Babiš počítal, kolik stojí tato vláda: 974 milionů za nepřímou reklamu. Auta s řidičem, snídaně pro Langšádlovou

Babiš se postavil k řečnickému pultíku a prohlásil, že bývalá pětikoalice vykládá, jak je třeba konsolidovat veřejné finance, jenže už neříká, jak moc od 18. prosince 2021 nabobtnal Úřad vlády ČR.

„My vždycky slyšíme od odborářů, jak se strašně těší na ten Úřad vlády, protože se tam dobře nají a všechno,“ pokračoval ve slovní palbě Babiš, podle něhož Fiala svými lidmi a kamarády nechal obsadit všechny úřady a vyházel schopné úředníky. Tato snaha se prý Fialovi povedla perfektně. Tak to vidí Babiš.

„Tam, kde já jsem působil, tak nikdo nebyl členem hnutí ANO, ale oni jim brutálně vyhrožovali, že musí okamžitě vypadnout. Mimochodem, za mě bylo celé jedno patro Úřadu vlády volné. Dnes už tam nemají kde sedět,“ dštil šéf hnutí ANO dál oheň a síru.

Babiš v této souvislosti upozorňoval, že Fiala nabral až stovku nových zaměstnanců a desítky dalších pracovníků na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. „Hlavně jde o ty koryta,“ smál se Babiš vládní čtyřkoalici, dříve pětikoalici.

Úředníků je podle něj tolik, že bylo pro Úřad vlády ČR třeba najmout nové kancelářské prostory. „Slyšíte dobře, takhle oni šetří, takhle pan premiér řídí ten úřad,“ tepal Babiš koalici.

Okamžitě přidal další příklad možného plýtvání. Každý z ministrů bez portfeje má k dispozici dvě auta. Jedno s řidičem a druhé bez řidiče. Jejich náměstci pak mají k dispozici vůz buď s řidičem, nebo bez řidiče.

Babiš se rozpovídal také o jídle a konstatoval, že si Úřad vlády nechal pro pětikoalici navýšit finanční limity pro pohoštění a rozšířili počet osob, které na toto pohoštění mají nárok. „Papají zdarma, vážení spoluobčané. Za peníze daňových poplatníků. Úřad vlády, který za mě byl příkladem šetření a pracovní morálky a tahu na branku. Ale to se tam už nenosí,“ zlobil se bývalý předseda vlády.

Neopomněl ukázat prstem na bývalou ministryni pro vědu a výzkum za TOP 09 Helenu Langšádlovou.

„Na příkladu zbytečné ministryně Langšádlové … pořádala pro sebe a část svých úředníků opulentní snídaně, samozřejmě na účet Úřadu vlády ČR, a stejná paní pořádala neméně opulentní ‚odborné‘ akce, kde za peníze Úřadu vlády hostila bezpočet pozvaných,“ pravil Babiš.

A hned pokračoval.

„Tady mám Michelin. 50 milionů. Neuvěřitelné. Za to, že nám Michelinské řekne, jak ti číšníci fungují. Jaká vína dávají. No neuvěřitelný.

A ty mediální kampaně tady mám. Za léta 2022 až 2024 vydala tato vláda za nepřímou reklamu 974 milionů korun,“ pokračoval šéf hnutí ANO. Konstatoval, že vláda vyhazuje peníze za kdeco, ale schopným úředníkům nechce přidat. Místo toho má vláda řadu zbytečných politických náměstků.

Kromě toho provoz Cermatu stojí 210 milionů. Jsem zvědav, co k tomu řeknou rodiče,“ poznamenal Babiš.

Poté věnoval pozornost situaci v EU a vyčetl Fialovi, jak v Bruselu mluví jinak než doma. Jak doma říká, jak se musí EU změnit. Ale v EU to neříká. Zatímco Babiš u řečnického pultíku prohlašoval, že mluvil v Bruselu stejně jako v Praze.

„Za dvanáct let, co jsem v politice, jsem nezažil nikoho, kdo by takhle byl schopen lhát a manipulovat,“ nechal se slyšet Babiš.

Ještě jako premiér prý za Fialou chodil a vysvětloval mu, že v rámci EU nefunguje žádná solidarita, ale probíhá tam tvrdý boj za vlastní zájmy. Jenže někteří ministři nemluví ani anglicky, takže z Babišova pohledu ani nebyli schopni hájit české zájmy.

Potom přišlo předsednictví a pan premiér nesvolal ani jednu mimořádnou radu. „To mimořádné setkání, které tady bylo, to si svolal Emmanuel Macron, svolal si tady 45 státníků. Měl z toho pěkné video. A my nic,“ soptil Babiš.

Poté věnoval pozornost ještě Ukrajině a konstatoval, že pro Česko nevymohl ani jedno euro za to, že Češi přijali nemalý počet ukrajinských uprchlíků. „Proč to nevymohl? Protože je totálně neschopný,“ bušil Babiš do Fialy. Podle Babiše by bylo zcela pochopitelné, kdyby za předsedkyní Evropské komise přišel a řekl, že chce za přijetí uprchlíků třeba pět miliard eur.

Pan premiér objevil nuttelu v Německu, bohužel neobjevil elektřinu, proto ji máme nejdražší, a teď objevil český průmysl. Kolik má růst Polsko? Čtrnáct procent. A kolik máme my? Nulu,“ nechal se slyšet Babiš.

Teď, po odchodu Pirátů z vlády, se ODS chce tvářit, že je pravicová, jenže Babiš má za to, že tomu už nevěří ani podnikatelé. Podnikatelé, kteří vidí, že premiér teď sice mluví o tom, že se musí změnit Green Deal, ale je to tentýž Green Deal, který předtím podporoval. Podporoval i původní systém povolenek, proti kterému mohl vystoupit.

„Pan premiér, když byl v Brně, tak měl přezdívku Mlčoch. A on na té Evropské radě taky mlčí,“ pokračoval v kanonádě Babiš.

A jako by to nestačilo, zmínil ještě poslance Marka Bendu, který naznačil, že v Evropské unii prošly i nějaké blbosti a česká vláda se nepostavila proti, protože to nějak přehlédla, nějak jí to uteklo. „Tady jsou ministři, kteří způsobili miliardové škody, ale je to v pohodě. Stíhají se jiní. Ti opoziční. Na objednávku. Aby bylo jasno,“ nešetřil ostrými slovy expremiér.

A hned vládě zasadil další slovní kopanec. Kabinet podle něj šíří „totálně brutální lži“. „Já mám o pana premiéra strach a říkám, že by si měl odpočinout, aby neříkal tyhle totálně brutální lži, které se dají snadno vyvrátit. … Já jsem zvědav, kdy pan premiér zjistí, že po tři roky totálně devastoval naši zemi,“ naznačil Babiš.

Podle šéfa hnutí ANO poškodila vláda důchodce, ale i rodiny s dětmi i školství a řadu dalších oblastí.

„Všechny žebříčky se za vás zhoršily. Bezpečnost, zadlužení, inflace,“ pokračoval v kanonádě.

Premiér podle Babiše celé řadě témat, o kterých mluvil, nerozumí.