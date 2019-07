Babiš rozmačkal zelené nápady: Fanatici! Nechtějí emise, tak nemají děti. A hájil jádro

Premiér Andrej Babiš dnes hovořil v Senátu. Témat jeho řeči bylo několik, nicméně všechna se týkala Evropské unie. Například, že Česko chce větší kontrolu nad tím, kam jsou peníze z EU směřovány. „Máme právo si o to říct,“ odvracel argument, že by o tom měli rozhodovat západní přispívatelé. A pustil se do zelených ideálů: „Nesouhlasíme s tím, že jádro je špinavý zdroj, jádro nemá emise.“ Kdo kvůli emisím nemá děti, je podle něj fanatik.

Senát si odhlasoval, že jím vláda pohrdá. Senátorům se dle serveru iRozhlas.cz nelíbí přístup jednotlivých ministerstev k projednávání auditních zpráv Evropské komise k čerpání dotací a možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. „Senát nesouhlasí s postojem dotčených členů vlády, kteří odmítají poskytovat informace nezbytné pro činnost orgánu Senátu, účastnit se jeho jednání či delegovat své zástupce, a to i poté, co k tomu byli orgánem Senátu přímo vyzváni,“ stojí v usnesení dle serveru.

„Pozice České republiky je jasná. My chceme mít podstatně větší vliv na strukturu peněz, které Česká republika dostává. Chceme hlavně peníze na investice, protože v průběhu i tohoto programového období se nám víckrát stalo, že některé programy nečerpáme a chceme je čerpat na jiné účely a jsou z toho komplikace, velice dlouho to trvá, než nám Evropská komise k tomu dá souhlas,“ deklaroval premiér. „Absolutně chápu přístup čistých plátců, že by nám chtěli všechno nadiktovat. Nicméně my dobře víme, že vícero evropských zemí, čistých plátců, je příjemcem až 290 mld. Kč dividend z titulu investic jejich firem, takže z tohoto důvodu si myslím, že máme právo si o to říct,“ tvrdí. Andrej Babiš ANO 2011



Vyjádřil se i k návrhu rozpočtu pro EU: „Návrh rozpočtu celkově jsem já osobně nepochopil, je tam navýšení 23 %, když asi nastane brexit, je to mínus 15 % obyvatel. A Česká republika bohatne, takže dostane o 100 miliard méně, chceme 20 miliard eur, a myslím si, že je potřeba, abychom realizovali investice, i když samozřejmě jedno z hlavních témat je otázka klimatu, je i plno projektů z titulu nedostatku vody, z titulu našich projektů zadržování vody v krajině, které bychom mohli z Evropy financovat.“

V otázce klimatu se Andrej Babiš vyjádřil o iniciativě, že by měla být EU ještě ambicióznější, než je psáno v Pařížské dohodě. „Tam je iniciativa vícero států, je jich de facto 24, které přišly s tím, že Pařížská dohoda nestačí, že vyřešíme vlastně nulové emise v rámci tohoto století, ale chtějí to vyřešit do roku 2050. Debata nebyla velice odborná, jde hlavně o to, aby v New Yorku Evropa řekla, že my máme ještě vyšší cíl, už rok 2050. Je to škoda, protože si myslím, že bychom o tom měli vést debatu,“ tvrdí premiér. Podle něj „klimatické náboženství“ zapomíná na to, že Evropa má průmysl a že Česká republika je jednou z nejprůmyslovějších zemí. „A my cíle z Paříže plníme. My v roce 2050 snížíme emise uhlíku dokonce o 80 %.“ Doplnil, že emise Evropy nedosahují už dnes ani 10 % celkových světových emisí. „Když v roce 2018 Evropa snížila CO2 o 20 milionů tun a celkové emise Evropy jsou 9 %, tak zbytek světa navýšil emise 52krát na 1020 milionů tun,“ říká a dodává, že podle něj je otázka, jak budou ekologické závazky plnit Čína, Rusko, USA nebo Indie. Fotogalerie: - EU a český export

Zastal se také jaderné energie: „My nesouhlasíme s tím, že jádro je špinavý zdroj, jádro nemá emise. My chceme rozhodovat o našem mixu bez toho, aby nám moc do toho mluvila Evropská komise. A je to pro nás strategické a nejdůležitější. To se nám podařilo prosadit. Budeme se k tomu samozřejmě vracet, ale nechci tady dlouho mluvit. Je to i o elektroautomobilech, kde se ptáme, jaké jsou emise z baterie z lithia.“ V souvislosti s emisemi zmínil, že jsou i tací, kteří brojí proti krávám, protože vypouštějí metan. „Někteří fanatici jdou až tak daleko, že říkají, že nechtějí mít děti, protože ty mají také emise. To jsou skutečně absurdní některé šílené zelené představy, i v Evropském parlamentu.“

Dále premiér zmínil, že je rád, že Česko není v eurozóně. „Problém je stále stejný, to znamená, že sever říká jihu: redukujte vaše deficity, snižujte zadlužení, potom budeme solidární, a jih to naopak říká směrem k severu,“ popisuje situaci. Vzhledem k tomu, že české banky jsou zdravé a české veřejné finance jedny z nejlepších, říká Babiš, že otázku vstupu Česka do eurozóny není třeba otevírat, zvláště před její reformou.

A na závěr se premiér vyjádřil o kandidátech na členství v EU: „Chceme určitě západní Balkán, podporujeme vstup Severní Makedonie do EU. Podporujeme také, aby státy, které čekají na Schengen už strašně dlouho, aby se to zrealizovalo. V tomto směru je politika jasná.“

autor: kas