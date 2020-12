Babiš se neudržel po interpelaci Richterové: Jste promigrační strana. Já tu migranty nechci! Propagujete drogy. Nechci, aby moje děti braly drogy!

reklama

„Vy jste tady dnes říkal, že strategie očkování je finální. Mě to dost překvapilo, protože za Piráty jsme už zaslali podrobný dopis s připomínkami. Rozhodně hotová není. Dále jste nedávno prohlásil, že opozici včetně nás Pirátů prý těší růst počtu nakažených a zemřelých. Jenže za prvé, bohužel k tomuto neblahému vývoji dochází kvůli zanedbání příprav vaší vlády v létě a za druhé, já jsem se osobně tady na tomto místě od jara ptala, jak vypadají přípravy na druhou vlnu. Bylo to bagatelizováno i vámi osobně. A od září jsme tvrdě varovali, chtěli jsme větší razanci. Za celý klub Pirátů. A nic. A v tomhle světle mě překvapuje, co říkáte. A vyplývá mi z toho logická otázka. Z jakých zdrojů čerpáte, pane premiére, své informace? Ať už jde o boj s covidem, zdroje pro informované rozhodování, nebo ať už jde o zdroje pro názory na kolegy, stejně zvolené poslance, jako jste vy,“ podotkla Richterová.

„A abyste čerpal i z jiných zdrojů, mám tu pro vás, vážený pane předsedo vlády, knihu. Knihu Česko inspirativní, mimo jiné o tom, jak se právě Piráti zapojili do boje s koronavirem, a o jiných skutečných výsledcích naší práce, nikoliv o pouhých snech. Je to práce od Brna po Ostravu, z Chrudimi po Jihlavu a máte ji i s věnováním,“ dala Richterová Babišovi knihu. Babiš již při dnešních interpelacích dostal Kroniku města Kocourkova od poslance ODS Vojtěcha Munzara, aby mu byla mementem.

„Jsem rád, že nás Piráti kopírují a že taky už vydali knihu. Já jsem své knihy rozdal asi 460 tisíc. A lidé to čtou a je to fajn kniha. Ale naše hnutí dělalo inspirace pro další a postupně jste se ten marketing naučili od nás. Ale já mám radost. A co se týká názorů na Vás jako na Piráty, čerpám z vaší hlavy, selský rozum. A vy jste tady skutečně největší ohrožení naší země. S tou vaší politikou. Z vás jde skutečně strach,“ podotkl Babiš.

„Já nevím, co vy jste udělali tady pro zvládnutí pandemie u nás. Popsali jste plno papírů, teoretických věcí. A to nejenom proto, že nemáte vůbec představu, jak funguje reálný život a jak funguje stát,“ dodal.

Richterová následně přidala doplňující dotaz. „Oceňuji ten klidný tón. Nicméně neoceňuji, že nejsou dokládané ty výroky, které nám připisujete, pane premiére. Já nevidím žádný, z toho, co jsme říkali, co by bylo v nepodporu opatření, pouze jsme chtěli zdůvodnění a chtěli jsme třeba cílenost nebo plošnost v okamžiku, kdy to nebude odůvodněné. A proto se ptám na ty zdroje, chci, abyste dokládal svá tvrzení o nás. My jsme třeba po vaší vládě chtěli plán a sami jsme na konci dubna 2020 dodali Budoucnost řešíme teď – komplexní plán postupu, tiskli jsme štít na 3D tisku po nemocnicích, vyvíjeli naši lidé eRoušku, chytrou karanténu, tam se podíleli naši IT dobrovolníci, na vývoji plicních ventilátorů CoroVENT také a další,“ poznamenala Richterová.

„Na projekt CoroVENT jsem dal z vlastních peněz milion korun. Abych to podpořil. Ale zkrátka ten projekt nedopadl, protože nemá certifikaci. A můžeme se bavit o tom, kdo co dělá. Já nevím, vy jste už zapomněla, že pan Bartoš nás kritizoval 17. 8. a říkal, že vláda opět přichází s plošným nošením roušek. To je asi jediné řešení, které zná. Můžeme si tady vyčítat... a co já si o vás myslím? No, já vycházím z toho, že vy jste strana, která je promigrační, vy říkáte, že tady migranty zvládneme, a já říkám, že žádné migranty tady nechceme. Vaše neomarxistické názory jsou známé, váš ministr financí tady vlastně navrhl to zdanění těch podnikatelů, že je vyžene úplně mimo, ty startupisti... takže vy jste extrémní levice a propagujete drogy, já nechci, aby moje děti braly drogy a tak dále. Takže já to beru... viděl jsem to video vaší europoslankyně, jak říká, že má ráda drogy. Takže já jen čerpám z těch zdrojů, proto mám názor, že vy jste největší ohrožení této země, naší kultury, a vy jste strana, která je podporovaná názory ze zahraničí a hlavně z Evropského parlamentu. A jste hrozba pro naši zemi,“ uzavřel za potlesku Babiš, že to bude tvrdit, i když nebude v politice.

