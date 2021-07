Babiš to má sečtené. Doktorka velmi tvrdě, začal to premiér

reklama

Sdílel informace brněnské lékařky Martiny Žižlavské o tom, co v brněnské Nemocnici milosrdných bratří během nejtěžších covidových měsíců zažila.

Martina Žižlavská prozradila, že na covidovém oddělení pracovala od konce ledna a skončila ve chvíli, kdy se oddělení uzavřelo. S první covidovou pacientkou se setkala vloni na podzim, šlo o ženu ve středním věku a lékařka prozradila, že když viděla CT snímek plic této pacientky, spadla jí brada, protože na snímku marně hledala funkční kousky plic.

„Letošní jaro bylo peklo. Jsem za tu zkušenost moc ráda, myslím, že mě ve výsledku zocelila a medicínsky to bylo velmi zajímavé. Ale byla to hnusná zkušenost. Pamatuju si pána, který po dvou týdnech boje zemřel – nakazil se, když vezl svoji příbuznou k nám do nemocnice; ta zemřela pár dní po té, co jsme hospitalizovali i jeho. Pamatuju si, jak mi jeho žena volala a prosila, abychom ho zachránili, že už jich v rodině umřelo moc, že ona už to nezvládne,“ prozradila lékařka.

„Pamatuju si pána, který zemřel pár dnů po přijetí. Večer před tím jsem s ním ve službě mluvila, byl v těžkém stavu, ale vypadalo to, že to zvládne, dostal všechno co se dalo, ARO zkonzultováno, ventilátor stejně neměli a i kdyby jo, byli i perspektivnější lidi, než byl on. Byl mladší než můj táta. Ráno sestry hlásily, že se zhoršil, neměla jsem tehdy sílu za ním znova jít a hodila jsem to na denní šichtu – zemřel ještě před tím, než jsem se osprchovala a odešla z práce. Pamatuju si chlapa jak horu, kterého jsem musela uklidit na inspekčák. Rozbrečel se po smrti své matky, domníval se, že ji nakazil – kašlal na opatření a udělali si v době špičky epidemie s kámoši pařbu, nakazili se pochopitelně všichni,“ pokračovala.

Podobných příběhů namodralých pánů a paní, kteří zoufale lapali po vzduchu už při příchodu do nemocnice, prý zažila mnoho.

Babiš zdůraznil, že něco takového už se nesmí opakovat.

„Z těch příběhů mrazí a já doufám, že už se nikdy nebudou opakovat. Že je už nikdy nezažijeme. A jediná jistota, kterou máme, je očkování,“ zdůraznil premiér.

Jenže narazil. Paní doktorka si všimla, že šéf hnutí ANO využil její vyprávění a přidala navrch jednu poznámku.

„EDIT: Pane premiére Babiši, pamatuju si, jak jste spolu s celou vládou dělali snad všechno pro to, aby se virus mohl šířit, jak se mu zlíbí. Pamatuju si žvásty vaší vlády z té doby, kdy se ještě dalo něco dělat - ale ne, stejně jako řada českých občanů, ani vy neposloucháte odborníky. Pamatuju si, že jste nám ve snaze o záchranu lidí moc nepomohli a pak jste se snažili to lepit nesystematickými finančními příspěvky. Kde berete tu drzost psát na svůj profil, že vás z toho mrazí. Na to je trochu pozdě,“ zaznělo od lékařky nekompromisně.

