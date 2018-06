Babiš o dohodě na vrácení migrantů: Na tohle Německu nepřistoupím

Německá kancléřka Angela Merkelová nežádala Českou republiku o bilaterální dohodu o vracení migrantů, řekl dnes před začátkem unijního summitu český premiér Andrej Babiš. Dodal, že takovou dohodu by nepodepsal, protože do EU podle něj nemají migranti nelegálním způsobem vůbec přicházet, zprávu přinesla ČTK.

Dohoda o tom, jak řešit pohyb migrantů po Evropě, je pro Merkelovou jedním z cílů dnešního summitu.

„Určitě ne a nepodepsal, protože paní kancléřka se mýlí v tom, že bere fakt, že přicházejí nelegální migranti na evropský kontinent. Na rozdíl od nás, kteří říkáme, že nemají přijít,“ odpověděl Babiš na dotaz, zda Merkelová Česko oslovila s požadavkem bilaterální dohody o vracení migrantů a zda by na takovou dohodu přistoupil.

Pro kancléřku je téma důležité kvůli vnitropolitickým sporům. Německý ministr vnitra Horst Seehofer totiž chce migranty, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, vracet přímo z hranic; kancléřka takový postup odmítá a chce najít společné evropské řešení. Obává se totiž, že Seehoferova varianta by způsobila dominový efekt a že by de facto vedla k zániku schengenského prostoru volného pohybu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dánský, řecký i finský předseda vlády dnes řekli, že druhotné přesuny migrantů po Evropě by byli ochotni řešit dvoustrannými dohodami mezi státy. Klíčový ale bude postoj Itálie, kde vstupuje na území schengenu nejvíce lidí.

„Ona vlastně říká, chci se domluvit s Itálií, aby zadržovala migranty, aby nechodili do Rakouska, do Německa přes hranice, ale co ta Itálie s nimi bude dělat?“ podotkl Babiš. Podle českého premiéra by cílem EU mělo být zastavit nelegální migraci v zemích jejího původu.

Psali jsme: Pane Babiši, necháte si kadit na hlavu? Měl byste si proklepnout Člověka v tísni. Kvůli tomuto VIDEU FOTO „Komunista, práskač a tunelář, slovenský udavač Babiš. Komunista Zeman.“ Umělci se sešli, aby se vyjádřili k vládě Nejmenování Pocheho bylo podle členů ČSSD v Praze trapné „Naši vojáci mají jít na Rusko?!“ Babišova vláda možná jde do kelu, Filipovi se bouří KSČM

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp