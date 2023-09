Babiš páchá akty nepřátelství k republice, rozjel se Bartošek. Pokračoval Okamurovou fašistickou kuchařkou

reklama

„Jestliže někdo říká, že tato vláda představuje novou totalitu, čímž říká, že jsou omezena lidská práva, je zde vláda jedné strany, lidi jsou pro své názory zavíráni nebo není možné podnikat. A tím tedy říká, že Česká republika není právní stát, že neplatí zákony a že je tady svévole. Ale to není pravda,“ reagoval v Rozstřelu místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek z KDU-ČSL na slova Andreje Babiše (ANO) o tom, že se ho vláda snaží umlčet a zavádí novou totalitu.

Bartošek je toho názoru, že pokud se někdo vyslovuje v tom smyslu, že je zde „nová totalita“, proti které je třeba vystupovat, naznačuje tím, že Česká republika není demokratickou zemí. „Jasně tím říká, že tenhleten stát nefunguje a není demokratický. A to je lež!“ řekl Bartošek.

„Česká republika je svobodná země, demokratická země, je to právní stát,“ prohlásil místopředseda s tím, že Česko je navíc dlouhodobě vystavováno „hybridním hrozbám“. Za ty označil i výroky Andreje Babiše: „Ty útoky směřují k tomu, že je to nepřátelský akt vůči České republice, který říká: demokratické instituce nefungují, vláda nefunguje, nevěřte jí. Tím podrývá důvěru v demokracii jako takovou,“ vysvětlil Bartošek s tím, že pokud někdo mezi lidmi šíří nenávist, je třeba se vůči tomu vymezit.

„Jestli tady někdo v historii budoval totalitu, tak to byli komunisti a estébáci. Hovořit o totalitě v dnešní době – to je plivnutí do tváře všem obětem totalitního režimu. I já je v rodině měl. Ti lidé ještě žijí, pamatují si to a mají srovnání. Je to nehorázné. Je to lež,“ zopakoval znovu Bartošek.

Též okomentoval i Babišovy „spanilé jízdy“ do Maďarska, kde se kamarádí s premiérem Viktorem Orbánem. „Když vidíme, jak v Maďarsku vypadá situace kolem veřejnoprávních médií, lidských práv, hraní si s mapou Velkého Maďarska, které sahá na Slovensko, Rumunsko, Bulharsko i na Ukrajinu, tak tyhle tendence vnímám jako velmi nebezpečné,“ shrnul.

Samotný Viktor Orbán podle něj „zblbnul mocí“ a nemá před ní pokoru. „V okamžiku, kdy nemáte pokoru před mocí, uděláte si z ní zlaté tele, které adorujete, a máte pocit, že u moci musíte být neustále, tak v ten moment jste připraveni dělat i věci, které jsou nestandardní, a samozřejmě v konečném důsledku to poškodí tuto zemi jako takovou,“ řekl Bartošek.

Maďarského premiéra pak zejména kritizoval i za jeho stanovisko, že nechce Švédsko v NATO. „Kam jsme se to dostali? V okamžiku, kdy Rus napadne Ukrajinu, vraždí tam lidi a Finsko a Švédsko řeknou, že chtějí být součástí svobodného světa, který je připraven společně hájit hodnoty, ve kterých žijeme, a Maďarsko se spíš začne chovat jako nastrčenec Kremlu a úměrně tomu se vyjadřuje, tak v ten moment bych tam nejezdil,“ vyjádřil se Blažek s tím, že by se s nimi „nekamarádil“.

Svoboda a demokracie České republiky stojí podle Bartoška na několika základních pilířích, důležitá podle něj však jsou i nezávislá veřejnoprávní média. Kdy rolí novinářů je, aby politiky udržovala pod kontrolou, aby bylo vše transparentní. „V okamžiku, kdy ve vyjádřeních Andreje Babiše opakovaně slyšíte napadání redaktorů, když opakovaně zpochybňuje jejich práci, tak v ten moment on říká: převedeme jejich rozpočet pod státní rozpočet. Tím pádem je budeme mít v hrsti. V ten moment je ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií a já osobně to vidím jako potenciální ohrožení svobody v České republice,“ vysvětlil Bartošek, že ovládnutí veřejnoprávních médií je součástí hybridní války.

V Rozstřelu si vzal na mušku i předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho slova o Ukrajincích, které měl přirovnat ke kuřecímu masu. Okamurův výrok odsoudil jako slova z fašistické kuchařky. „Přirovnal je ke kuřecímu masu, potažmo k jednomu zkaženému jablku v košíku, načež potom vyhodíte celý košík. Toto přirovnání je jako přes kopírák z té nejhnusnější fašistické kuchařky, kde to bylo použito, z knihy Jedovatá houba, která útočila na židovský národ,“ připomněl nacistickou rétoriku Blažek a zmínil, že Okamura není jediný z řad členů SPD, který do společnosti vypouští řadu kontroverzních výroků: „Jejich bývalý tajemník byl potrestán za velmi dehonestující výroky vůči homosexuálům a židům. Jejich bývalý poslanec dostal podmínku za výroky ohledně neexistujícího pseudo koncentráku v Letech a sám Okamura mluvil o tom, že tento koncentrák vlastně nebyl hlídaný a neměl plot.“

Moderátor Rozstřelu Bartoškovi následně připomněl, že i členové KDU-ČSL se v minulosti dopustili mnohdy kontroverznějších výroků, kdy například v Poslanecké sněmovně Šimon Heller řekl, že „u nás na jihu Čech je hovězí vždy hovězí, kuřecí vždy kuřecí a manželství bude vždycky svazkem muže a ženy“. Bartošek se za tyto výroky svých kolegů neomluvil, pouze uvedl, že „konzervativní politice sluší to, že zůstává na svých pozicích“.

K problematice manželství pro všechny sdělil, že pro něj bude manželství vždy svazkem muže a ženy, je však pro zavedení jiného názvu pro registrované partnerství. „Ale současně říkám, že existují různé formy soužití. Co se týká soužití stejnopohlavních párů, tak to nazývejme partnerstvím. Nenazývejme to registrované partnerství, protože se registrují auta, ne lidé. V našem návrhu narovnáváme případy, které se týkají například možnosti nahlížet do zdravotní dokumentace, vdovské důchody, možnost dědit majetek a podobně,“ řekl politik. Doplnil, že je proti adopci dětí stejnopohlavními páry.

V další části rozhovoru se Bartošek zastal konsolidačního balíčku a zároveň hájil zvyšování daní. Argumentoval tím, že veřejné finance nebyly udržitelné a že je nutné je napravit a ozdravit, aby se předešlo budoucí dluhové krizi. „V praxi se ukázalo, že nejsme schopni udržet veřejné finance. V době, kdy tady hnutí ANO mělo premiéra a ekonomika šla nahoru, tak se nešetřilo, rozhazovalo se. V současné době bohužel musíme dát vše do pořádku a ozdravit veřejné finance, protože jestli tak neučiníme, dříve či později nastane dluhová brzda, a to si nikdo nepřeje,“ uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek.

