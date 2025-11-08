Marková: To jsou věci, paní Millerová...

08.11.2025 20:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obvinění dárce bitcoimů státu Jiřikovského podle neplatného zákona

Marková: To jsou věci, paní Millerová...
Foto: Trikolora
Popisek: Jana Marková

Tak Jiřikovský byl zatčen na základě špatné konzultace s ChatGPT... No, nejsem fanoušek konspiračních teorií, ale tohle mně prostě přijde dost blbá náhoda. Navíc mají soudci software, který na paragrafy upozorňuje. Ten program rozpoznává podle dat, jestli je pro daný případ každý paragraf, jak má být.

A zrovna těsně před volbami a úplně náhodou se policie ptala na jména z ODS. Nezlobte se, ale tohle prostě smrdí jako pořádně hluboká vykulená žumpa.

Komupak prospělo ukázat na ODS před volbami? A ne, Andrej to nebyl, ten to nepotřeboval. Položme si nicméně otázku, kdože byl a je ministr vnitra? A fakt se mně nechce nějak věřit, že si prý policisté nevšimli, že odstavec v paragrafu tam jaksi tehdy nebyl, a ani soud si toho nevšimne? A že se to soudí podle toho, jak AI píská...

Ehm... Trochu moc náhod a pochybení najednou. Samozřejmě stát se to může. Každopádně nový ministr vnitra by se měl začít hodně zajímat, kam tahle umělá inteligenční nitka vede...

Bc. Jana Marková

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Marková: Penále za „šmejdy“ v podobě rozpadající se sportovní obuvi pro vojáky neuvidíme.
Marková (BPP): Oni nás zničí
Marková: Třikrát předražená polní kuchyně musí stát pěkně na rovině
Marková (BPP): Taková "malá" páteční spekulace

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

legislativa , Marková , obvinění , bitcoiny , Jiřikovský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je možné, aby byl někdo obviněn podle neplatného zákona?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Narovinu

Je opravdu šance, že pro nás emisní povolenky nebudou vůbec platit, a že za to ani nijak nezaplatíme? Nebo jak to s nimi opravdu je? Prosím buďte upřímná. Děkuji Václav

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kávové návyky výrazně urychlující proces stárnutíKávové návyky výrazně urychlující proces stárnutí Výherci na stupnici nejvíce nezdravých jídel světaVýherci na stupnici nejvíce nezdravých jídel světa

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Marková: To jsou věci, paní Millerová...

20:03 Marková: To jsou věci, paní Millerová...

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obvinění dárce bitcoimů státu Jiřikovského podle ne…