Babiš vede. Nerudová už skoro dohnala Pavla

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 65% Ne 35% hlasovalo: 6089 lidí zpracované pro Českou televizi od firem Data Collect a Kantar CZ ukazuje, že by v případě nynějšího volebního klání měli největší šanci na společný souboj v druhém kole prezidentských voleb Babiš a Pavel, přičemž expremiér Babiš by podle průzkumu získal hlas od 27 procent oslovených a někdejší náčelník Generálního štábu Armády ČR a expředseda Vojenského výboru NATO pak 26,5 procenta.



Určitou šanci na postup do druhého kola by podle průzkumu měla také bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, jíž by vhodila hlas 23,5 procenta lidí zapojených do šetření.



Naopak další kandidáti se oproti této trojici jmenovaných drží dosti u konce. Senátor Pavel Fischer by skončil čtvrtý s 5,5 procenta a pouhá čtyři procenta by pak podle průzkumu měl i jeho senátorský kolega a rovněž dřívější neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer, jenž tuto čtyřprocentní hranici sdílí zároveň s odborovým předákem Josefem Středulou.

Andrej Babiš ANO 2011



Posledním kandidátem, který by zvládl překročit dvě procenta hlasů, je matematik Karel Janeček, jeho kandidatura je však aktuálně nejasná, jelikož má uznaných místo potřebných 50 tisíc podpisů pouze 48 091 hlasů. Proti rozhodnutí se Janeček odvolal.



Ostatní kandidáti, kteří splnili podmínky v rámci dostatečného množství podpisů, jimiž jsou exdiplomat a kandidát SPD Jaroslav Bašta, ochránkyně práv dlužníků Denisa Rohanová či bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, by se již podle průzkumu u voličů propadli pod dvě procenta.

Fotogalerie: - Prezidentští kandidáti na Národní

V rámci volebního potenciálu, který ukazuje, jak by volba dopadla, kdyby pro svého kandidáta hlasovali všichni lidé, kteří jej zvažují, by pak Andrej Babiš skončil až na třetím místě s 33,5 procenta. Více lidí zvažuje volit Danuši Nerudovou (34,5 procenta) či především Petra Pavla, jenž má v tomto ukazateli podporu až 37,5 procenta dotázaných.



Průzkum se konal mezi 14. a 23. listopadem a zúčastnilo se jej 1 238 respondentů. Možná statistická chyba se podle tvůrců šetření pohybuje od poloviny do 2,8 procentního bodu.

Přidávám ještě volební potenciály. ??



Ale teda nejzajímavější na tom průzkumu je, že chybí II. kolo.



To je opravdu velmi WTF přístup. ?? pic.twitter.com/Cl3ySRe6wO — Michal Sirový ???? (@sssirda) November 27, 2022

