Tak Jiřikovský byl zatčen na základě špatné konzultace s ChatGPT... No, nejsem fanoušek konspiračních teorií, ale tohle mně prostě přijde dost blbá náhoda. Navíc mají soudci software, který na paragrafy upozorňuje. Ten program rozpoznává podle dat, jestli je pro daný případ každý paragraf, jak má být.
A zrovna těsně před volbami a úplně náhodou se policie ptala na jména z ODS. Nezlobte se, ale tohle prostě smrdí jako pořádně hluboká vykulená žumpa.
Komupak prospělo ukázat na ODS před volbami? A ne, Andrej to nebyl, ten to nepotřeboval. Položme si nicméně otázku, kdože byl a je ministr vnitra? A fakt se mně nechce nějak věřit, že si prý policisté nevšimli, že odstavec v paragrafu tam jaksi tehdy nebyl, a ani soud si toho nevšimne? A že se to soudí podle toho, jak AI píská...
Ehm... Trochu moc náhod a pochybení najednou. Samozřejmě stát se to může. Každopádně nový ministr vnitra by se měl začít hodně zajímat, kam tahle umělá inteligenční nitka vede...
Bc. Jana Marková
