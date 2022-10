Babiš v háji? Sepsány přesné důvody

reklama

Agentura Ipsos uveřejnila průzkum, podle kterého by první kolo prezidentské volby v lednu 2023 vyhrál generál ve výslužbě Petr Pavel se ziskem 27,9 procent hlasů. Druhý Andrej Babiš by získal 23,3 procenta hlasů. Třetí Danuše Nerudová by podle tohoto průzkumu získala 16,9 procent hlasů a čtvrtý senátor Pavel Fischer by získal 7,4 procenta hlasů.

Nedávno vyšel průzkum agentury Median, který ukázal, že ve druhém kole by Andreje Babiše porazil takřka každý - generál Pavel, Danuše Nerudová i mnozí další.

Politolog Miloš Gregor k tomu na sociální síti Facebook napsal, že jde o trend, který ukazuje, že Babiš v poslední době nezvládl správně načasovat marketingové akce. Gregor to přičítá tomu, že z Babišova týmu odešli experti Marek Hanč a Alexandr Broun, kteří dokázali dobře pracovat s průzkumy a využít témata, která v daném čase lidi pálila.

„Babišovi chybí stratégové s vizí a citem pro timing. ... Od té doby mělo ANO mdlou kampaň pro komunální volby, strategicky naprosto podělalo (pardon my French, ale nejde to napsat jinak) senátní volby a vypadá to, že Babiš propásl momentum, co se týče prezidentských voleb. Prostě tak dlouho nás všechny napíná, jestli kandidovat bude, či nikoliv, až to přestává zajímat i jeho skalní příznivce,“ napsal Gregor na Facebooku.

Pokud by Braun pracoval pro Babiše i teď, politolog je přesvědčen, že by se Babiš do takovéto pozice nedostal.

Nakonec Gregor upozornil ještě na jednu věc.

„Chápu, že pokud Babišovi celý rok vychází, že jej v druhém kole protikandidát porazí, těžko se hledá vhodný moment na oznámení kandidatury. Stejně tak po tolika letech v politice, kdy celou dobu jedete polarizační rétoriku, těžko budete nyní přesvědčovat, že tu jste pro všechny. Marketing není všespásný, ale lapsy ‚trendy markeťáků z ANO‘ jsou už dost viditelné. Inu, věřím, že v Průhonicích dnes hezky není (i přes to krásně slunné babí léto),“ uzavřel Gregor.

Politický komentátor Václav Dolejší na serveru Seznam Zprávy upozornil, že jasným vzkazem pro Babiše byly i nedávné senátní volby.

„Bývalý premiér okolo prezidentské kandidatury pořád mlží s tím, že své definitivní rozhodnutí oznámí až na konci října. I když má k dispozici bezkonkurenční mediální, finanční a politickou sílu, sám vidí, že jeho situace se komplikuje. Aktuální průzkum a hlavně nedávné senátní volby mu znovu připomněly, že kdokoliv z hnutí ANO má velký problém uspět ve většinovém dvoukolovém systému. Že je zkrátka pro většinu populace nepřijatelný,“ napsal Dolejší

