovat, pak nechť otevřeně vstoupí do politického ringu; a uvidí se, jak dopadnou. Mimochodem, až uvnitř „Milionu chvilek“ začne jít o ty miliony, o teplé sesle a o moc, celé se jim to zbortí na hlavičky jako „Dům z karet“.Za mne, pokud dostanu možnost, rád si to s nimi na demokratickém „tatami“ rozdám, tvrdě, ale čestně podle pravidel… Ale diskutovat s mikrofonem a nekontrolovanými davovými emocemi na Václavském náměstí fakt nemá žádný smysl.

Hodně se rozebírá uniklý audit EK, který tvrdí, že je premiér ve střetu zájmů. Jaký názor máte na tento audit?

Nejsem právník, audit jsem nečetl, a i kdybych ho četl, tak tomu stejně nemohu jako neodborník správně porozumět. Je to na výsost věc odborníků a právníků, eventuálně orgánů činných v trestním řízení, státních zástupců a soudců… Pro mne to v tuto chvíli není nic takového, co by jakkoliv mělo mít – ve chvíli, kdy věc není ani žalovaná – zásadní vliv na fungování vlády a státu.

Co si myslíte o tvrzení Andreje Babiše, že je vše účelově připraveno?

Od okamžiku, kdy jsem vstoupil do politiky v dresu hnutí ANO z roku 2011, jsem byl očitým svědkem takového hnusu a podrazů, že nemám žádný důvod pochybovat o tvrzení pana Babiše. S ohledem na to, jak je Česká republika delší dobu vnímána v Bruselu (a naše postoje jsou naprosto správné) a potom, čeho jsme svědky, pokud jde o styl jednání Bruselu s Británií ve věci Brexitu (brexitáře pověsit a Británii potrestat, až se z toho pos..ou) nepochybuji, že mnozí bruselští loutkovodiči mají na Českou republiku a jejího ministerského předsedy pifku s velkým P. Takže ano, je velmi pravděpodobné, že jde o všestranný, komplexní a koordinovaný útok na Českou republiku a její politickou reprezentaci na všech úrovních s cílem urychleně dosáhnout výměny za takovou politickou reprezentaci, která poklekne před bruselským železným trůnem a nechá si dělat na hlavu… Neb EU má na kahánku a lumpům jde už o vše.

Anketa Myslíte, že demonstrace ,,Milionu chvilek" svrhnou Babišovu vládu? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 25574 lidí

Miroslav Kalousek prohlásil, že je Babiš lupič evropských peněz. Jak takovéto výroky – a podobně ostré zaznívají i na zmiňovaných demonstracích – mohou zapůsobit na lidi, kteří nejsou vyloženě výrazně antibabišovští?

Nikoliv mohou – ony bohužel působí. Jen by bylo dobré si připomenout, kdo a co „dělal“ v minulých třiceti letech a poznamenám – pan Kalousek, který by si svého času mohl podat ruku s Goebbelsem, je skutečně onou morální autoritou, která mně bude kázat o odpovědnosti a morálce, který mně a mému okolí bude vykládat bajky o tom, kdo tu kradl a stále! krade ve velkém. I pan Werich říkával: „nejlépe placené je nepamatovat si“… Ale to se mne naštěstí netýká.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vzniklo nám nové politické hnutí Trikolóra. Jaké má podle vás šance na úspěch?

Má, přirozeně… A přeji jí úspěch.

Má Trikolóra zájem o vaše služby jako experta na obranu a bezpečnost?

To prozatím nevím, své „služby“ a jméno jsem nabídl… Uvidíme. Nicméně musím podotknout, že spolupráci, pokud jde o řešení problematik spojených s obranou a bezpečností, jsem nabídl i Starostům a nezávislým, KDU-ČSL, KSČM, svého času i ODS a nyní jako nestraník samozřejmě a opakovaně i ANO. Možná někoho napadne otázka, zda v tom nevidím problém. Nevidím – obrana a bezpečnost je natolik zásadní problematikou s řadou neřešených, nebo nevhodně řešených oblastí, která vyžaduje pragmatickou, konsensuální a nadčasovou spolupráci všech politických subjektů a politiků, co jich v ČR je. Rozum a srdce.

Mgr. Václav Klaus



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Chalupa (BPP): Ve válce musíme vydržet tři měsíce - rozhodlo se Švédsko. A co my Češi? Klaus ml.: Profesor k němu nejde. Ale má posilu od Babiše To může říci jen myšlenkově a charakterově vybavený dement. A k Jakubu Jandovi se nevyjadřuji, musel bych být vulgární, vzkazuje bývalý poslanec Chalupa Odstřel Klause ml. v ODS? „Cikánka“ nevadila, podřezaný Zeman také ne. Nové informace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban