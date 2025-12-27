Varování Andora Šándora: „Rusko je schopno ten konflikt dotáhnout do konce.“

Šándor na úvod hodnotil opakovaná mírová jednání o Ukrajině, která se v průběhu roku 2025 konala. „Za prvé je dobře, že Donald Trump obnovil něco, čemu se říká diplomacie ve vztahu k Rusku, k Ukrajině a k tomu konfliktu. O tom není pochyb. Problém ale je, že představy Trumpa, Ukrajinců, Evropy a Ruska jsou diametrálně rozdílné, proto ještě dnes nejsme o moc dál. I když to může vypadat, že se pořád jedná, ty kroky jsou spíše kosmetické a základní problém zůstává – ruský požadavek získat i území, která vojensky nekontroluje,“ uvedl Šándor v podcastu Startitup.
Bez skutečné dohody se podle něho vývoj konfliktu může pro Ukrajinu dále zhoršovat: „Pokud ovšem nedojde k dohodě, což není vůbec vyloučené, tak ta válka bude pokračovat v zásadě v neprospěch Ukrajiny.“
K dalším faktorům, které zhoršují postavení Ukrajiny, Šándor upozornil na postupnou ztrátu území, tlak na energetickou infrastrukturu i limity mobilizačních schopností země a zdůraznil, že ruský postup nelze bagatelizovat. „Dochází ke ztrátě území. Rusové sice postupují pomalu, ale prostě postupují. A neříkejme jenom, že je to za cenu obrovských ztrát Rusů. Ano, ty ztráty tam jsou, ale oni zase takoví idioti nejsou.“
Zároveň poukázal i na vážné problémy se stabilitou ukrajinského energetického sektoru, na který Rusko systematicky útočí, i na skutečnost, že Ukrajina naráží na limity svých mobilizačních možností.
V tomto kontextu zpochybnil smysl dalšího prodlužování konfliktu a varuje před strategickými důsledky pro Ukrajinu: „Je třeba si zhodnotit, zda by Ukrajina měla dál pokračovat, nebo ne. Já si myslím, že když tu není žádná síla, jak to zvrátit, tak je potřeba spíš válku ukončit. Snažit se, aby Ukrajinci z toho vyšli co nejméně poškozeni, už takhle to stačí. Další pokračování války bude znamenat, že Rus dobyde Oděsu, dobyde Charkov, udělá z Ukrajiny suchozemskou zemi, a je úplně vyřešená problematika Ukrajiny. Záměr Rusů udělat z Ukrajiny nefunkční, rozmlácenou oblast je evidentní, a jim se to daří,“ pokračoval Šándor, a že si nemyslí si, že by to mohlo v Rusku ovlivnit politickou stabilitu.
Rusko je schopno dotáhnou konflikt do konce
Andor Šándor upozorňuje, že ani očekávání úplné mezinárodní izolace Ruska se nenaplnilo: „Představa, že se celý svět postaví proti Rusku, se nepotvrdila. Vidíme, že BRICS roste. Nesmyslná politika Joea Bidena natlačila Rusko k Číně ještě více, vztahy s Indií jsou tu. To se nepovedlo. Ani sankce nezafungovaly proti Rusku a izolace Ruska není taková, jak jsme si říkali,“ poznamenal.
„Rusko přešlo na válečnou ekonomiku, na rozdíl od Evropy. Rusko je schopno ten konflikt dotáhnout do konce a všechny ty parametry jsou na jeho straně mnohem více než na naší straně,“ konstatuje bezpečnostní analytik.
K možným důsledkům konce války pro Evropu a pro NATO Šándor varuje před iluzemi, s nimiž Západ pracuje: „A problém je, že až to skončí, tak si my jako Evropané budeme muset říct – teď jsme prohráli s Ruskem, NATO prohrálo s Ruskem. Jaký to bude mít dopad? Bude to mít dopad na nás takový, že nás to více spojí, sjednotí, nebo ne? Ještě před týdnem to vypadalo, že plán EU s ruskými aktivy blokuje pouze belgický premiér, ale už máme i Itálii, i Bulhary. Představa, že vezmeme ruské peníze, půjčíme je Ukrajincům a pak se to vrátí z reparací – to si fakt myslíme, že bude Rusko platit reparace?“ vztyčil Šándor otazník.
Trump pomáhá Rusovi rozbíjet EU
„Už tenhle náznak ukazuje, že nás to nespojuje. Že nás to spíše od sebe odděluje, a to ten Rus vidí. Tyhle rozpory. Na to on bude útočit. Na to bude vést svou politiku. Rozklíží ten Západ mnohem více,“ pokračoval Šándor. V té souvislosti upozornil i na roli prezidenta USA: „K tomu mu pomáhá Donald Trump. Nevím, jestli schválně, ale pomáhá mu rozbíjet Evropskou unii, což Rusku nahrává.“
Trump je podle slov Šándora v pozici, kdy potřebuje mít jistotu, že ten neúspěch Ukrajiny ani trochu neulpí na Trumpově hlavě. „Až to skončí, půjde o to, kdo za to může. Proto Donald Trump řekl ‚nedávám ani dolar, ale evropští členové NATO si mohou koupit naše zbraně‘. Přihodí si k tomu deset procent manipulační poplatky a bude je prodávat. Ale tak, aby mu někdo nemohl říct, že to byl vlastně Donald Trump, kdo to zapříčinil. Proto pořád říká – není to moje válka, je to válka Joea Bidena. Jenže je to už válka Donalda Trumpa. Nemůže si myslet, že to není jeho válka,“ míní bezpečnostní expert.
A že takový vývoj by opět hrál do karet Rusku: „V každém případě Donald Trump to takhle tlačí. A může se stát, že pak řekne – ‚udělal jsem vše, co šlo, vy jste to torpédovali, tak si s tím dělejte, co chcete‘. To se klidně může stát, a zase to nahraje Rusům. Nikomu jinému,“ řekl Šándor.
Letos, v roce 2025, jsme v Německu mohli vidět velké zbrojení. Berlín tvrdí, že chce vybudovat nejsilnější armádu v Evropě. Šándor se při hodnocení zamyslel nad tím, zda se „Evropa“ pokouší nahradit USA jako hlavního bezpečnostního garanta, a upozornil na historické i politické souvislosti tohoto vývoje.
„Odhadoval jsem, že Němci začnou vnímat, že NATO už pro ně není tím hlavním bezpečnostním garantem. Otázkou je, jak Německo bude schopno to celé zvládnout v kontextu svých vnitřních problémů – špatné ekonomiky, neochoty mužů nastupovat základní vojenskou službu, problémů s migrací,“ podotkl Šándor.
Zároveň varuje, jak by posilování německé armády mohlo být vnímáno v Evropě: „Nechci tím vyvolávat žádné duchy, ale představa, že by bundeswehr byl nejsilnější armádou v Evropě, ve mně vyvolává obavy. Jak se na to asi budou dívat v Polsku a v konečném důsledku i ve Francii,“ přemítal.
Podle Šándora se Evropa ocitla na konci jedné éry a stojí před zásadním rozhodnutím: „Těch osmdesát let bezpečnostní architektury, kterou zajišťovalo silné NATO pod vedením Spojených států, je pryč. Teď jsme v situaci, kdy se musíme vzpamatovat a říct si, jestli dokážeme být Evropou, která bude alespoň odstrašující silou. Ne stoprocentně nahradit Ameriku, ale vykazovat skutečnou odhodlanost, ne jenom kecy. Pak by to mohlo stačit. Ale může se také stát, že to evropské země takhle cítit nebudou,“ míní Šándor.
Bezpečnostní expert Andor Šándor v rozhovoru také varoval, že úvahy o rozmístění jaderných zbraní na území Polska by představovaly mimořádně nebezpečný krok, a zároveň poukázal na nejistotu, ve které se nachází ukrajinské vedení.
V prémiové části podcastu se Šándor vyjádřil i k pozici USA a jejich vztahu k NATO: „Donald Trump asi nemá politickou sílu, aby Spojené státy vytáhl ze Severoatlantické aliance.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.