Babiš po summitu EU: Česku nevadí, kdyby Evropská unie podmínila fondy kvalitou právního státu

Česká republika nemá pro příští víceleté finanční období po roce 2020 problém s možnou podmínkou, která by čerpání evropských peněz spojovala s kvalitou právního státu, s nezávislou justicí a s kvalitou demokracie. Novinářům to řekl český premiér Andrej Babiš po dnešním summitu EU, který byl pro 27 šéfů států a vlád zemí unie první příležitostí k diskusi o budoucím financování unie po brexitu.

„Máme problém, aby tam někdo dával kondicionalitu migrace nebo kvóty. Tak s tím zásadně nesouhlasíme,“ zdůraznil předseda české vlády v demisi. Podobné podmínky zaznívají například z Německa, jehož kancléřka Angela Merkelová ale dnes věc interpretovala spíše v pozitivním smyslu, tedy jako snahu více podpořit ty země, na které migrace dopadla těžším způsobem.

Čistí plátci, tedy přispěvatelé do unijního rozpočtu, dnes podle Babiše dávali najevo, že své příspěvky do společné pokladny příliš zvyšovat nechtějí. „My jsme ochotni diskutovat o navýšení částky, za podmínky ovšem, že budeme mít podstatně větší vliv na to, jak se ty fondy, hlavně kohezní fondy, rozdělují,“ prohlásil český premiér.

Prioritami dlouhodobého rozpočtu po roce 2020 mají podle něj i podle dalších státníků být bezpečnost Evropy či migrace. „My chceme, aby nedošlo k nějaké zásadní změně ohledně kohezních fondů,“ poznamenal Babiš. Česko podle něj počítá s tím, že peněz do ČR v příštím období přiteče méně a rozdíl mezi příjmy a odvody se zmenší. „Samozřejmě, ty částky jsou stále dostatečně velké a jde o to, abychom my měli hlavní vliv na to, jak budou použity,“ uvedl.

Babiš se ve čtvrtek neúčastnil večeře, kterou pro některé šéfy států a vlád organizoval belgický premiér Charles Michel. U stolu den před summitem seděli nejen zástupci velkých zemí EU, ale také slovenský premiér Robert Fico či jeho polský kolega Mateusz Morawiecki. „Já věděl, že pět lidí potkám,“ připomněl šéf české vlády svou dnešní snídani s ostatními premiéry liberální frakce ALDE. Podle Babiše chybělo na večeři 15 premiérů zemí EU.

Přibližně 20 minut dnes český premiér jednal mezi čtyřma očima s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, kterého pozval na květen do Prahy. K dvoustrannému jednání se Babiš sešel také s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.

autor: nab