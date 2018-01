Babiš po obědě s prezidentem vychrlil na novináře, kam budou rozeslány žaloby a stížnosti kvůli Čapímu hnízdu

Společnost Agrofert podala stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU kvůli vyšetřování poskytnutí evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo, které vedl Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Novinářům to dnes řekl bývalý majitel Agrofertu a současný premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě u prezidenta Miloše Zemana v Lánech.

Babiše kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila česká policie a žádá o jeho vydání sněmovnu.

Babiš uvedl, že závěrečnou zprávu OLAF z vyšetřování nečetl. Úřad dokument před Vánoci poskytl českému ministerstvu financí a premiér předpokládá, že materiál dostane i Agrofert, který se k ní podle něj poté vyjádří. Řekl také, že podle informací ze společnosti, kterou loni převedl do svěřeneckého fondu, bylo vyšetřování ze strany OLAF nestandardní.

Nehovořil ale jen o kauze firmy z jeho holdingu Agrofert, který je toho času uložen ve svěřeneckém fondu předsedy vlády. Novinářům potvrdil, že prezident Miloš Zeman opravdu přijde 10. ledna do sněmovny a podpoří zde vládu Andreje Babiše při žádosti o důvěru. Není si jist tím, zda má smysl ještě politické strany přesvědčovat, aby mu vyjádřily důvěru, když se prakticky všechny strany vyjádřily tak rezolutně proti podpoře menšinovému kabinetu.

„Pan prezident je v dobré fyzické kondici a těší se na lednové prezidentské volby,“ zaznělo mimo jiné z úst předsedy vlády. 11. ledna, tedy den před prvním kolem prezidentské volby, Babiš lidem prozradí, koho by on sám na Hradě preferoval.

Pochvaloval si také, že mu oběd v Lánech hodně chutnal. On sám prý prezidenta Zemana pozval do michelinské restaurace do Průhonic, kterou si zařídila jeho manželka.

