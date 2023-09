Babiš může zlevnit potraviny? Tak proč Fiala nezlevní elektřinu? Otázka na tělo

reklama

Na FSV našli nový způsob, jak pomoci české armádě. Za účast na výcviku aktivních záloh by studenti dostávali kredity. Vyučující Jan Kofroň uvedl: „Mělo by být samozřejmostí, že mladí jsou členy aktivních záloh a podílejí se na naší obraně.“ Vzhledem k tomu, jakou má FSV pověst, zlepší se nebo zhorší bojeschopnost české armády, když budou v aktivních zálohách?

Myslím, že by se univerzitní obec měla snažit být apolitická, což se bohužel samozřejmě neděje a většina univerzit se dvoří stávajícímu globalistickému korporátně fašistickému režimu. Jinak, šlo-li by vskutku o obranu naší země, pak přimhouřím oko. Ovšem zde jde opět pouze a jen o dvoření se onomu výše zmíněnému režimu v zájmu rusofobie a tažení na Rusko kvůli – krom jiného – zprivatizování jeho zdrojů. Pochopitelně nikoliv námi.

Šíří se satira, že prezident Petr Pavel dodatečně podepíše Chartu 77. Žertovný článek je ovšem psaný velice seriozním tónem, dokonce se asi najdou tací, kteří by tomuto „hoaxu“ věřili. Není to spíš trochu smutné, že nám něco takového přijde reálné?

Začal platit Evropský akt o digitálních službách (DSA). Eurokomisařka Jourová k tomu prohlásila: „Tady byl obrovský rozpor v tom, že ty sítě mají obrovský vliv, a nemají přitom žádnou odpovědnost.“ Když jsme tak u toho, komu je odpovědná Jourová? Kdo ji volil, nebo zbytek eurokomisařů?

Myslím, že „obrovský vliv a přitom žádnou zodpovědnost“ mají právě bezpáteřní a bezcharakterní pazgřivci a oportunisti typu Jourové, kteří slouží vždy bez výhrad a za úplatu vládnoucímu režimu. Ať už je jakýkoliv. Politruci z bruselského politbyra jsou v drtivé většině odloženým odpadem národních politických kruhů, které už sami o sobě jsou rovněž z velké části odpadem.

Jistý Jaroslav Král vymyslel, že by se mělo omezit volební právo seniorů a to maximální věkovou hranicí. Opírá se o svou zkušenost, protože jeho babička „volila Babiše, protože jí milá paní na náměstí dala koblihu“ a důchodci rozhodují o věcech, které se jich týkat nebudou. Jeho myšlenky už odsoudil komentátor Marek Stoniš. Co si myslíte o omezování volebního práva kvůli věku?

Netuším, kdo je jistý Jaroslav Král, ale tohoto jeho nápadu – mimochodem nejde o nic nového pod sluncem – zřejmě další morální bahňák s totalitním smýšlením. Tolik k tomu, co si myslím o omezování volebního práva z důvodu věku. Současní soudruzi by rádi nahrazovali zkušenosti lidí, kteří si odpracovali a zažili své aktivismem a vymytými mozky mladých studentů, které spin doktoři dokáží utvořit k obrazu svému.

Premiér Petr Fiala a jeho vláda prohlašují, že „kdyby Babiš chtěl, tak může ceny potravin snížit“. Bývalý prezident Václav Klaus se k tomu staví skepticky. „Že v historii lidstva každý Rockefeller, každý Baťa, každý byznysmen může snížit libovolně cenu, aby potěšil své odběratele, to je fakt humorné. Takhle je možné ekonomiku popisovat snad pro žáky mateřských nebo základních škol, ale ne pro reálný svět,“ okomentoval tuto myšlenku. Myslíte, že Babiš skutečně mohl snížit cenu potravin?

Moc nerozumím tomu, proč ukrajinský premiér Petro Fialenko pořád řeší Babiše. Teď v souvislosti s cenou potravin. Zaprvé nevím, proč by Babiš měl chtít snížit ceny potravin – chápu-li správně těch, co produkuje Agrofert. Šlo by navíc jen o nějakou potravinovou výseč. Pokud tento politický eunuch – a mám docela podezření, že nejen politický – mluví o snižování cen, tak proč neřeší ceny energií? Ty se přece promítnou prakticky do všeho ostatního. A lidem se navíc nekřesťansky zvyšují náklady na bydlení, aby si bafuňáři ČEZu dali přemrštěné bonusy. A co vládou plánované snižování valorizace důchodů a zvyšování minimálních plateb u živnostníků? Likvidace českých občanů ze strany vládní kolaborantské junty pokračuje dle notiček Bruselu, Washingtonu a Berlína.

Německu se nedaří dobře. Firmy se stěhují, důvěra ve vládu je malá, ekologické šílení se začíná pomalu zajídat. Na základě historických zkušeností, myslíte, že Evropa má dobré vyhlídky, když jsou Němci nespokojení?

Nespokojení Němci sami o sobě nic neznamenají. V paralele třeba s dobou před druhou světovou válkou by bylo třeba přidat – nejen finanční – podporu ze strany Anglosasů. Evropa nemá dobré vyhlídky navzdory spokojenosti či nespokojenosti Němců. A současná nekritická ukrofilie a vysávání Evropy skrze Ukrajinu ve prospěch USA naši situaci jen zhoršuje.

